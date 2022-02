Dante a la cabeza

“Nuestro gremio está muy lastimado”

Periodistas de Tijuana a AMLO

Cuando veas un vaso medio lleno o casi lleno, llénalo y sigue tu camino, llegará el día en que quien manda se de cuenta que los vasos siempre están llenos, cuando él mismo los veía siempre a medias, y entonces se preguntará quién es el que se acomide a completar lo que les falta; ahí sabrá que, sin importar nada solo que todo este en orden, tú te acomides y cooperaras. Entenderá que tu conocimiento es tan amplio que eres capaz de hacer de todo con modestia solo por el interés de aportar y entonces te volverás indispensable. Siempre hay que tirarle flechas a la luna.Lo anterior me lo recomendó Dante Delgado Rannauro siendo Secretario General de Gobierno con don Fernando Gutiérrez Barrios, ya tenía la mira puesta en lo que seguía, la gubernatura de cuatro años; después una secretaría de estado y la presidencia de México. Hiperactivo y poseedor de una gran capacidad para destrabar conflictos políticos, el nativo de Alvarado, que vivió su infancia y adolescencia en la Ciudad de los Treinta Caballeros (treinta y uno me corregía), Córdoba, tenía trazado un proyecto político desde su juventud, quería ser presidente municipal de Córdoba, luego gobernador de Veracruz y más tarde presidente. Lo de Córdoba no le fue posible porque un desplante machista del gobernador Rafael Hernández Ochoa lo impidió. En aquel tiempo quien apoyaba a Dante para la presidencia municipal era la señora Teresita Peñafiel de Hernández Ochoa, y eso no le gustó a don Rafa, por eso Dante ya no fue alcalde, pero mejor, me comentó siendo gobernador, ya me salté un escalón.Ese tipo de incidentes que viven los políticos en su transitar por el mundo, son los que compartimos los reporteros, los que hacen de este oficio algo único, porque así como con el cordobés también vivimos situaciones que fortalecieron el conocimiento de la historia de Veracruz con otros, o con los que le siguieron, de ahí que cuando opinamos lo hacemos con conocimiento de los asuntos públicos, no de oídas o porque nos enviaron los textos para ponerles nuestro crédito y publicarlos.Y que no se piense que solo estuvimos en los momentos fáciles, de anécdotas casi de sociales, no, fueron más los conflictos que hemos tenido que enfrentar por lo incómodo de una pregunta o porque no le pareció lo publicado a un político, que esto que hoy desempolvamos a propósito del político veracruzano mejor posicionado, quien será factor de decisión en el futuro inmediato de nuestro estado.No se les ha olvidado, además de que por humanidad lo hacen, esto también tiene su ganancia política. Y es que Movimiento Ciudadano Estatal ha pedido a los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, que dictaminen, a la brevedad, sobre las tres iniciativas que le fueron presentadas para derogar el delito de ultrajes a la autoridad, mismas que ya rebasaron los 10 días hábiles de su entrega.Sergio Gil Rullán, dirigente estatal de MC, junto con la diputada local, Ruth Callejas Roldán, hicieron llegar un exhorto a la Presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura Local, en donde se exige se cumpla con el artículo 66 del Reglamento de Gobierno Interior del Poder Legislativo. En el documento puntualizan a la Diputada Cecilia Josefina Guevara Guembe que desde hace 49 días hábiles el Partido del Trabajo presentó su iniciativa; el Partido Acción Nacional lo hizo hace 21 días atrás, mientras que el Gobernador entregó su iniciativa desde hace 12 días hábiles, “es la fecha en que la Comisión de Justicia no se ha reunido para Dictaminar”.Aclaran que el Congreso no solo emite normas, sino que también está obligado a cumplirlas, por lo que en términos de lo establecido por los numerales 31 fracción VII y 45 in fine, del Reglamento para el Gobierno Interior, Movimiento Ciudadano exhortó a los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales a que presenten el Dictamen que recaiga a estas 3 Iniciativas. En su escrito subrayan a la diputada presidenta que “los silencios son sospechosos”, y los recesos no deberían limitar el trabajo legislativo, ya que mientras algunos legisladores vacacionan, en las cárceles se encuentran mil 33 ciudadanos privados de su libertad, y lejos de sus familias. La Comisión de Justicia –dicen- tiene todos los mecanismos legislativos para llamar a reunión a sus miembros, la cual piden sea pública y transmitida por los medios electrónicos oficiales; para escuchar los diversos posicionamientos en relación a las tres Iniciativas mencionadas, y emitan el Dictamen de las iniciativas en conjunto, ya que por su naturaleza estas se encuentran relacionadas. El exhorto al que hacen referencia fue enviado una copia a los integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, al Presidente Diputado Luis Fernando Cervantes Cruz; a la Vocal, Diputada Rosalinda Galindo Silva, ambos de Morena, y al Secretario Diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín, del PRI.En su columna de ayer Serpientes y Escaleras, el siempre bien informado periodista Salvador García Soto encuera al hijo de enmedio, del presidente Andrés Manuel López Obrador, Andrés mejor conocido en el argot político con el cariñoso mote de Andy.“Andy es el hijo de enmedio del presidente López Obrador y es el más metido en la política. Tiene 36 años y es politólogo egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. A diferencia de sus dos hermanos, el mayor José Ramón y el menor Gonzalo, él no aceptó irse del país, como se los pidió el presidente López Obrador a sus tres hijos mayores al inicio de su mandato. Andrés Manuel Jr. decidió quedarse y jugar a un bajo perfil público, pero no por ello renunció a gravitar en el gobierno a través del impulso a varios cercanos amigos suyos que trabajan en el gabinete de su padre.”“Aunque su principal actividad pública tiene que ver con la fábrica de Chocolates “Rocío”, creada por él y por sus hermanos a partir de la producción de cacao de la finca del mismo nombre en Teapa, Tabasco, donde poseen 32.5 hectáreas, que de acuerdo con una investigación de la Plataforma Conecctas, la finca Rocío ha sido beneficiada indirectamente con apoyos del programa federal “Sembrando Vida”.“Pero Andy tiene una actividad política que trasciende al ámbito empresarial, donde por cierto tampoco le ha ido mal, pues entre los clientes que le compran el chocolate Rocío está no sólo el Palacio Nacional sino también el Grupo Hotelero Vidanta, del empresario chihuahuense Daniel Chávez, cuyos hijos le dieron empleo y visa de trabajo en su despacho de abogados Kei Partners, en Houston, Texas, a su hermano mayor José Ramón López Beltrán.”“Varios de sus amigos e integrantes de su grupo político fueron colocados en áreas estratégicas del gobierno federal, en donde en estos tres años han creado toda una red de influencia y operación. Compañero de estudios en Ciencias Políticas de López Beltrán y amigo de todas sus confianzas es el subsecretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López. Llegó a ese cargo en octubre de 2020 cuando fue nombrado por Luis María Alcalde en la subsecretaría de Empleo y Productividad —por instrucciones directas de Palacio Nacional— en sustitución de Horacio Duarte. Antes, Marath fue secretario particular del canciller Marcelo Ebrard.”“Esos son los amigos más visibles de Andy, que ocupan posiciones importantes en la Administración Pública Federal. Además de ellos, al hijo mediano del Presidente se le relaciona con varios oficiales mayores o directores de administración de varias dependencias y secretarías. En los últimos días, en medio de la crisis política por el presunto conflicto de interés en que se ha visto envuelto su hijo José Ramón López Beltrán, por habitar la Casa Gris de Houston, el presidente López Obrador ha defendido en varias ocasiones a sus hijos mayores y ha dicho y repetido que “se portan bien” y que “no tienen ninguna influencia en el gobierno, además de recordar que desde niños aprendieron a “resistir” porque eran espiados y acosados cuando él era dirigente opositor en Tabasco.” Esto dice García Soto, entre otras cosas más… ¡Uta ma… lo que faltaba!En su edición de ayer el influyente diario norteamericano Washington Post publica una nota refiriéndose al caso de Carlos Loret de Mola, uno de sus colaboradores estelares. La nota comenta que el día de hoy el Post tiene en sus filas a gente que ha ganado premios pullitzer por descubrir las ilegalidades de Donald Trump por ejemplo.El WaPo no cedió ante la presión de Nixon, El Wapo no cedió ante la presión de Trump y ahora Carlos Loret escribe y trabaja para ellos como hizo notar López en su mañanera. Loret se une a una elite del periodismo mundial.Imagino que como empleado del @washingtonpost Loret tiene acceso a mentorías, apoyo legal y un largo apoyo estratégico que le ayuda a enfrentar los embates que un día sí y otro también mandan los de Palacio.En este punto el ruido ha llegado hasta la redacción del Post y están muy al pendiente de lo que pasa en México. López va a seguir con sus embates, con sus mentiras, presionando. Loret seguirá reporteando. Si el Washington Post ya hizo que cayera Nixon. Ganamos con la confianza de 9 mil 34 panistas y hoy con el respaldo de dos Magistrados del Tribunal Electoral pretenden cambiar la realidad. No vamos a permitir que se repita la elección, como es el deseo de los perdedores y de quienes los protegen e impulsan, esa es la reacción de Federico Salomón Molina, presidente del CDE e Indira de Jesús Rosales, Secretaria General, a la pretendida anulación de su elección de parte del TEV, una chicanada de Morena a todas luces.