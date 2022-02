... En tanto los circunstanciales encargados de las administraciones federal y estatal de esa entelequia llamada Estado dedican sus tiempos y esfuerzos en crear y mantener distractores mediáticos o cortinas de humo, la sociedad civil, la ciudadanía, no solo se preocupa, sino se ocupa de sectores de la sociedad que requieren atención y apoyo.Así por ejemplo, en la zona metropolitana Veracruz- Boca del Río, Medellín-Alvarado, el comité de Damas Voluntarias de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, región Veracruz (CMIC), iniciaron una campaña de acopio de víveres, de ropa y calzado en buen estado, juguetes, artículos de aseo personal y de limpieza, hasta donaciones en efectivo, para apoyar al albergue “Aja”, (Amigos de Jaime en Acción) http://aja.org.mx/web/ el cual brinda hospedaje temporal a familiares de menores con cáncer que reciben su tratamiento en la torre pediátrica de Veracruz.Erika Andrade Pineda, presidenta del Comité de Damas Voluntarias de la CMIC, recién dio a conocer que los interesados en apoyar la causa podrán hacerlo en las instalaciones de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción región Veracruz, ubicada en la avenida Ruiz Cortines número148, fraccionamiento Costa de Oro, en horarios de recepción de nueve de la mañana a cinco de la tarde.Porque los requerimientos de ayuda son urgentes, las señoras de este comité realizarán este viernes 18 de febrero, un boteo en el crucero de Ruiz Cortines y Juan Pablo II, en la zona de Mocambo, del municipio de Boca del Río, de 10 de la mañana a dos de la tarde.Por su parte los esposos de estas damas y los demás integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, región Veracruz, aportarán un peso por cada peso que la sociedad done, para así incrementar la recaudación en favor del albergue “Amigos de Jaime en Acción” que como se mencionó brinda hospedaje y alimentación a familiares de menores que reciben su tratamiento en el Hospital Pediátrico de Veracruz, provenientes de comunidades rurales y estados circunvecinos.... Por su parte de la Asociación Civil Mujeres Activas contra el Cáncer de mama del estado de Veracruz A.C. (MUAC) http://muacveracruz.blogspot.com/ han dado a conocer que desde este miércoles 16 de febrero estarán donando ultrasonidos mamarios para mujeres de 20 a 39 años, así como mastografías para señoras de 40 a 69 años de edad.MUAC da a conocer que aquellas que requieran algún estudio, pueden llamar al número 2294 395770 o al inbox de la página https://www.facebook.com/muacacveracruz de MUAC y se les gestionará sin costo.... Hace unos días, la presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer en Veracruz, Susana Lara García, recibió de la señora Melina Rivera de Unanue, presidenta del DIF en el municipio de Boca de Río, un donativo por 40 mil pesos para apoyar las acciones de AMANC en esta región.Ayer martes 15 de febrero, por cierto, fue el Día Internacional del Cáncer Infantil, fecha en que se recuerda a los niños afectados por esta enfermedad, a fin de sensibilizar y concientizar a la comunidad respecto de la importancia de este problema y de la necesidad de un acceso rápido al diagnóstico y tratamiento adecuado.La detección temprana del cáncer, el diagnóstico oportuno y el correcto manejo de la enfermedad pueden mejorar el pronóstico del niño y aumentar las posibilidades de cura, explicó la presidenta de AMANC Veracruz, Susana Lara García, quien lamentó que en este año ya hayan fallecido dos menores a causa de esta enfermedad, por lo que insistió en que la detección temprana es medida necesaria para enfrentar el mal.Con estos ejemplos de ciudadanía y ante la obsesiva necedad de los circunstancial y temporalmente encargados de las administraciones federal y estatal de esa entelequia llamada Estado, por fabricar cortinas de humo para ocultar su ineficiencia, baste recordar la frase de “¿me estás oyendo?" que hizo famosa la veracruzana Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como “Paquita la del Barrio”... La del ingeniero José Antonio Campa Pérez como presidente de la delegación Veracruz, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA).Campa Pérez tiene muchos años de trabajo y participación en el sector empresarial, lo cual ahora le fue reconocido con la designación de presidente de Canacintra en Veracruz.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "