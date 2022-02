Nepotismo en todo su esplendor

“Las mujeres guapas cuestan”

Los que serían “diferentes” no dejan de dar a diario notas de escandalosos actos de corrupción que vienen cometiendo en toda la estructura de los gobiernos morenistas.Doña Olga Sánchez Cordero, ex Secretaria de Gobernación y hoy presidenta del Senado, se apuró a meter a toda su parentela en la nómina del gobierno federal y le ponen a circular, a manera de ejemplo de las inmoralidades que cometen los de la 4T en el ejercicio pleno del poder.Esta listita que hoy compartimos es solo de ocho personas ligadas con la presidenta del Senado, como botón de muestra porque hay muchos más. Con su respectivo numerito, los nombres, cargos y salarios que no devengan, pero si se llevan aquí están:1. Paula García Villegas Sánchez Cordero, hija de Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ocupa un cargo como Magistrada en el CJF, percibiendo un sueldo bruto mensual de $212,340.29 y por concepto de prestaciones $1, 276,516.492. María de la Asunción Sánchez Cordero Dávila, hermana de Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, ocupa un cargo como Subdirectora de Área, en la Dirección General de Comunicación Social y Vocería en el CJF.3. La misma Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, percibe una dieta bruta mensual de $75,690.46 y por concepto de prestaciones $308,859.004. Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann sobrino de Olga María del Carmen Sánchez, ocupa un cargo como Secretario Técnico de Estudios Constitucionales, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).5. María del Roció García Raba, sobrina de Olga Sánchez Cordero Dávila, ocupa un puesto como Coordinador Técnico B, en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), percibiendo un sueldo bruto mensual de $39,205.496. María Alejandra García Raba, sobrina de Olga Sánchez Cordero Dávila, ocupa un puesto como Subdirectora de Cursos y Talleres, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), percibiendo un sueldo bruto mensual de $ 60, 358.307. Francisco Luis García Raba, sobrino de Olga Sánchez Cordero Dávila, ocupa un cargo como Subdirector de Área en la SCT, percibiendo un sueldo bruto mensual de $46,608.008. Enrique de Jesús Nachón García, sobrino de Olga Sánchez, ocupa el cargo de Secretario, en la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, en el Estado de Veracruz, percibiendo un sueldo bruto mensual de $87, 501.99. María Gabriela Nachón García, sobrina de Olga Sánchez, ocupa un cargo como Directora Académica en el Instituto de Ciencias de la Salud, en la Universidad Veracruzana, percibiendo un sueldo bruto mensual de $65,515.04Si son distintos, mucho más voraces.Para la histórica elección del 2018, la comunicadora Lilly Téllez fue coordinadora de la campaña a la presidencia de López Obrador, en Sonora y con su apoyo llegó al senado como representante de Morena. Por “diferencia de criterio”, según dijo, 17 meses después abandonó esa fracción parlamentaria y se pasó al Partido Acción Nacional, desde donde ejerce un discurso crítico en contra de las acciones de gobierno de López Obrador.En las redes sociales, que alguna vez fueron consideradas benditas por AMLO, en estos días se llevan a cabo diversos eventos en los que participan voces críticas al “Gobierno de México”. Invitada a uno de esos conversatorios en redes sociales, en un Space de Twitter, al que asistieron más de siete mil participantes, la senadora Lilly Téllez manifestó, recientemente, su deseo de competir por la presidencia de la república en 2024, seguramente basada en la última encuesta que hizo el PAN para posicionar sus candidatos que estarán luchando por la presidencia del país, en la que la senadora y periodista pidió ser incluida y para sorpresa del panismo Lilly quedó en segundo lugar de las preferencias, muy cerca de Ricardo Anaya.Durante más de dos horas la senadora Lilly Téllez fue interrogada por los participantes en el mencionado conversatorio y reveló, en sus dichos, que los resultados de la encuesta en la que fue mencionada el año anterior, hicieron efecto en su imaginación y fantasía.Dijo la senadora Téllez que se siente capaz de derrotar en las urnas a Claudia Sheinbaum, en caso de que se diera esa contienda electoral entre mujeres, en 2024.Manifestó que tiene planes para el presidente López Obrador en caso de llegar a la presidencia. Al respecto dijo: "Si yo fuera presidenta no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas, pero yo lo veo como, no como venganza, sino como un elemental, fundamental y ya muy necesario acto de justicia. A mí me gustaría ver a López Obrador como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara y ni que decir de varios personajes de su gabinete".Para la senadora Téllez, López Obrador es un“violador serial de la Constitución y tendría que ser juzgado por ello”.Estas expresiones de la senadora en las redes sociales ponen de manifiesto la polarización por la que atraviesa el país y nos entrega una muestra de lo que será el discurso político en la contienda electoral de 2024 en la que, una de las banderas, podría ser la oferta de venganzay desmantelamiento de todo lo que se presente como “obra” de la 4T, lo que implica que la polarización del país continuará.Las posturas radicales expresadas por el presidente en su discurso de cada mañana promueven la organización de vías alternas, que ya se expresan a través de las redes sociales que la sociedad emprende en los medios alternativos, que no pueden ser agredidos desde el púlpito presidencial.Que la senadora Lilly Téllez salga a las redes sociales a expresar sus deseos de poder, apunta hacia algo muy grave en el contexto de la disputa por la nación: La real ausencia de los partidos en ese debate y la decadencia por la queatraviesanal haberse convertido en cuevas en las que se refugian camarillas para lucrar con las posiciones de elección popular que les otorga la ley, que siempre están dispuestos a violar con tal de mantener sus privilegios de grupo. Para ellos, la Patria no es Primero.No hay que olvidar que en la física como en la política, todo vacío tiende a llenarse y el que está dejando el envejecimiento del sexenio, será inevitablemente cubierto por el discurso que proponga el arreglo de lo que hoy aparece descompuesto. Aunque digan que no pasa nada y todo está bien, la realidad es que la simulación es parte activa en el camino hacia el poder.Durante la conferencia de prensa matutina de ayer martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la periodista Carmen Aristegui está en su contra.En la primera de varias menciones que hizo sobre la periodista en las más de dos horas que duró la conferencia, hizo referencia al reportaje sobre la residencia en Houston, Texas, donde vivió su hijo,José Ramón López Beltrán, y su nuera, Carolyn Adams.El presidente criticó que Aristegui haya definido a uno de los autores del reportaje, Raúl Olmos, como “un periodista objetivo, de prestigio. De prestigio, pues sí, en ese ámbito donde se forman tienen prestigio, porque están alineados con un bloque conservador, entonces el propósito es dañarnos que puedan desacreditarnos”, sostuvo el mandatario.Anotó que los medios y organizaciones que han publicado este material forman parte de una agenda conservadora, que se rige bajo un pensamiento “retrógrada”, al cual -afirma- no dedica tiempo en contradecir.“Yo también por eso no dedico mucho tiempo a querer convencer a la élite y a algunos sectores de la clase media. No, les digo como lo mencionaba el maestro Pellicer, sigue usted su camino, ahí vas bien, sigue escuchando a Loret, sigue escuchando a Carmen Aristegui, sigue leyendo el Reforma. "Que yo sea alcohólico es un mito desmentido públicamente por quien lo inventó, soy como todos, un pecador estándar"; Felipe Calderón Hinojosa... ¡Salud!