¿Hacia una reforma electoral, necesaria?

1.- Siempre serán mejor los reflectores que la oscuridad. Bajo esa premisa, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, está convencido de que "...la ruta para analizar la reforma electoral debe recoger diversas visiones y propiciar un diálogo abierto entre diferentes actores, no sólo entre partidos políticos y legisladores...".El diputado morenista señaló que en el análisis de la reforma electoral "...deben participar integrantes del Poder Judicial local y federal, el Instituto Nacional Electoral, litigantes en la materia, así como excandidatas y excandidatos [¿a diputados, senadores o gobernadores?] tras participar en Chihuahua, en el Foro Nacional Balance Electoral de 2021, con una perspectiva para los Procesos 22, 23 y 24.El diputado Gutiérrez Luna considera que "todas las experiencias serán valiosas y entre más pluralidad haya para conformar una norma, más legitimidad, garantía y seguridad prevalecerá".Dijo que "...es importante escuchar las reflexiones más plurales posibles. Si bien hay visiones válidas de la judicatura electoral, es importante nutrirlas con perspectivas de la academia, el Legislativo y litigantes; esa debe ser la ruta en la Cámara para la reforma electoral...".Por otra parte, el legislador Gutiérrez Luna asegura "...que el derecho electoral se ha creado en los tribunales, más que en las leyes, que sólo dan un parámetro para la interpretación de los órganos jurisdiccionales..."Finalmente aseguró que "las leyes quedan rebasadas frente a la realidad social y política, y es responsabilidad de las y los diputados hacer adecuaciones para adaptar la norma a la realidad; por eso, la importancia de la interlocución".2.- Y para no quedarse atrás, en conferencia de prensa que reunió a los coordinadores panistas en la Cámara de Diputados y Senadores, Jorge Romero, líder de la bancada blanquiazul en San Lázaro, adelantó que el jueves presentarán una iniciativa tendiente a modificar el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, para tipificar como delito "...el acoso a periodistas..."Con ello se buscaría que, "cuando se cometa el delito doloso en contra de algún periodista, persona, o instalación física o informática, para ejercer el periodismo, se aumentarán hasta en un tercio las penas establecidas para tal delito, así como la reparación integral del daño; e igual a quien obstaculice, impida, reprima la publicación producción, distribución, circulación o difusión de algún medio de información o comunicación".El PAN propone, además, que la penas en esos casos sea de "...hasta 5 años de prisión, y el doble cuando el responsable sea un servidor público..."Pero, demás, "...a quien intimide o agreda a periodistas o defensores de derechos humanos para evitar que se dediquen a dichas actividades, o para revelar el secreto profesional periodístico o la fuente de alguna información..." plantea que sea hasta 9 años de prisión.Por su parte, Marko Cortés Mendoza también anticipó que "...el partido presentará una queja ante la autoridad electoral en contra de Morena..." ya que expuso que en los mismos espectaculares que usó el partido para promover a sus precandidatos en Tamaulipas, Durango y Michoacán, ahora aparece una campaña "en la que alientan el apoyo al Presidente de la República para la tergiversada revocación de mandato", y subrayó que la ley prohíbe a partidos políticos incentivar la participación en este proceso en algún sentido del voto.En caso de que Morena rechace ser el responsable de los anuncios, exigirá al INE investigar de donde proviene el recurso para dichos espectaculares, apuntó finalmente el líder panista.3.- Y por eso no los toman en serio. Resulta que en la elección para renovar su dirigencia estatal, los PANistas juegan al juego de Juan Pirulero: En una decisión que no acabará el dilema, el TEV Tribunal Electoral Veracruzano sentenció que deberá repetirse la elección porque no se cumplieron todas las formalidades del procedimiento. Es decir: van de nuevo..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "