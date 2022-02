... Como para estar alertas en todo el país, sobre todo en los estados de la república mexicana donde gobierna el partido Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por los alcances de una iniciativa de reforma al Código Penal presentada en la Legislatura del estado de Quintana Roo, que pretende criminalizar el ejercicio del periodismo hasta con ocho años de cárcel.En aquella entidad federativa donde gobierna el morenista Carlos Manuel Joaquín González, la diputada Iris Adriana Mora Vallejo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), propuso el año pasado modificar los artículos 194 Bis y 194 Ter sobre “violación a la intimidad personal o familiar”, delito sancionado en el Código Penal de Quintana Roo desde 2008, con entre seis meses y cuatro años de cárcel y de 100 a 300 días de salario mínimo como multa.Con la iniciativa, que estaría a punto de ser sometida a la consideración del pleno, se aumentaría a tres años de prisión a quien “utilice diversos medios, como apoderarse de documentos u objetos con información y reproducirlos; escuchar, observar o grabar una imagen fija o en movimiento” o acceda “a la información contenida en un aparato para el procesamiento de datos o cualquier dispositivo de almacenamiento de la información, sin autorización de su propietario o poseedor legítimo”.El proyecto de reforma agrega el delito de "violación de la intimidad personal o familiar" y la divulgación de información "profesional o confidencial", que conllevaría un castigo de uno a ocho años de cárcel.Por ello el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, presidente del grupo OPSA, de Honduras, exhortó a la Legislatura del estado de Quintana Roo, a “rechazar la reforma, cuyo texto tiene un alcance negativo para el derecho a la libertad de prensa y de información, ya que se corre el riesgo de inhibir a los periodistas para que publiquen investigaciones sobre funcionarios o personalidades involucradas en asuntos de interés público”.La SIP, compuesta por más de mil 300 publicaciones en diversos países y tiene su sede en Miami, Estados Unidos, manifestó su preocupación por esta posible reforma legislativa en el estado de Quintana Roo, recordó que la Declaración de Chapultepec, creada por la Sociedad Interamericana de Prensa en México, establece: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.En el fondo, a la SIP seguramente le preocupa que con la jiribilla que traen los morenistas en contra de los medios de comunicación, estos copien el esquema y lo repliquen en las legislaturas estatales donde son mayoría, como es el caso del estado de Veracruz. Aguas.... El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, designó a la doctora Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora, como titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UV.Jongitud Zamora, quien fuera presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana pertenece al Centro de Estudios sobre Derecho, Globalización y Seguridad de la Universidad Veracruzana (CEDEGS), en donde desarrolla las líneas de investigación de Ética y Derecho al Desarrollo, Derecho a la Educación Superior y corrupción y Derecho a la Igualdad y a la no discriminación por orientación sexual, identidad sexual y expresión de género, además co-coordina la Clínica de Litigio Estratégico Transformaciones Jurídicas (CLETJ).... Si usted amable lector recorre el histórico Paseo del Malecón en la ciudad de Veracruz, seguramente se desilusionará como miles de visitantes, por la gran cantidad de vendedores “ambulantes” que se amontonan sobre la banqueta bloqueando el paso y la vista.En la administración municipal del panperredista Fernando Yunes Márquez, el director de Comercio del ayuntamiento local, Jesús Sanz Barradas, fue quien autorizó la saturación de supuestos vendedores ambulantes en tan bello lugar de la ciudad de Veracruz.Pues bien, amable lector, no le extrañe que ahora con Patricia Lobeira Rodríguez como alcaldesa de la ciudad de Veracruz esta historia se repita, pues resulta que Sanz Barradas repitió en el cargo, como si no hubiera gente más capaz en las filas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "