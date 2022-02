Se desalinearon los astros

Los astros han jugado en la historia de la humanidad una fuerte influencia emocional en la mente y en el corazón de todos los hombres, principalmente en los políticos y de los enamorados que buscan en ellos las buenas y las malas señales, los buenos y malos augurios, los signos de la fortuna y de la desgracia, los días fastos para conquistar el poder y la gloria, símbolos para adivinar en ellos la abundancia y la escasez.La aparición de un cometa en los cielos del Anáhuac en los tiempos en que reinaba el emperador Moctezuma sobre el gran imperio Mexica, mantenía a los doctos augures y adivinos así como a los consejeros del gran tlatoani, a la expectativa y en una temblorosa especulación sobre el significado de aquella estela, a la que con la aparición de las grandes casas flotantes sobre las aguas costeras y el posterior desembarco de los conquistadores españoles, les llevó a concluir de que aquella aparición les anunciaba el regreso de los antiguos dioses encabezados por Quetzalcóatl, orillándolos a deponer su actitud guerrera para disponerse a darles una recepción amistosa y amable. Lo que significó el derrumbe posterior del imperio.Los emperadores romanos entre las figuras predominantes con que contaba su estructura de gobierno era la del augur, que era una figura predominante en aquella sociedad en la que inclusive César, el gran emperador, desempeñó antes de ascender, retirándose en aquel tiempo por la noche a los montes y desde ahí en el silencio, inspirado en el canto de las aves, en el vuelo de los pájaros, en el brillo y en la caída de los astros.- como lo habían copiado de otras culturas.- los interpretaban y aconsejaban a los soberanos.Pero en este mes de febrero no tenemos ningún astro al que echarle la culpa por los catastróficos acontecimientos mundiales que sacuden al mundo y a nuestro país, como si todo mundo hubiera perdido la cabeza, como si el mundo entero se hubiera vuelto loco, como para hacerle honor a su nombre.Los gobernantes actúan como alunados en este periodo, como si la luna hubiera roto su misión de alinear el eje de la tierra y ésta, por esa causa se bamboleara rebotando peligrosamente por todas partes, provocando una catástrofe universal, afectando las mentes, los ánimos y la actitud de los gobernantes y de los gobernados.Millones de seres humanos en estos días no durmieron en todo el mundo pendientes del primer disparo de los soldados, tanques y aviones rusos hacia Ucrania ordenado desde el kremlin por Vladimir Putin, mal humorado con sus vecinos y viejos aliados de los cuales se siente traicionado, en El Pentágono presas del nerviosismo el estado mayor monitoreando con satélites por aire, mar y tierra prestos a una defensa sangrienta y mortal, su presidente Joe Biden, presidiendo día y noche las medidas de seguridad de su nación y reasumiendo su papel de policía del mundo, aunque aparentemente seguro en el discurso, en su fuero interno muy preocupado por una avalancha mundial desde Rusia o desde China y los europeos temblando de miedo y de frio con sus potentes ejércitos en la organización del tratado del atlántico del norte con todo su sofisticado y potente armamento militar, para defender, su pueblo, sus vidas y sus sagradas libertades.En México se desalinearon los astros, quienes parecían dóciles preguntones, serviles y controlados reporteros con sueldo oficial, inusitadamente se rebelan enfrente del jefe máximo que los apapacha, los atiende, los escucha y les hace favores para sus envidadores, insolentes ahora trastornados, se niegan a lanzar las preguntas a modo, protestan envalentonados enfrente del presidente cara a cara, piden justicia y que cese la persecución y el asesinato de periodistas, no les satisface que él les informe de todas las medidas que ha tomado para evitar que se les agreda. Qué pasó con Jesús Ramírez que no previó y permitió que se le salieran del guacal los grillos, le fallaron los filtros, ya no le funciona al Presidente un individuo que no tiene cuidado de los detalles, que no tiene idea de cómo se manejan los asuntos delicados, seguramente anda muy preocupado por los negocios con los empresarios afines.En lo absurdo que sucede en los tiempos de la locura, el embate se inicia en la cámara de diputados, con coros y con gritos, haciendo el signo del desprecio y del rechazo, expresando su hartazgo a la insolencia y al mal trato que dicen se les da, dando la espalda a los dueños de la cámara, a los que les abren las puertas, a los que los acreditan, a los que los saludan, a los que les dan entrevistas, a los chicos malos de la prensa, fue una moneda de desprecio, de un ya basta, también querían ser parte del entierro sin ser dolientes, sin tener más vela que la indignación por la manera sucia en que se tratan los asuntos que ahí se deliberan.Mal interpretaron al Presidente, que dijo todos somos Gatell, quisieron decir en nombre de todos los comunicadores, todos somos Loret, ¿qué les pasa?, se pusieron histéricos, los asaltó la locura, hicieron hervir la olla de la indignación, ya no quieren ser complacientes, les interesa tanto el escándalo de los hijos del Presidente porque viven bien, aunque quisiera que en un ejemplo de humildad y de modestia, anduvieran con sus zapatos sucios, llenos de tierra, limpiando su parcelita allá en Tabasco, machete en mano cortando la yerba, preparando la tierra para hacer sus viveros y luego sembrar, deseos aberrantes, que bueno que sin la ayuda del padre sepan salir adelante y si no les gusta por qué no piden que la casa de Houston se rife y nos regalen los boletos a todos los mexicanos, menos a los aspiracionistas.Y para acabarla de regar, se le olvida al abogado Andrés Manuel López Obrador que la ley debe de observarse en todos y cada uno de los actos de los servidores públicos y, más grave, se asume como ciudadano común para exigir un derecho que no tiene ni como presidente ni como ciudadano, al solicitar que se den a conocer los datos de un particular, que constitucionalmente son sagrados, inescrutables, indifundibles por un funcionario cualquiera que sea su nivel y menos si estos no están confirmados como es el caso de los datos que alguien le entregó, en verdad conozco al Presidente, lo respeto, lo quiero, deseo de todo corazón que su programa político lo realice, pero esto yo creo que es cosa de la luna que en lo general trastoca los sentidos.Alunados como dementes, los criminales se alborotaron y retando francamente la fuerza del estado, dislocaron la estabilidad social de decenas de pueblos en todo el país, Michoacán es un horror en donde suena la metralla criminal a toda hora, Guerrero es un infierno en el que hierven las pailas encendidas con el fuego de metralletas asesinas, Colima se derrumba su sociedad ante la furia incesante del crimen, Sonora tiembla con la presencia de los emisarios de la muerte, aquí en Veracruz, sin lambisconerías, no es el paraíso pero aun se respira un poco de tranquilidad desde que se cerró el carrusel que estilaban los delincuentes al entrar a las cárceles por una puerta y salir por la otra, lástima que se cayó en excesos y en abusos en la aplicación del delito de abusos de autoridad y ahora no tendremos cara para reclamar que peligrosos delincuentes confesos o atrapados en flagrancia sean inmediatamente puestos en libertad.Finalmente se avizora que por la ruptura frontal con el temido cuarto poder, viviremos situaciones de bochorno, posiblemente fue la luna la que influyó para hacerlo, pero nuestro Presidente debe de estar muy seguro y muy firme del apoyo popular para hacerlo y quizás lo hizo convencido de que tal medida era necesaria, simulando al señor que poseído, con palabras duras, corrió a los mercaderes de la casa de dios, porque con sus actos mercantilistas no contribuían al espíritu religioso de la cristiandad, destruyendo con ello su plan de gobierno en la casa de dios.- Es la luna.- Por el bien de la causa.AD.- fuerte tempestad aflorará en los próximos días en el sindicato petrolero, ya que en la reciente elección de su Secretario General Nacional, se incurrió en graves irregularidades al aceptar la Secretaría de Trabajo que el mismo sindicato con la corriente oficial que lo maneja por siempre, fuera juez y parte en el proceso electivo, al organizar y calificar la elección, encargándose por ello del manejo del aparato cibernético. Ejercitando una nueva forma de mapachismo. Lo más grave es que eligieron al trabajador de confianza de Pemex a don Ricardo Aldana, por lo mismo, la toma de nota no se les ha otorgado y el veredicto que está por dictarse, seguramente anulará la elección por falta de personalidad como sindicalizado. Las huestes de César Pecero, de la corriente de oposición más fuerte, acompañado de los trabajadores que buscan el cambio, se preparan para levantarle la mano en la nueva elección que habrá de celebrarse por tal motivo.