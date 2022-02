Ahora agrede a los Estados Unidos

“Disfruto mucho cuando veo

que AMLO cada día se sume más”

Denise Dresser

En su inocultable desesperación por no poder tender una cortina de humo en torno a los casos de corrupción que los medios cada día revelan, y que cometen desde sus hijos hasta sus colaboradores, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio un peligroso giro discursivo este miércoles, afirmando que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, está mal informado sobre los asesinatos de los periodistas en México, que por lo tanto miente, calificando de chismoso al número dos del vecino gobierno.“Yo creo que está mal informado porque de lo contrario estaría hablando de mala fe, lo que él está sosteniendo no es cierto”, resaltó AMLO.Esto luego de que Antony Blinken solicitara a México una mayor protección para los reporteros mexicanos y rendición de cuentas en los casos de periodistas asesinados.“Si el jefe de Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos interviene pues yo pienso que no sabe, no está bien informado de esta situación porque no hay crímenes de Estado”, indicó López Obrador.Reiteró que, si bien son lamentables los asesinatos de periodistas, en todos los casos se actúa para investigarlos, lograr justicia y que no haya impunidad (en lo que él miente). “Tengo que pedirle de favor que se informe y que no actúen de manera injerencista porque México no es colonia de Estado Unidos ni es un protectorado; México es un país libre, independiente, soberano”, enfatizó el Presidente.“Pero en Estados Unidos los gobiernos tienen esa mala costumbre de que son ‘candil de la calle y oscuridad de la casa.” Además, recalcó que las declaraciones de Antony Blinken demuestran que se mantiene una vinculación entre los grupos conservadores de México con el gobierno de Estados Unidos.“A mí me gustaría que ya que está actuando el señor Blinken, que nos informe ¿por qué están financiando a un grupo opositor al gobierno legal legitimo? ¿por qué le están dando dinero al grupo de Claudio X. González?”, remató AMLO.El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, levantó la ceja, endureció el rostro, fijó la mirada en los periodistas y aseguró que hay una investigación en curso contra la alcaldesa de Alvarado (PVEM) Lizzette Álvarez Vela por haberse reunido con integrantes de la delincuencia organizada y grupos delictivos. "Hay una investigación en curso –quiso ser más explícito- no es sobre tráfico de personas, es sobre la probable responsabilidad por reuniones que sostuvo la alcaldesa con personas que están ligadas a la delincuencia organizada y la investigación sigue en curso".La investigación es realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y se inició cuando Lizzete Álvarez Vela, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y operadora política de Javier Herrera Borunda (hijo del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán), todavía era presidenta municipal electa, apuntó García Jiménez durante una conferencia de prensa.Cabe mencionar que no es la primera ocasión que el gobernador atribuye una probable relación entre miembros del crimen organizado y la alcaldesa de Alvarado, antes de que asumiera el cargo ya había adelantado que la Fidelista se encontraba en la mira de la Fiscalía. El 2 de diciembre, Cuitláhuac García Jiménez confirmó que la entonces presidenta municipal, Lizzete Álvarez, era investigada por su probable participación en diversas actividades ilícitas en las que se involucraba a un grupo criminal.Antes de eso, el 5 de noviembre, durante conferencia desde Palacio de Gobierno, Cuitláhuac García Jiménez dijo que se sospechaba de la participación de autoridades municipales de Alvarado, entonces gobernado por Bogar Ruiz, con uno de los objetivos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) identificado como "El Gordo Frank". O sea, si hay bandas de la delincuencia organizada operando en Veracruz. Que tranquilidad porque así como a veces dicen que no hay ahora si lo admiten... Cosas de la 4T.Las obras de rehabilitación de las vías del ferrocarril así como la ampliación de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz, en Oaxaca, del orden de los 20 mil millones de pesos y la creación de 7 mil 300 empleos comienza a colapsar y aún no la inauguran.Los durmientes colocados a lo largo del tramo Coatzacoalcos-Salina Cruz no fueron calzados ni sujetos con balasto. El balasto distribuye las cargas del tren y los esfuerzos transmitidos por éstas sobre el suelo. La ausencia de este producto en las vías del tren originó que se fracturaran los durmientes.¿Ese es el resultado de 10% de experiencia y 90% de honestidad?El gobernador Cuitláhuac García Jiménez agradeció a los senadores veracruzanos Gloria Sánchez Hernández y Ernesto Pérez Astorga, así como a Antares Guadalupe Vázquez Alatorre (Guanajuato), Gilberto Herrera Ruiz (Querétaro), José Narro Céspedes (Zacatecas), María Celeste Sugía y César Arnulfo Cravioto Romero, ambos de la CDMX, el respaldo a Veracruz en contra de la ilegal Comisión Especial de Investigación para determinar la existencia de probables abusos de autoridad y violaciones, conformada en diciembre pasado.Los senadores reafirmaron que la situación de seguridad en Veracruz es muy distinta a la que se plantea en medios de comunicación quienes dieron voz y promoción a la fallida "Comisión Especial que investigaba supuestos abusos de autoridad en Veracruz".¿Era necesario que ese grupito de senadores, que por lo que vemos no representan a nadie, vinieran a externar su apoyo al gobernador Cuitláhuac García; a poco está en peligro su cargo o tiene en contra a todos sus gobernados?, no que sepamos, no hay nada de eso, lo que sí, pero eso está en manos de Congreso que es otro poder, falta eliminar la ley de ultrajes a la autoridad que tanto daño le han causado a ciudadanos inocentes. Se nota que los Senadores no tienen nada que hacer en sus curules.En Coatzacoalcos cuando el gobernador acababa de decir a los empresarios de esta región del estado que con colgar el teléfono se terminaba un intento de extorsión, los delincuentes se encargaron de enmendar la plana. Sí, atacaron a un comerciante vía telefónica, éste colgó el teléfono y que le llueve plomo. La recomendación de Cuitláhuac pasó a formar parte del anecdotario de ocurrencias oficiales.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "