¿Quién no dice la verdad?...

1.- Ayer apareció en algunos informativos capitalinos que “...presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, reveló que durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, recibió presiones debido a un proyecto de sentencia, referente al caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde 49 menores perdieron la vida y más de 100 resultaron lesionados...”Abundó: “...Hoy puedo dar fe de una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del expresidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno que hoy vienen a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas, sin ninguna autoridad para decirlo”, sentenció el ministro al presentar su libro "10 años de derechos. Autobiografía jurisprudencial".El Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea agregó: “... que al momento de presentar ese proyecto de sentencia, donde se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano en la tragedia, ocurrida el 5 de junio del 2009, tuvo una fuerte discusión con el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y ante la posibilidad de no presentarlo, dio instrucciones de hacer público el proyecto y entregarlo de inmediato a la prensa...” A la prensa que por cierto, hoy le siguen tupiendo.Ante estas aseveraciones, Margarita Zavala, actual diputada federal por un Distrito de la ciudad de México, respondió a través de su cuenta de Twitter:“...Miente al decir que hubo una operación para proteger a mi familia. La concesión fue de años antes que Felipe Calderón entrara a la presidencia. Y no olvidar que el licenciado Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, es Presidente de la SCJN, es decir, uno de los tres poderes del país....2.- Y por cierto y en asuntos de ese corte, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mandó un balón lleno de oxígeno: Ordenó frenar los juicios de amparo pendientes en juzgados y tribunales de todo el país, en contra de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), hasta que el pleno de ministros del máximo tribunal de justicia en el país resuelva sobre la constitucionalidad de esta norma, la cual es impugnada por empresas privadas de generación de energía.Es de explorado conocimiento en el medio legal que este tipo de aplazamientos es un procedimiento que contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los casos en los que se acumulan varios amparos sobre un mismo tema, y se detecta que en las instancias iniciales se han emitido fallos contradictorios entre sí.En ese orden procedimental, el máximo tribunal publicó un acuerdo general en el que señala que "...ningún juzgado ni tribunal federal podrá emitir fallos sobre estos asuntos hasta "en tanto el pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelve las controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad" pendientes en la SCJN sobre la LIE [Ley de Industria Eléctrica].Abunda la información para señalar que actualmente continúan abiertos en el primer tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones los amparos 459/2021, 462/2021, 496/2021, 434/2021, 482/2021, 497/2021, 522/2021, 452/2021, 457/2021, 437/2021, 495/2021, 519/2021 y 521/2021.Mientras, en el segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, están en litigio los amparos en revisión 292/2021, 22/2022 y 32/2022.Por esa enfrenada, los trámites de todos estos amparos en revisión, quedarán pendientes de resolución hasta en tanto que la SCJN dicte sentencias en las controversias constitucionales números 44/2021, promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica, y la 45/2021, del gobierno de Colima, así como la acción de inconstitucionalidad 64/2021, de senadores de oposición al partido en el gobierno.Como es público, todos estos juicios constitucionales versan sobre la LIE, y al resolverlos el pleno de ministros sentará los criterios jurídicos sobre los que los tribunales de todo el país, deberán basarse para dictar sentencias en casos similares.Apenas en el pasado inmediato, una vez que fue promulgada, la LIE fue combatida mediante amparos por empresas con plantas de cogeneración, para el auto abasto, además de eólicas y solares.En la argumentación expresaron que la norma lesionaba los principios de competencia y libre concurrencia, al establecer reglas para sus conexiones a la red de la Comisión Federal de Electricidad, así como cuotas que compensaran el uso de la infraestructura de esta empresa productiva del Estado.Inicialmente obtuvieron por esta vía, una suspensión con efectos generales que evitó la aplicación de la LIE por cuatro meses; sin embargo, esta medida cautelar fue revocada en tribunales.Los litigantes esperan que la SCJN resuelva los juicios constitucionales sobre la LIE en este mismo año.