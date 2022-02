“En Morena, el treinta

por ciento vienen del PRI”

Xóchitl Gálvez

Fueron tiempos muy bonitos, lamentablemente no faltaron los que abusaron con sus malas acciones y comenzaron a socavar la fuerza que tenían los medios de comunicación.Nos referimos a los tiempos en que la prensa llegó a ser considerada como el cuarto poder, uno de los poderes fácticos de este país, pero que con la aparición de personajes como Carlos Denegri, el mercenario más célebre de la historia quien al amparo del poder que da un medio, en este caso EXCELSIOR, hizo fortuna, mancilló mujeres, extorsionó a cuanto cliente de la política se le apareció, hizo del periodismo una profesión de dudosa reputación.Sin embargo, las andanzas de este personaje no minaron la fuerza de los medios al grado de desaparecerla, no, porque hubo otros periodistas como Julio Scherer García, Vicente Leñero y otros muchos más, que se encargaron, con su conducta honesta y su trabajo profesional, de rescatar el prestigio y la fuerza de los medios para que el gobierno los siguiera considerando como el cuarto poder.En los tiempos tan complicados que vivimos los periodistas, es necesario sacar a relucir aquellas andanzas de los setentas y de años más adelante hasta más o menos el 2015, cuando trabajar como reportero en un medio, una empresa propiedad de un particular, era motivo de orgullo y mientras más te esmerabas en tus entregas más te buscaban de medios con más influencia.Ser reportero en los noventas, en un diario como EL DICTAMEN, significaba prestigio profesional y la obtención de recursos para llevar una vida decorosa, que fue siempre nuestra aspiración. En aquel tiempo en nuestro querido diario, el decano de la prensa nacional, nos pagaban seis mil pesos mensuales, pero el veinte por ciento de la publicidad que ingresara al medio a través de nuestras fuentes de información. Quien esto escribe ganaba alrededor de treinta mil pesos mensuales, a veces más pero nunca menos, juntando el salario más las comisiones, con eso en aquellos tiempos alcanzaba para mantener una familia y ahorrar unos pesos.Pero además con posibilidades de subir en el escalafón de acuerdo a las capacidades que fueras mostrando. Nos tocó cubrir y hacer reportajes como el de la matanza de La Palmilla; la toma del ingenio Libertad, por mencionar solo dos, que representaron las ocho columnas en primera plana de nuestro medio EL DICTAMEN y un ingreso extra por publicidad que entró al prestigiado diario.Los periodistas no siempre habíamos sido una partida de miserables que deambulan en los sitios donde los políticos tienen que reunirse, para pedirles una lana para pagar la luz, el gas, la renta y otros gastos domésticos más, no, los reporteros hasta la fecha tienen, con todo y lo desprestigiado del oficio, para subsistir. Claro nunca faltan los que al amparo de esta noble profesión se cuelan como orejas al servicio de ciertos políticos a quienes les ofrecen “información confidencial y perjudicial” de los periodistas críticos, para que los combatan. Y como no faltan los torpes del poder que les creen, pues les compran esas “informaciones” falsas, difamatorias, calumniantes y ofensivas que después exhiben en las redes sociales, creyendo que con eso los periodistas se van a intimidar.Dicen que cada quien se rasca con sus propias uñas y estamos totalmente de acuerdo. En el asunto de los periodistas, tan de moda, quienes hacen trabajo de investigación serio lo presentan, provoca el efecto que se esperaba y los responsables a aguantar porque no tienen para dónde hacerse, ni el derecho de réplica usan porque las investigaciones que hacen los reporteros son auténticas. No es el caso de quienes viven de la especulación, la calumnia y la intriga a través de los medios, esos acaban siempre mal.Lo que hoy queremos resaltar en esta entrega es la importancia que siguen teniendo los medios de comunicación en la vida política y social, en la democracia, de un país como el nuestro, donde la presidencia de AMLO es hasta que apareció el reportaje de Latinus, producto del trabajo de un grupo de reporteros encabezados por Carlos Loret de Mola, que hizo pública la corrupción que se vive comenzando con la familia presidencial. Después de este asunto, que más que desviar nuestra atención a lo que dicen que gana Carlos Loret los periodistas deberíamos de estar orgullosos de que un aprendiz de tirano como es AMLO, se tambalea con un solo trabajo periodístico bien realizado...El Gobierno de Cuitláhuac García acaba de solicitar cinco créditos más con diversas instituciones bancarias para hacer frente a diferentes compromisos, que estableció sin considerar su costo durante el año 2022, créditos que serán liquidados el 2 de diciembre de este mismo año.La suma de los cinco préstamos asciende a mil 800 millones de pesos y se contrataron de acuerdo al Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que hizo la inscripción de los mismos el pasado 9 de febrero del 2022. Dos de los créditos se realizaron con el Banco Mercantil del Norte, S.A., por 600 millones de pesos y 100 millones respectivamente.Mientras que con HSBC México, S.A, se pidieron dos créditos por un total de 600 millones. Otro préstamo fue con el Banco Santander S.A., por 500 millones de pesos.La Ley de Disciplina Financiera, establece que los recursos que provengan de obligaciones a corto plazo se deberán destinar exclusivamente a cubrir necesidades inmediatas... Y a seguir endeudando al estado, cuando no hay capacidad para administrar lo más sencillo es endeudar, total esas deudas las van a pagar los contribuyentes, o sea nosotros, y las van a disfrutar ellos, los que están en el poder.Cabe recordar que, a finales de 2021, el Congreso Local avaló que para el año 2022, el gobierno del estado pueda contratar nuevos créditos por hasta 8 mil 145 millones de pesos, hasta el 6 por ciento del total del presupuesto anual, bajo las mismas condiciones ya mencionadas. Es decir, que sean usados para cubrir necesidades de carácter temporal y que sean cubiertos antes de que la administración estatal termine y para el caso, que año con año se vayan liquidando. Ya los veremos cuando la administración termine, sobre todo si es de otro partido.Recordemos que con cinismo, en su pasada comparecencia ante legisladores, el titular de Finanzas, José Luis Lima Franco, detalló que en 2017 se recurrió a un crédito de cuatro mil 400 millones; en 2018 solicitó 2 mil 500 millones; ya en la actual administración estatal en 2019 se solicitaron 2 mil 400 millones, en 2020 mil 800 millones, mientras que en 2021 el monto también ascendió a mil 800 millones. Lima Franco dijo que esta medida financiera seguirá aplicándose, aunque en el año 2024 (cuando acabe la administración de Cuitláhuac García) ya no será necesario recurrir a esto para cumplir con las obligaciones financieras del Gobierno Estatal. Menos mal porque según cálculos la deuda estará rozando los cien mil millones, el doble de lo que ellos encontraron.La mañana de ayer, reporteros decidieron no seguir con la conferencia ‘mañanera’ del presidente Andrés Manuel López Obrador en protesta por los recientes periodistas asesinados en México. Uno de los reporteros, Rodolfo Montes, le solicitó al presidente de la república no formular preguntas porque queremos replicar la protesta. “Lord Molécula” se le fue encima a cachetadas al periodista al grito de ¡Yo no señor, yo no!Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "