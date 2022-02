Pero qué necesidad

“El que se aflige se afloja”

AMLO

Realmente sí sorprende la gran capacidad que tiene el presidente para meterse en problemas sin necesidad. Ayer lunes, primer día de la semana y día del amor y la amistad, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde su aplastante plataforma presidencial de la mañanera confirmó que su hijo José Ramón López Beltrán y su esposa Carolyn Adams, aclararon que no tienen relación con la petrolera Baker Hughes, contratista de Pemex.Hasta ahí todo iba bien, pero la incontinencia verbal del mandatario le ganó y que nos va enriqueciendo las noticias que el periodista Carlos Loret nos ha venido surtiendo sobre el tráfico de influencias de Pepe Ramón, y su cuero de mujer, han cometido con los contratos de PEMEX. AMLO confesó que el mayor de sus hijos trabaja en Estados Unidos en la empresa KEI Partners, de los hijos del empresario Daniel Chávez, de grupo Vidanta y supervisor honorario del Tren Maya, por lo que “no hay ningún problema de interés”. ¡Pa la....!, que padre tan comprensivo o (¿).Antes, la noche del domingo, en dos mensajes que subió a su cuenta de Twitter, José Ramón López Beltrán y su Carolyn Adams, rechazaron que tengan alguna relación con Baker Hughes y no existe un conflicto de interés porque vivieron en una casa de un excontratista de esa empresa.En el Senado las señoras (mujeres son las más interesadas en defenderlo) habían cuestionado a todos los periodistas que se dedican a fustigar al presidente con sus calumnias. El argumento que usaron es que José Ramón López solo rentó la casa, no como La Gaviota de Peña a la que se la regalaron a cambio de contratos.Y bueno ese es el nivel del debate morenista contra los miembros de la oposición que muestran mucha más capacidad para debatir, usan más argumentación, se ven más formados en el uso de la tribuna que estas personas. La realidad es que el desempeño de los morenos deja mucho que desear, pero ya irán aprendiendo, aunque sea lentamente, para que en un futuro lejano se presenten a defender a quienes sean sus patrones de manera más decorosa, total nadie nace sabiendo.Regresando al presidente y cuestionado sobre el tema, López Obrador señaló:“Lo que se dio a conocer ayer o dio a conocer ayer José Ramón de dónde trabaja, en efecto es una empresa de los hijos de Daniel Chávez que me ayuda como supervisor honorífico del Tren Maya pero no cobra absolutamente nada ni tenemos ninguna relación de negocios, él no tiene ningún negocio con el gobierno federal, no hay ningún problema de interés, es de los empresarios que nos ayudan porque quieren apoyar en el caso del Tren Maya para concluirlo”.“Y José Ramón pues está trabajando en Estados Unidos, su esposa lo mismo, no tienen nada que ver con Pemex ni con ninguna empresa vinculada al gobierno, pero el asunto no es de conflicto de intereses, no es eso, el asunto es golpear y hay mucho dinero de por medio, mucho dinero de por medio”, aseguró con angustia y furia el señor López Obrador.Para estar a tono con el nivel del debate, hay que rematar este comentario retomando las frases filosóficas del desaparecido divo de Juárez, en una de sus canciones titulada, Pero qué necesidad, como si en el país no tuviéramos otros asuntos de mayor importancia que atender; la inseguridad, el desempleo, la espiral inflacionaria que tanto nos está golpeando en el bolsillo, la pandemia que no cesa, y así, pero no. Un solo periodista, Carlos Loret de Mola, con un contundente reportaje, cimbra al país de tal forma que hasta los gobernadores tienen que salir a defender al patrón... A apoyarlo de qué o contra quién.Esto sí vale mucho la pena, nos trae gratos recuerdos, se trata de la agrupación musical de la UV Tlen Huicani que dirige el maestro Alberto de la Rosa, la cual se estará presentando en el Teatro del Estado “Gral. Ignacio de la Llave”, y en coordinación con la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, presentarán su Concierto Romántico 2022, el próximo domingo 20 de febrero a las 12:00 horas, en la sala Emilio Carballido.El grupo Tlen Huicani presenta un repertorio en el que interpretará canciones como Ni contigo ni sin ti, de Rubén Fuentes; Ella, de Domingo Casanova; Sueño Guajiro, del maestro Agustín Lara; Usted, de Gabriel Ruíz, y Tu abanico, composición del director de esta agrupación, Alberto de la Rosa.Conocida por recrear diversos estilos musicales originarios del centro y sur de América, Tlen Huicani es una agrupación de música folklórica fundada en la ciudad de Xalapa. A través del arpa, su instrumento característico, busca rescatar, promover y preservar la riqueza musical de las naciones latinoamericanas, así como transmitir un mensaje de amor y paz al público que les escucha y aprecia. El Teatro del Estado y la Universidad Veracruzana reiteran la invitación a disfrutar de un concierto romántico con el grupo Tlen Huicani este 20 de febrero a las doce horas, en la sala Emilio Carballido. La actividad es gratuita y con aforo limitado; las y los interesados podrán reservar sus boletos a través de la página www.ivec.gob.mx ... como para relajarse con algo diferente, nostálgico, con un extraordinario nivel de ejecución.El presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó y criticó el foro organizado el viernes pasado por la noche en Twitter #TodosSomosLoret que surgió luego de que el mandatario hiciera públicas las ganancias obtenidas por el periodista en un año.Pese a que él mismo reconoció que el hashtag fue tendencia mundial, el presidente aseguró que hubo pocas personas en el espacio donde participaron miles de usuarios a quienes se refirió como "conservadores" que se están quitando la máscara. Incluso deslizó que se habrían comprado bots. "Afortunadamente no fueron muchos porque hay unos muy vivillos que ahí andan todavía ensarapados, pero otros que ya sabemos, desde hace tiempo han mostrado lo que son, que tampoco debe de avergonzarnos, son conservadores, lo importante que ahora ya se están quitando la máscara", dijo.El mandatario reaccionó así tras las críticas que generó que exhibiera lo que supuestamente ganó Loret de Mola en un año en distintos medios e incluso deslizó que sus opositores habrían comprado bots en redes sociales y pidió a Twitter transparentar quién paga ese tipo de "campañas".Tal como lo ha venido narrando en su leída columna “Prosa aprisa” nuestro compañero y amigo Arturo Reyes Isidoro, el diputado federal veracruzano, Sergio Gutiérrez Luna, sigue adelante con su tarea de sumar y sumar para multiplicar, nunca restar para dividir, y adelantó que respalda la iniciativa para reformar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) solicitada por los docentes veracruzanos y del país en general.Frente a la maestra y diputada federal Sonia Rincón Chanona así como integrantes de las secciones 32 y 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el legislador veracruzano dijo «cuenten con nosotros, vamos a firmar su iniciativa». Este si sabe de política.Si el alcalde Ricardo Ahued Bardauil nos dice que en Xalapa no hay narcomenudeo ni cobro por derecho de piso, hay que creerle, es la palabra de un político serio, responsable, a quien los habitantes de la capital le creemos y apoyamos porque tiene antecedentes muy positivos de su actuación como alcalde, diputado local y federal y senador de la república, o sea, hay experiencia.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "