Sergio critica que se devuelva dinero; se debe ejercer, dice

El diputado federal Sergio Gutiérrez Luna no dijo nada nuevo, que no sepan los veracruzanos, ayer de visita a Xalapa, al ser entrevistado por los muchachos de la prensa, pero lo que dijo es acertado.Mencionó que durante sus recorridos a lo largo y ancho del estado ha corroborado que lo que más solicitan los veracruzanos es atención, que alguien los escuche, que se conozca su situación, la realidad que viven.Destaca lo que dijo porque desde finales de septiembre pasado recorre el estado y tiene el pulso actualizado de la situación que se vive en Veracruz, que aprovecha para sus propósitos políticos.En efecto, desde hace tres años y dos meses, cuando entró en funciones el nuevo gobierno, de Morena, ha habido un alejamiento total con todos los sectores de la sociedad y no se ve ninguna intención de corregir la situación.Esa falta de comunicación ha creado un gran vacío, que ahí estaba cuando llegó el minatitleco y que no tardó en comenzar a llenar por el oficio político que tiene y por la pasividad o desinterés de las autoridades estatales en hacerlo.He comentado en este espacio que el gran éxito que tiene el diputado federal es por el buen manejo que ha hecho, y sabe hacer, de su relación con los medios, pero habría que agregar que también porque él está haciendo lo que los de acá no: atender a sus paisanos.El vacío se agranda y se ahonda porque tampoco los diputados y los senadores de Morena, compañeros de partido de Gutiérrez Luna, vuelven la atención a quienes los llevaron a sus curules y a sus escaños y los único que les interesa es doblegarse ante AMLO y Cuitláhuac, respectivamente.Pero también, lo peor, es porque los legisladores son prácticamente floreros, pues, en el caso de los locales, desde la pasada Legislatura se quejaron que los funcionarios del Gobierno del Estado nunca les tomaban alguna llamada, de ahí que no tuvieran ninguna capacidad de gestión. Puros levantadedos, pues.En el palacio de gobierno hay tirria contra el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, pero ellos mismos engordaron el caballo para nunca utilizarlo, por lo que él vino, lo encontró suelto, se montó en él y desde septiembre cabalga como el “noble jinete” del Caballo Blanco, que le quitó la silla y se fue a puro pelo.Ayer comenté sobre el senador con licencia y alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, otro ejemplo de llenado de vacío de poder por su dedicación a escuchar y a atender a sus representados, aparte de sus resultados.Previo a su conferencia “Reformas Constitucionales” que ofreció a estudiantes universitarios en la Universidad de Xalapa, al responder preguntas de los reporteros expresó su respeto por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y por el secretario de Gobierno Eric Cisneros (sin mencionarlos por su nombre), pero les dio un llegue.Cuando se le preguntó sobre la devolución de recursos que hizo el Gobierno del Estado por tercer año consecutivo, según informe de la Auditoría Superior de la Federación, respondió que lo ideal es que los tres niveles de gobierno los ejerzan pues vienen etiquetados y tienen un fin social, por lo que no se deben devolver.Y tampoco se anduvo por las ramas cuando al opinar sobre el tema del delito de ultrajes a la autoridad reiteró que es anticonstitucional, ya que el Código Penal establece sanciones para ciertos tipos de conductas ilegales que hacen innecesario el de ultrajes, “pero ya las autoridades estatales están atendiendo las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto”. Mjú (no los defiendas, compadre).Gutiérrez Luna expresó que en lo personal apostaría por enfocar esfuerzos en el sector primario para el desarrollo de Veracruz, impulsando la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura, por la riqueza natural con que cuenta la entidad. Vino, pues, y no dejó de llamar la atención de los medios.Recién comenté que acudí a a las oficinas del Instituto de Pensiones del Estado para realizar un trámite como trabajador de la Universidad Veracruzana. Comenté entonces: “Solo puedo expresar mis respetos por el trabajo que está realizando la directora Daniela Griego Ceballos y su equipo. Buen trabajo, de los que da hablar bien, del Gobierno del Estado. Quedé satisfecho con el servicio”.Aproveché para sondear cómo estaba la situación respecto al pago al jubilarse. Ello porque todavía el año pasado, cuando comenté y consulté a una persona de finanzas de la casa de estudios sobre el tema, me sugirió que no me jubilara en ese momento porque no había dinero y no estaban pagando.Antes había escuchado quejas de compañeros o de conocidos míos que se habían jubilado pero que decían que llevaban ya mucho tiempo y que no les pagaban; que daban vuelas, y nada. Hubo quienes incluso hablaron de un retraso de dos años.Por eso grande fue mi sorpresa cuando ahora, al indagar cómo seguía la situación, me enteré que gracias al trabajo de cabildeo con deudores, de la directora de la institución, la socióloga Griego Ceballos, entes que no habían pagado al Instituto las cuotas pese a que ya habían descontado el dinero a los trabajadores, muchos ya habían pagado por lo que el monto recuperado era considerable (hasta enero del año pasado, 620 millones de pesos) y que ya no había rezago en el pago a los nuevos jubilados.Entonces supe que una vez que se cumple el trámite y se deja de laborar, el pago lleva solo unas cuantas semanas, “por lo que, si se anima, aquí lo esperamos”.Indudablemente, ello me habló no solo de que, hasta donde ha sido posible, se han saneado las finanzas, pero que, además están robustas, que hay recursos, lo que a su vez me dijo que ha habido una buena administración, y tiene que reconocerse.Ahora me llamó la atención y me acabó de completar una buena imagen de Daniela Griego el hecho de que denunció no solo en forma mediática sino legal, ante el ORFIS, que el Poder Judicial no paga un adeudo que tiene por 42 millones de pesos.Declaró que ya se reunió con la titular Isabel Inés Romero Cruz, pero que no ha habido respuesta positiva.Si se recuerda, a finales del año pasado tanto el Gobierno del Estado como la Legislatura aprobaron un rescate del Poder Judicial por 200 millones de pesos, en el presupuesto de este año le aprobaron un aumento de 316.9 millones, y aparte el año pasado también le bajaron el sueldo a los magistrados, pero ni así.Se ve bien que no le tiemble la mano a la directora del IPE y que exija lo que por derecho le corresponde, ya que no es justo que buena parte de trabajadores cumpla (la institución trabaja con ¡200 sindicatos, tan solo 54 de la SEV) y que uno de los tres Poderes, con un presupuesto multimillonario, se mantenga moroso.En algunos medios se ha publicado que la Directora General de Administración, Joana Marlen Bautista Flores, presuntamente allegada y recomendada del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero, primo del gobernador, cobró cerca de millón y medio de pesos en un lapso de año y medio en el cargo, pero en cambio no se ha esmerado porque se le pague al IPE.En un gobierno de encubrimiento y complicidades, de impunidad, de incumplimiento de la ley, de subordinación a ciegas, de la falta de respeto a la autonomía de los órganos autónomos, funcionarias como la titular de Pensiones hacen que no se acabe de perder la confianza en las instituciones oficiales y que no se acabe de perder la esperanza de que es posible recuperar el rumbo del gobierno porque hay quienes está dispuestos a luchar con su buena actuación para lograrlo. El IPE, no se debe olvidar, es un órgano y patrimonio de todos los trabajadores.Anoche cuando cerraba esta columna llegó la peor noticia: Putin anunció una operación militar para "proteger" Donbás, la región del este de Ucrania controlada por los separatistas pro-Moscú. Equivale a una invasión. Comenzó una nueva guerra. El mundo sufre.