A escasas semanas del cambio de Rector en la Universidad Veracruzana, nos damos cuenta en algunas dependencias que el personal responsable no tiene idea de qué y cuál es su función.Concretamente me refiero al señor Edgar Onofre, exempleado de la Dirección de ComunicaciónY que por ahora logró llegar a la cabeza de Radio UV: lugar en el que ha mostrado y demostrado que no tiene idea de lo que le corresponde hacer.Finalmente, se comprende ya que él en su ubicación anterior al mando del Dr. Raciel Martínez, pues realizaba un trabajo del que nunca se supo a ciencia cierta.Ahora con el cambio de Rector, la Licenciada en periodismo, Norma Trujillo Báez, se desempeña como titular al mando de Comunicación. Y quizás por no dejar sin salario a un empleado de la dirección anterior, le enviaron a Radio Universidad. En calidad de algo extraño ya que no funciona como Director; ha hecho una serie de maniobras extrañas, como llevar jovencitas inexpertas a ocupar los lugares de quienes llevamos en la radio universitaria al menos veinte años.El caso que aquí expongo, ya que no me queda otro medio para poder informarlo y obtener la respuesta a la situación en que me ha colocado el señor Onofre quien, dicho sea de paso, y posiblemente esa sea la causa ´por la que no comprende ni resuelve lo que corresponde. Y voy en directo:Tengo más de 20 años en Radio UV. Y hay constancias del trabajo que he realizado en la propia institución: 2 radionovelas: "Polvos De Arroz", del escritor Sergio Galindo y "La Historia De Veracruz", a partir de la llegada de Hernán Cortés; los tres lugares donde fincó la Villa Rica de la Veracruz hasta asentarla definitivamente; y la termino en el momento que al Sr. Juárez le informan que la República ha sido entregada.En otros temas, con el apoyo del Lic. Manuel Zepeda Ramos, director de Difusión Cultural; realicé con la participación de los grupos musicales de la UV el programa "Letras Notas Y Algo Más" que presentaba y obvio transmitía en vivo cada día jueves.(De todo lo aquí señalado, tengo pruebas) es más ya el señor Onofre tiene un legajo completo de mi labor de tantos años en Radio UV.Y algo raro le sucede ya que desde su arribo a RUV, día a día me pedía mi curriculum vitae como si yo fuera nueva o estuviera solicitando empleo en la radio.Finalmente, me pidió le llevara mi curriculum vitae y así lo hice. Al momento de enviar este recuento de lo que ha hecho el señor Onofre, pues sigo sin tener espacio, cuando lo correcto sería que me reintegrara a los que ya tenía, donde por cierto ya escuché que una joven lo ocupa. Y el señor no me supo decir cuando le pregunté, qué sucedía con eso, y nunca me ha respondido por el retorno a mis espacios, aunque sí lo ha hecho con un ex empleado que se jubiló, el señor en cuestión tiene un programa en vivo. Y sí, me refiero Carlos R.En fin, el señor ha dado muestras fehacientes de que le urge sacarme de la Radio UV. En ocasiones pienso que será porque como sale cada diez o quince minutos a fumar su cigarro, ya que no puede hacerlo dentro del edificio; pues se le olvida que tiene que resolver muchas situaciones en la Radio UV.Lo que es notorio es la participación de jovencitas que no son ni eran empleadas de Radio UV. Y tienen programas al aire, algunas de ellas.En fin. Lo único que yo espero es que se me devuelvan mis espacios laborales de los que jamás me he retirado, salvo cuando fue decisión general por la pandemia.