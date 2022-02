En la súper hacia la huasteca ¿va el tramo Laguna Verde-Paso Largo?

1.- Ayer, con cierta agitación, un habitante de la Huasteca me comentaba: Hoy [16 de febrero] se pondrá en servicio el tramo Paso Largo [Martínez de la Torre]-Laguna Verde, acortando el sufrimiento de transitar por los tramos Nautla-Vega de Alatorre-Laguna Verde, llena de baches a prueba de bombas.Le inquirí de donde procedía la información y me contestó que lo dicen en las casetas de pago, con lo que la veracidad queda en duda.De ser cierta la información, terminará un tramo de más de 12 años entre el proyecto y la realización, quedando pendiente entonces, el tramo Laguna Verde-La Mancha para completar el círculo del buen camino hacia el norte del estado, y de paso, hacia la frontera norte del país.Ojalá y que la realidad supere “el ya merito” de los díceres sobre esta importante vía terrestre del Estado.2.- De forma unánime los magistrados confirmaron la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. La tarde de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó las medidas cautelares impuestas por el INE, [Instituto Nacional Electoral] hacia el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.Con ello, se conmina al jefe del Ejecutivo Federal, para que no haga promoción alguna sobre el ejercicio de revocación de mandato.Como se sabía, el pasado 4 de febrero, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció al Presidente de la República, derivado de diversas expresiones con motivo de la conferencia matutina del 2 de febrero de 2022.Lo anterior, al considerar que dichas declaraciones implican indebido uso de recursos públicos, y la ilegal promoción del Proceso de Revocación de Mandato.En su fundamentación el PRD, bajo la figura de tutela preventiva, solicitó que se conmine al Presidente López Obrador para que se apegue a las limitaciones constitucionales a las que está sujeto y no promocione el ejercicio de Revocación de Mandato, en cualquiera de sus presentaciones públicas. El INE determinó procedente la medida cautelar solicitada.El Titular del Ejecutivo, el Coordinador General de Comunicación Social, el Vocero del Gobierno de la República, el Director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, y el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), por su parte, interpusieron recursos de revisión del procedimiento especial sancionador para revisar el acuerdo del INE.En el TEPJF la propuesta del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, confirmó el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, debido a que se advirtió una conducta reiterada y sistemática por parte del titular del Ejecutivo, consistente en utilizar esa herramienta de comunicación para difundir propaganda gubernamental, lo que constituye un elemento objetivo y razonable para estimar el temor fundado y el riesgo inminente de que se repitiera la conducta sancionada, a lo largo del periodo restringido constitucionalmente.Por tanto y en condición, la Sala Superior -en sesión privada- confirmó que, bajo la figura de tutela preventiva, se conminará al Presidente de la República a apegarse a las limitaciones constitucionales sobre la difusión de propaganda gubernamental, a fin de que se abstenga de promocionar el ejercicio de Revocación de Mandato en cualquiera de sus apariciones públicas.-Datos de ACMR del Universal.-"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "