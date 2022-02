... Desde el viernes cinco de noviembre del año pasado, o sea, hace casi cuatro meses, el gobernador del estado, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, advirtió en rueda de prensa celebrada en Palacio de Gobierno, allá en la ciudad de Xalapa, que se investigaba a la entonces alcaldesa electa del municipio de Alvarado, la empresaria Lizzette Álvarez Vera, abanderada de la alianza Morena- PT- PVEM, por sospecharse que tenía relación con el crimen organizado y estar vinculada con el tráfico de indocumentados.A modo de contexto, recordemos amables lectores que en los primeros días de noviembre pasado se sucedió una balacera en “La Generosa” entre presuntos delincuentes y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, enfrentamiento que permitió la liberación de 46 migrantes privados de su libertad.Luego de ese enfrentamiento armado y liberación de personas extranjeras retenidas contra su voluntad, el mandatario estatal veracruzano afirmó en rueda de prensa que “se está indagando” si hay autoridades municipales de Alvarado involucradas en estos hechos delictivos, incluyendo a la alcaldesa electa Lizzette Álvarez Vera, de la alianza MORENA-PT-PVEM.“Independiente de qué color venga, vamos a indagar porque se mueven de arriba para abajo y ni un alertamiento siquiera a nosotros; vamos a estar muy pendientes, ¿cómo es posible que puedas privar de la libertad a 46 migrantes y nadie se entera? Nosotros somos los que nos enteramos”, dijo el gobernador, ese viernes cinco de noviembre.Cuando afirmó eso el titular del Poder Ejecutivo en la entidad veracruzana, supusimos que su afirmación era respaldada por la titular de la Fiscalía General del estado de Veracruz, la licenciada Verónica Hernández Giadáns y que la FGEVER se estaba aplicando en las investigaciones pues la acusación de Cuitláhuac García Jiménez no era cosa menor, sobre todo porque el nombre del Partido Movimiento de Regeneración Nacional quedaba en entredicho.Pues bien, amables lectores, pasó diciembre, enero y febrero que está feneciendo, y la Fiscalía General del estado de Veracruz no termina de indagar, de investigar la presunta relación con el crimen organizado de la ahora presidenta municipal de Alvarado, Veracruz, la empresaria Lizzette Álvarez Vera.Ante tal lentitud, el miércoles de esta semana, 23 de febrero para ser exactos, el gobernador del estado de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez tuvo que volver a salir a dar una rueda de prensa para dar a conocer, como en noviembre del año pasado, que la alcaldesa del municipio de Alvarado, Lizzette Álvarez Vela, “es investigada por presuntamente haberse reunido con personajes del crimen organizado”.“Hay una investigación en curso -dijo- sobre la probable responsabilidad por reuniones que sostuvo con personas que nosotros consideramos están ligadas a la delincuencia organizada. Sigue lo que pasa es que la toma la Fiscalía (SIC)”, precisó el mandatario veracruzano.A diferencia de lo afirmado en noviembre pasado, ahora sí el mandatario veracruzano puntualizó el miércoles de esta semana que es la Fiscalía General del estado la que lleva a cabo estas investigaciones.Por lo anterior y muy al estilo mexicano, habrá que advertirle a la titular de la FGEVER, Verónica Hernández Giadáns, que la tercera es la vencida.Esperemos que, en mayo próximo, dentro de tres meses, el mandatario veracruzano no tenga que volver a dar una rueda de prensa para decir lo mismo sobre la alcaldesa del municipio de Alvarado y la Fiscalía General del estado de Veracruz haya hecho su trabajo, porque de lo contrario se confirmaría lo que pregona la nativa de Alto Lucero, Veracruz, Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como “Paquita la del Barrio”, cuando canta “tres veces te engañé...”.... Recontraporcierto, el presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, grabó un videomensaje dirigido al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, el cual se difunde a través de las redes sociales, donde conmina al ejecutivo estatal a no seguir dividiendo a los veracruzanos, así como a otras cosas que mejor escúchelas usted mismo amable lector.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "