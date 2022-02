“López no es mi presidente”

Mantas ciudadanas

Cada día que pasa los actores políticos se encargan de echar más leña a la hoguera con declaraciones absurdas e insistiendo en compararse con el pasado, que dizque fue peor en todos los sentidos, según sus afirmaciones.Las mantas que aparecieron ayer en las ciudades de Coatepec, Xalapa y Poza Rica, con leyendas alusivas a la permanencia en el poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, a propósito de la revocación de mandato del próximo diez de abril, que tanto interesa al presidente para tratar de revertir la drástica caída que viene padeciendo por los escándalos de corrupción que los medios, gracias a periodistas profesionales, vienen informando con precisión y claridad.El país va de mal en peor mientras AMLO gobierna desde su mañanera con puras frivolidades.Por ejemplo, para nadie es un secreto que las finanzas estatales van mal, de otra manera no estuvieran pidiendo prestado; la inseguridad queda demostrada cada día que pasa con hechos violentos de alto impacto que no dejan de presentarse, como los cuatro ejecutados de la semana anterior aparecidos en las orillas de Xalapa; la economía no había estado tan mal en el tiempo que tenemos de ser testigos de la historia en nuestra aldea donde los precios de los productos de la canasta básica, y de todo en general, se han disparado a grado tal que estamos padeciendo ya hambruna en los cinturones de las ciudades más importantes.Da la impresión de que aún con el tiempo que llevan en el poder, más de tres años, no han entendido que el contrato de sus servicios es para que se apliquen en la administración correcta de los recursos públicos; en garantizar seguridad en las personas y en los bienes de los ciudadanos; en atender eficientemente el área de la salud pública; en hacer crecer la economía de todas las ciudades mediante acciones que permitan a los particulares la creación de empleos.El gastado recurso de escudarse en el pasado, porque dicen que robaron más, no garantizaron seguridad, no hicieron nada por los que menos tienen (ellos tampoco), no combatieron la corrupción cuando ellos la han alentado más protegiendo delincuentes y encarcelando ciudadanos inocentes, ese recurso deberían entender que ya no funciona, lo que queremos es ver resultados en beneficio de todos.Parece que las cochinas mantas fueron un pretexto provocado por ellos para poder promover la presencia ciudadana en las urnas, para participar en la vacilada esa de revocación de mandato. No por favor, pónganse a trabajar, ese es el mejor instrumento para demostrar al ciudadano que deben permanecer en el poder por su talento, su eficiencia, su capacidad. Las mentiras caen por su propio peso, además no somos una bola de retrasados mentales para que consumamos todo lo que nos dicen.Dejen de provocar más y más problemas, es tiempo de rectificar el rumbo y demostrar que también saben hacer política no solo grilla. Lo de la revocación de mandato es una vacilada de muy mal gusto, miles de millones de pesos que tanta falta hacen invertidos en un ejercicio absurdo, si se eligió a AMLO por un periodo de seis años tiene que terminar y la historia que lo juzgue.Luego de superar, con la habilidad política que le caracteriza, el asunto del actor Roberto Palazuelos, quien aspiró a ser candidato al gobierno de Quintana Roo, el senador Dante Delgado Rannauro, fundador y guía del partido Movimiento Ciudadano, dio a conocer que la cantante y diputada Rocío Banquells, electa como diputada por mayoría en el distrito 14 de Tlalpan, en la Ciudad de México, anunció hoy que cambia de partido. Dejó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) para sumarse a la bancada de Movimiento Ciudadano (MC).En conferencia de prensa con el coordinador de la bancada de MC Jorge Máynez y el senador Dante Delgado, se anunció la adhesión de la legisladora a este grupo político.Dante anunció que fue una decisión pensada y enalteció a Banquells por sumarse a las mujeres del partido.“Aquí tiene usted verdaderos amigos, y verdaderos compañeros”, dijo el senador.Por su parte, el PRD publicó en redes sociales un comunicado donde asegura que la decisión se da por la “inexperiencia política” de la legisladora y lamentó su cambio de bando pues este puesto se logró mediante el voto popular a favor de la Coalición Va Por México, integrado por PAN, PRI y PRD en las pasadas elecciones.En el comunicado, el PRD asegura que las intenciones de MC con esta jugada son dividir a la oposición y hacerle el trabajo a quien dice combatir públicamente. Con la llegada de la cantante, MC suma 24 diputaciones federales en la Cámara de Diputados.A propósito de Movimiento Ciudadano, la posibilidad de que el diputado federal José Yunes Zorrilla sea el abanderado del PRI y Movimiento Ciudadano, junto con otros partidos más, al gobierno del estado en el 24, cae muy bien entre los veracruzanos. José Yunes es un activo muy apreciado en todos los institutos políticos, entre los grupos sociales, con las organizaciones campesinas y por todos los rumbos del estado al que ha recorrido muchas veces, ya sea como candidato al senado, como presidente del CDE del PRI o como candidato al gobierno del estado.De llegarse a concretar esta alianza de partidos con Pepe Yunes como abanderado, las posibilidades de que gane la elección son muchas. La anterior elección el diputado federal fue víctima de la corriente del Amloismo que trepó en la cresta a personajes sin perfil político ni capacidades, sin embargo ganaron y hoy en los hechos demuestran de qué están hechos, cuáles eran sus verdaderas intenciones, por lo que el descontento social vuelve a asomarse. Otra elección como la del 18 ya no, ahora se votará en conciencia, con la cabeza fría.No hay que quitar los ojos de las mañaneras de AMLO, ya ven que el presidente aborda puros temas de profundo interés, como los sueldos de los periodistas, su revocación de mandato y esos asuntos. En cualquier momento fija su postura en torno al anillo que Christian Nodal le regaló a Belinda, eso para los chairos será oro molido.