“Ya no puedo más, cierro

mi ciclo y me retiro”

López Obrador

Respetuoso, como son los conocedores de las reglas de la política, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el diputado federal originario de Minatitlán Veracruz, no zacatecano, Sergio Gutiérrez Luna, aguanta vara y responde con civilidad política cuando le cuestionan los periodistas sobre lo que el principal actor del gobierno estatal de la 4T, opina de su actividad como aspirante a la candidatura de Morena al gobierno del estado para el 2024: “yo soy respetuoso de las opiniones de las autoridades estatales y de mis compañeros de partido”.En corto se explaya y aunque no nos comente con detalle a qué se ha tenido que enfrentar en esta empresa política que se ha impuesto, pero que además le encargaron desde la presidencia realizar, sí nos da a entender lo que todos sabemos y algunos hemos padecido, que ha sido víctima de la intolerancia de un grupito de personas que de suerte ocuparon el gobierno y ahora a garrotazos, usando su “ley de ultrajes a la autoridad”, intimidando a quienes considera adversarios o actuando directo contra ellos, piensan que van a permanecer mucho tiempo en el poder.A lo largo de estos tres años y casi tres meses que llevamos bajo el yugo de este gobierno, hemos aprendido cosas que pensamos eran leyendas urbanas o que ocurrían en otros estados con menor tradición política que Veracruz, pero no, los índices de violencia siguen a la alza, la terrible inflación aumenta, la pandemia del Coronavirus sigue cobrando víctimas, el estado se endeuda porque lo tienen a cuota desde la presidencia con el argumento de que a través de los programas sociales habrá garantía de permanecer en el poder, el desempleo sigue y nuestro querido estado continúa estancado desde que gobernó Patricio Chirinos a la fecha.Nos comenta un analista político en tono sarcástico: nunca pensé que en nuestra aldea hubiera tantos pendejos, y los hay, son muchos los que adoran al presidente. Lo anterior se debe a los programas sociales de la 4T que López Obrador ha venido promoviendo desde el púlpito de la mañanera como un invento suyo, y no, esos programas de apoyo a los más necesitados, a los estudiantes más destacados (becas), a los desempleados, existen desde hace varios sexenios, que los encargados de operarlos se los clavaran o solo los entregaran a sus familiares y cuates es otra cosa.Pero en esencia son lo mismo que pasa hoy; personas con buenos empleos, profesionistas que ganan bien pero que cumplen con la edad que el gobierno exige para pagarles una mochadita cada dos meses de tres mil pesos, se anotaron y reciben sus moronas, pues a esos les vale madre el gobierno que tengamos mientras reciban su limosna están muy contentos, venden su voto a cambio de cualquier cosa.Y como hasta el momento no se ve oposición por ninguna parte, pues no hay quien les abra los ojos a nuestros paisanos para que dejen de consumir el discurso falso de AMLO cuando se refiere a los programas sociales: antes –dice- el dinero se lo quedaban los del gobierno, los corruptos, los conservadores, ahora se los entregamos personalmente (eso es falso lo hacen mediante tarjetas como las de los bancos), por eso decimos que nosotros no somos iguales.En principio al señor no le consta que a los millones de mexicanos que están anotados en sus programas sociales les cumplan con puntualidad con la marmaja, hay zonas del país donde los habitantes después de tres años no saben qué es eso; luego, el dinero que administra un gobierno es el que recauda de los mismos ciudadanos que pagan sus impuestos y después no se le da para que lo administre de esa manera tan ruin, es para generar crecimiento, para hacer obras de beneficio colectivo, para cumplir con eficiencia en cada una de las áreas de la administración pública.La percepción ciudadana, que cada día se fortalece más, es que la cuarta transformación que prometieron no la cumplieron, que son una bola de corruptos voraces que aspiran a permanecer mucho tiempo en el poder, que nos echan a los miembros de la delincuencia organizada para intimidarnos y mantenernos con la cabeza agachada, que no tienen contemplado hacer nada por engrandecer al país y detonar su economía y que de hacer política no entienden nada, en el caso de Veracruz por eso la llegada de un político profesional como es el diputado minatitleco, no zacatecano, Sergio Gutiérrez Luna, les preocupa más de lo que se imaginan.Ah, otra cosa, no se dejen engatusar con eso de que si no votan por ellos se acabarán los programas sociales, esos con este u otro partido seguirán existiendo.En Xalapa dejarán de cobrarse los Servicios Ambientales a través del pago por el servicio de agua, como se comenzó a realizar en la pasada administración municipal, adelantó el presidente municipal, Ricardo Ahued Bardahuil, en una muestra más de experiencia en la administración pública para beneficio de quienes gobierna.Hasta ahora, aunque de manera “voluntaria” este cobro lo realiza la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) y se incluye en el servicio de cobro incluso a las personas que hacen su pago anual anticipado, lo que recientemente generó algunas quejas.El alcalde Ricardo Ahued explica que los Servicios Ambientales pueden solventarse con presupuesto municipal y no con aportaciones de los xalapeños a los cuales desde la administración municipal pasada se les comenzó a aplicar ese cobro. “Estamos revisando la formalidad para evitar el cobro y seguir trabajando con servicios ambientales, el ayuntamiento de Xalapa tiene la obligación de trabajar en los temas de servicios ambientales, pero creo que se tiene que aprobar de otra forma de acuerdo a la economía y participar en estos procesos de servicios ambientales importante para toda la región”, dijo.Simpatizantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) convocaron a los veracruzanos a participar en el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, a realizarse el próximo 10 de abril del año en curso, “para que no siga destruyendo al país”. Nilda Riaño Rodríguez, miembro de esta organización civil, consideró necesario que los xalapeños y veracruzanos acudan a votar, sean o no de Frena, y evitar con ello que este Gobierno acabe con la democracia del país, “porque está en juego nuestra democracia”, agregó.En conferencia de prensa, señaló que el Presidente ha ido destruyendo instituciones, al país y cambiando la Constitución, de permitírsele continúe por tres años más, "la implantación de la dictadura será inminente y destruirá el INE como es su pretensión". Destacó que el Presidente de la República sigue la Agenda del Foro de Sao Paulo, incluyendo a México en la lista de países “populistas”, de izquierda que quieren tener el poder y un pueblo pobre. “Tienen la intención de convertir a México en un país como Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba”.Por otro lado, rechazó tajantemente que esta organización haya colocado las lonas que aparecieron el pasado lunes en varias ciudades de la entidad, entre ellas Xalapa, en donde se promovía la participación en la consulta de revocación del mandata contra Andrés Manuel López Obrador: “Nosotros no las pusimos. En las lonas contaban con una leyenda que dice Asociación Mexicana por la Democracia y en otras Frente Cívico Mexicano. Nos da mucho gusto que otras asociaciones y otros grupos se sumen a la revocación del mandato. Frena no los puso, pero tenemos el derecho como ciudadanos de manifestarnos”, abundó.Por otro lado, consideró de suma importancia realizar una investigación al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, por estar violentando la ley en la materia, al promover la imagen del presidente.Funcionarios de Protección Civil y del sector Salud, así como cuerpos de emergencia dieron atención al siniestro que sucedió ayer en el área administrativa del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, en el puerto de Veracruz. En un informe preliminar, se dio a conocer que hubo un incendio en el HAEV, de igual manera ya se realiza la evacuación precautoria del inmueble, sin que al momento se reporten personas lesionadas o intoxicadas. El área de Atención Médica está trabajando en la evaluación y de ser necesario ya están listos los hospitales de Boca del Río y el de Tarimoya para recibir a pacientes.Cabe hacer mención que el incendio se debió a la falta de mantenimiento de los ductos debido a que la administradora Claudia Isabel Aguilar Arauz protegida de Eleazar Guerrero está desviando recursos para la campaña sindical a favor de su ahijada Dora Luz Méndez Eligió. Mientras que el doctor “Besitos” Ramos Alor sigue sin dar la cara al personal de salud que exige la destitución de la administradora de dicho hospital.Muy mal la postura tibia del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, ante la invasión de Rusia a Ucrania. A diferencia de otros actores políticos y de muchos países que condenaron la virulenta acción del sicópata Vladimir Putin, el de aquí se concretó a repetir el apotegma de Juárez.