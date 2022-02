Sergio Gutiérrez, a contrarreloj

A muchos ha sorprendido el vertiginoso activismo que después de las elecciones federales del año pasado ha venido desplegando por toda la entidad el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna.A principios de noviembre de 2021, poco más de dos meses de haber asumido este relevante cargo legislativo, Gutiérrez Luna dejó claro que el siguiente puesto que busca es ser gobernador de Veracruz. Y para ello está utilizando como trampolín el Palacio Legislativo de San Lázaro, aprovechando los recursos financieros y los reflectores que su privilegiada posición le da para promocionarse al lado del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y de otros altos funcionarios de la Federación.“Claro que me gustaría ser gobernador de Veracruz. A todos los políticos nos gustaría ser gobernador de nuestro estado”, le confesó a principios de noviembre pasado a Benigno Julián Ramos Hernández, un influencer veracruzano conocido popularmente como La Tía Justa, quien en 2018 fue candidato a la diputación por el distrito de Córdoba postulado por Nueva Alianza, el desaparecido partido fundado por la recién casada Elba Esther Gordillo, ex dirigente nacional del SNTE.Tres semanas después, la revista Proceso publicó que “los honorarios del youtuber o los gastos de su traslado y visita a San Lázaro aún no son públicos”, refiriendo que Ramos Hernández es un influencer muy cotizado, ya que el semanario reveló que según información oficial de ese año, su entrevistador había cobrado por publicidad y difusión 1 millón 745 mil 600 pesos al gobierno municipal saliente de Córdoba que todavía presidía Leticia López Landero, una panista muy allegada al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, supuestamente incondicional de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, aspirante también a la gubernatura de Veracruz.Habrá que ver si después del 31 de agosto próximo, fecha en que habrá de entregar la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Gutiérrez Luna sigue manteniendo la misma promoción mediática y activismo en la entidad, de la cual se desarraigó los últimos 28 años, desde que en 1994 se fue a estudiar a la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, donde tiene su despacho Gutiérrez Luna Abogados, S.C., cuya administradora Nancy Fabiola Ramírez Pastrana figura también como consejera del bufete Kyron Legal Advice And Consulting S.C. de R.L. de C.V., al igual que el abogado orizabeño Juan Carlos Rodríguez García, hijo del periodista Luis Rodríguez Zavala y ex funcionario ligado a Alberto Silva Ramos, muy cercano a los ex gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, así como al de Chiapas y actual coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco Coello, padrino político también de Javier Herrera Borunda, miembro de la dirigencia nacional del Partido Verde y quien controla directamente la estructura partidista en Veracruz.Silva Ramos, por cierto, contendió en la elección municipal de 2021 por el partido del tucán a la alcaldía tuxpeña, pero perdió ante el ex presidente del Congreso local, José Manuel Pozos Castro, de Morena, cuyo triunfo electoral impugnó legalmente.Por eso hay quienes se preguntan que si Morena postulara a Rocío Nahle a la gubernatura, como actualmente se ve, ¿acaso Gutiérrez Luna seguiría los mismos pasos del ex diputado federal José Ricardo “El Pollo” Gallardo Cardona, quien el año pasado rompió en San Luis Potosí la alianza morenista, fue nominado a la gubernatura potosina por el PVEM y ganó con el presunto apoyo del dirigente morenista Mario Delgado, el mismo que primero designó al abogado minatitleco como representante del partido ante el INE y luego lo propuso para la presidencia de la Cámara baja del Congreso de la Unión?"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "