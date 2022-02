El periodista

“Alista el Senado foros sobre

Ricardo Monreal Ávila

Algo, que no es otra cosa que vocación de servicio, es lo que inspira a las personas a tomar el camino del ejercicio de la libertad de expresión o de la libertad de prensa. No se trata de una actividad privativa de nuestro país sino de un derecho universal, y es en los países más desarrollados donde el cumplimiento de esta profesión es más respetado y mejor considerado tanto por la sociedad como por los gobiernos.Esta reflexión la hacemos a propósito de lo que estamos viviendo en México desde que el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se instaló en el poder y ha venido tratando de hacer, según ellos, un gobierno distinto.¿Y en qué ha consistido la diferencia?. Hasta el momento no la encontramos, la bandera del combate a la corrupción se quedó en el arranque, desde que comenzaron a salir a la vida pública, a través de los medios de comunicación, los trastupijes que se venían cocinando en la integración de un equipo de trabajo presidencial, conformado no como lo hizo el presidente Benito Juárez García, con los mejores hombres del país en cada una de las asignaturas de la función pública, sino con los mejores para el ejercicio de la corrupción cuyo emblema indiscutible es Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE.En el estado nos venimos para atrás cuando fuimos conociendo los nombres de los nuevos titulares y sus grupos de colaboradores: familiares directos de los funcionarios de primer nivel; expertos en materia de corrupción ex priistas y ex panistas; analfabetas funcionales improvisados para el ejercicio o conducción de importantes tareas; analfabetas e inexpertos en la función pública y en el juego de la política y oportunistas habilitados como directivos de importantes dependencias y, salvo honrosas excepciones, ese fue el equipo que nos presentaron como promotores del cambio: nosotros somos distintos, dijeron.Tres años y dos meses después nos topamos con la realidad.Periodistas respetables, profesionales y honestos, los hemos conocido a lo largo de más de cincuenta años de actividad ininterrumpida y, que tengamos memoria, de uno que haya hecho fortuna por su actividad periodística coludido con los hombres del poder no, no sabemos de nadie que termine sus días o se retire del oficio por enfermedad, que lo haga nadando en la abundancia, en la riqueza, al contrario muchos son los casos de colegas (Carlos Franco fue el primero que conocimos y recordamos) que enferman y mueren en la miseria heredando lo mismo a sus hijos. En el juicio final se fueron satisfechos por haber servido a la sociedad desde una trinchera mediática.Obviamente me estoy refiriendo a los periodistas que ejercen el oficio con un código de principios éticos, de compromiso social. Y algo que no entienden los de la 4T es que los comunicadores tenemos que convivir forzosamente con las autoridades que estén al frente del gobierno sin importar el partido al que pertenezcan ni las atrocidades que cometan, y no por esa relación de trabajo que establecemos, forzosamente, quiere decir que seamos iguales o que participemos de los dividendos que obtienen por sus corruptas acciones. No, para nada, si algo podemos reprochar al actual gobierno es no haber procedido contra los corruptos del bienio anterior, contra los cómplices de Javier Duarte que por ahí andan muy tranquilos disfrutando de las riquezas mal habidas, e incluso contra los fidelistas que hicieron lo mismo. ¿Por qué a ellos no los detienen y procesan?, no, seguramente a los periodistas los intimidan, los exhiben, los difaman, porque representan un peligro.Tan sencillo que es llevar, como se dice, la fiesta en paz, respetando para ser respetados, tomando la crítica por el lado positivo y enmendar las acciones que los comunicadores denuncian, cuando tienen razón. A mitad del camino deben entender que en sus manos está la permanencia de un proyecto, el de AMLO, y que si por caprichos y errores que cometen, por mantenerse cerrados a la opinión de otros actores como son los comunicadores, se va por tierra ese proyecto político al que pertenecen, las consecuencias las tendrán que pagar quienes haya fallado.El proyecto del Tren Maya implica numerosos riesgos e impactos ambientales a todo el sureste mexicano, zona de alta riqueza biológica e importancia para la conservación y protección de la selva maya, del acuífero y de la biodiversidad.Aunque la falta de certeza sobre el trazo final del proyecto impide identificar los impactos puntuales que se pudieran ocasionar al hábitat y a los ecosistemas terrestres y costeros, es posible identificar que el Tren Maya causarán diversos daños e impactos ambientales como son:1.-Deforestación:el impacto del proyecto del nuevo tramo 5 sobre la cobertura forestal existente en la Península de Yucatán es grande y particularmente en el Estado de Quintana Roo.2.- No se están considerando lascavernas, Lagunas, aguadas, manglares y cenotes por las cuales pasará el Tren Mayaen su nuevo trazo. En particular los más de mil kilómetros explorados entre Playa del Carmen y Tulum.3.-Extinción de flora y faunase impactará el área donde se albergan múltiples especies, como el cedro, ciricote, mangle, especies de palmas; jaguar, ocelote, tapir, mono aullador, mono araña, especies de tortuga, tlacuache, cacomixtle, mapache, puma, cocodrilo, especies de serpientes, especies de murciélagos, especies de iguanas, guacamaya, flamenco, quetzal, tucán, gran variedad de aves residentes y migratorias, entre muchas otras, algunas de ellas en peligro de extinción y protegidos por normas y tratados.4.-Sobreurbanización:El proyecto abrirá las puertas a generar una sobreurbanización no preparada ni planeada, así como la explotación de bancos de material que devastarán la zona forestal. Mucha de esta tierra impactada pertenece a ejidos y comunidades indígenas.Así responde la ex Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León, Julia Carabias Nillo, a las críticas que se lanzan desde la presidencia por los resultados de su trabajo como investigadora y protectora del medio ambiente.En el comunicado dominical de la Arquidiócesis de Xalapa, se da a conocer como ha sido la primera semana del nuevo arzobispo de Xalapa. El documento dice:“En su primera semana en Xalapa, Mons. Jorge Carlos ha mantenido un ritmo de trabajo intenso. Su llegada a esta arquidiócesis trae sabor sinodal. Está escuchando todas las voces y quiere reunirse con los diferentes actores de la sociedad. Como lo dijo ante representantes de los medios de comunicación desea escuchar, dialogar, intercambiar puntos de vista, buscar la verdad, ser portador de las preocupaciones de su pueblo.”“Ya visitó su seminario, la curia arzobispal, llevó consuelo y ungió a los enfermos de cáncer en su visita al albergue de AHTECA, se encontró con personas de la tercera edad que no tienen algún familiar o que fueron abandonados y que ahora viven otras condiciones en el albergue de Cáritas, allá en el Sumidero; ya se encontró también con las hermanas y hermanos religiosos, con los laicos y con más de 1500 jóvenes que estaban deseosos de estar cerca de su pastor y a quienes animó con su espíritu esperanzador. Esta semana que llega, la dedicará a su presbiterio, sostendrá reuniones con los 13 decanatos de la arquidiócesis para conocer a sus sacerdotes, saber de su ministerio, sus proyectos pastorales y las problemáticas que están enfrentando."Los veracruzanos tuvimos una representante en la boda de la maestra Elba Esther Gordillo Morales, la política xalapeña Elizabeth Morales García fue la única paisana invitada a tan especial evento que atrajo los reflectores de miles de mexicanos.