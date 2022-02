No les importamos

“A Gatell no le va a alcanzar el manto

de AMLO para evitar ir la cárcel”

Germán Martínez Cázares

Que sepamos, no ha habido hasta el momento de parte del gobierno de la “Cuatro Te”, una sola reacción positiva a un comentario o denuncia hecha en los medios de comunicación. La actitud que asumieron desde el inicio del sexenio la siguen manteniendo, no necesariamente como una forma natural de comportarse como políticos en el poder, sino más bien atendiendo a lineamientos nacionales que se marcan desde la presidencia. En Veracruz los medios de comunicación y sus trabajadores, los reporteros, columnistas y articulistas, son tratados como lo hace Andrés Manuel López Obrador, con los nacionales.Eso lo advertimos desde el arranque, tenemos amigos o ex amigos quienes antes de tomar posesión de importantes encargos dentro del gabinete de Cuitláhuac García Jiménez, nos buscaron para platicar en corto, como se dice en la jerga política, y ahí nos dieron a entender que las cosas en general serían de otra manera a como estábamos acostumbrados, que vendría un cambio en la forma de hacer política que incluía el trato con los medios de comunicación pero que sería para bien.Jamás pensamos que esos amigos se convertirían, por participar en el gobierno de la “Cuatro Te”, en nuestros más feroces enemigos, todo porque sus jefes o compañeros de aventura se den cuenta que siguen al pie de la letra la línea que se marca desde el palacio presidencial, directamente por el presidente AMLO.Y que bueno que, como se dice, enseñaron el cobre porque los consideramos siempre personas de principios, de valores, amigos (nunca socios ni compinches) porque la amistad en el medio político si existe no solo los intereses, pero bueno.Si el señor gobernador considera que no es necesario ofrecer una disculpa a la colega Sarah Landa Castillo, a quien ofendió durante una conferencia de prensa, al tratar de evidenciarla, al usar un tono intimidatorio para cuestionarla, al tutearla como si fuera un igual, porque según él no uso una sola mala palabra, allá él, lo entendemos, eso de imitar al presidente no debe ser cosa sencilla. Conocemos al maestro Atanasio García Durán, padre del gobernador, desde que fue diputado local y luchador social, además de saludarlo eventualmente cuando lo veíamos en los baños de vapor El Museo Marino, donde por cierto se le extraña y, la verdad, es una persona sumamente sencilla, atento, respetuoso, incapaz de maltratar a nadie al contrario. Pensamos que así sería su hijo Cuitláhuac, como sí lo son el resto de la familia, pero se entiende que el gobernador tiene sus compromisos y para cumplirlos debe asumir una conducta contraria a su comportamiento de cuando era catedrático; a propósito, en esos espacios educativos sembró sobre tierra fértil, más de dos personas que fueron sus alumnos se expresan muy bien de él, incluyendo a un familiar nuestro, pero claro ahora es gobernador de Veracruz con el concepto lopezobradorista de ejercer el poder y pobre de él si no lo hace así.Claro que no se trata, como el libro de Daniel Cosío Villegas, de su estilo personal de gobernar, no, ese no lo tienen ni definido, no, es una forma de trato con los principales sectores sociales, algunos que fueron considerados poderes fácticos como la prensa, los empresarios y los representantes de la iglesia católica, a ellos la línea es despreciarlos, hacerles sentir que frente a la “Cuatro Te” no son nada, que los únicos poseedores de la verdad y el poder son ellos, y ni modo, treinta millones de mexicanos votaron por AMLO y su corriente morenista y curiosamente representan la autoridad que con más legitimidad llegó al poder en toda la historia, de ahí que se consideren un poder omnímodo, absoluto.Pero ya vieron que es imposible destruir una república para fundar otra. Coludirse con la delincuencia organizada solo trae violencia y muertes; acabar con los problemas sociales para imponer otros lleva mucho tiempo y solo invirtiendo más dinero, que no alcanza, es como se logra; militarizar al país luego de haber prometido lo contrario, trae consecuencias; destruir un programa nacional de salud como era el del Seguro Popular o Salud por Salud (eran lo mismo) que tanto éxito tuvo pero que además es lo único que se le reconoce a Enrique Peña Nieto como legado presidencial, para crear uno nuevo el INSABI, ha generado cualquier cantidad de problemas, sobre todo miles de muertes por el desorden que hay; promover reformas retrógradas como es la energética, es un desastre y un retroceso; construir una nueva refinería es un gasto innecesario, la UNAM ya está anunciando la confección de motores de energía eléctrica para los autos, los cuales pueden servir para remplazar los que tienen de gasolina, o sea, pronto, antes de lo que se esperaba, las gasolinas ya no serán tan necesarias.Y en la complejidad de esos temas, que muestran un fracaso, vemos el esquema de los ataques a los representantes de los medios de comunicación, la furia en que se ha instalado AMLO al sentir que su mejor bandera, la del combate a la corrupción, se la ha tirado un solo periodista, Carlos Loret de Mola, a quien en venganza y de manera irresponsable López Obrador lo ha puesto a merced de la delincuencia o de uno de sus tantos fanáticos.Frente a eso no queda otra cosa que admitir que los comunicadores o periodistas no les importamos, al contrario. Pero... ¿estarán en lo correcto?. Por supuesto que no, pero están en el poder.No coincidimos con quienes afirman que los partidos de oposición, Movimiento Ciudadano (MC), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), carecen de cuadros competitivos para la contienda de relevos gubernamental del 2024. Frente a Morena no hay con quién, dicen y argumentan que figuras competitivas no las hay y menos partidos fuertes para competir en condiciones de igualdad con la “Cuatro Te”.A ver, a ver. Es un hecho que para ganar solo la elección, para arrebatarle el poder a Morena, el único partido con los tamaños es Movimiento Ciudadano (MC), en virtud del crecimiento que ha venido mostrando en los últimos procesos electorales y por su líder Dante Delgado Rannauro, fundador de ese partido y ex gobernador de Veracruz, considerado como uno de los mejores que hemos tenido en toda la historia, Movimiento Ciudadano podría competir solo contra Morena, con el propio Dante como candidato o con un externo como José Yunes Zorrilla, priista de gran prestigio y honorabilidad.Los demás partidos tendrán que aliarse para competir llevando a un candidato como el mismo diputado federal José Yunes Zorrilla, o a Héctor Yunes Landa, o a Patricia Lobeira, la flamante alcaldesa del puerto de Veracruz quien en solo unos meses al frente de los destinos de los jarochos ha dado muestras de su capacidad para la administración pública y la política.Ahora que, si todos se suman, incluyendo a Movimiento Ciudadano (Dante no se hace a la idea pero en política lo que cuenta, y él lo sabe muy bien, son los resultados), con el propio Dante como candidato... triunfo seguro y entonces sí, vendría una refundación de Veracruz sobre los escombros que dejarán los magos de la “Cuatro Te”. Hasta se funda PetroVer, en lo que nadie, solo Dante ha pensado gracias a su vocación de estadista.Solo que Dante está muy metido en el proyecto de la presidencia de la república, armando un entramado de los que solo él sabe hacer como político profesional que es, proyecto que llevaría al joven Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey a la presidencia del país, a quien por cierto las encuestas ya lo consideran, de todos los aspirantes de Morena al cargo y de otros activos panistas, como el más aventajado en las preferencias electorales. Si a la distancia los votantes ya lo califican como el mejor, Dante y sus operadores tienen que trabajar mucho no solo para mantener a Donaldo Colosio como va sino para aumentar las preferencias de manera que su triunfo sea contundente.Si gana Colosio la presidencia gana Dante.A dos meses que arrancó el año, el secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, informó que todavía se mantienen las pláticas de información para que los ayuntamientos cedan el cobro de su predial al gobierno del estado y acceder al 30 por ciento adicional de recursos. El aspirante a la candidatura de Morena al gobierno del estado, dice que ya se han reunido con un poco más de 50 alcaldes de igual número de municipios. Y sí, el escepticismo es justificado, por un lado las contundentes declaraciones de un experto en esas cuestiones, como lo es el diputado federal José Yunes Zorrilla, quien sostiene que esa medida es para “sudar” los recursos de los municipios y el recuerdo de la bursatilización a que obligó Fidel Herrera a los alcaldes de su tiempo como gobernante, provocando la deuda que arrastran hasta la fecha las comunas de dinero que se embolsó Fidel y Javier Duarte, como que es para pensar dos veces si le entran ahora con Lima y Cuitláhuac.Y en defensa de su proyecto, el joven Lima Franco comenta: "Estamos haciendo videoconferencia con todos los cabildos para que tengan claridad en este proceso y que estamos invitando a los alcaldes para que puedan acceder al 30 por ciento adicional del Fondo de Fomento Municipal y que no pierden la capacidad del cobro del impuesto predial y que puedan recibir estos recursos extras que están recibiendo".Lima Franco, confió en que la próxima semana puedan concretar a esos 50 municipios y "seguimos invitando a los demás municipios para que se adhieran a este convenio del impuesto predial". A partir del mes de septiembre próximo el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, se instalará en diversos puntos del estado para intensificar su campaña por la candidatura de Morena al gobierno del estado. Ya no será presidente del Congreso y contará con más tiempo para trabajar su proyecto con el apoyo de importantes políticos con quienes sostiene extraordinarias relaciones.