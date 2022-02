Todo parece indicar que el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, sería llamado al Senado de la república para que comparezca y exponga con su singular manera de explicar las cosas, sus porqués de la persistente negativa para acatar la recomendación N°. 146 /2021 que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para “proponer, a la brevedad, la derogación del numeral 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz” y desaparecer el llamado delito de “ultrajes a la autoridad”.Con base en la definición de la Real Academia Española, “Derogar” significa “Dejar sin efecto una norma vigente”.Este concepto, amables lectores, al parecer no les ha quedado muy claro a los circunstancial y temporalmente encargados de la administración pública del estado de Veracruz, pues únicamente se pretenden derogar las Fracciones II y IV del Artículo 331, del Código Penal de Veracruz y no en su totalidad.Asimismo, insisten los representantes del Poder Legislativo, instruidos por el titular del Poder Ejecutivo estatal, en mantener el Artículo 371 Quinquies, el cual textualmente expone que: “Se impondrán de siete a quince años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte.”Para los legisladores que representan a la ciudadanía, pero obedecen al titular del poder ejecutivo estatal, es inviable derogar este artículo porque hacerlo dejaría desprotegidos y con graves riesgos para su integridad a los elementos que, en cumplimiento de su deber, velan por la seguridad de quienes radican en el territorio veracruzano.Veracruz, por cierto, amables lectores, es uno de los 18 estados de la república mexicana donde existe este delito de “Ultrajes a la Autoridad”.Pero volviendo al inicio de este tema, en el que se advierte que el titular del poder ejecutivo en el estado de Veracruz sería llamado a comparecer ante el Senado de la República ante su persistente negativa de promover la derogación del numeral 331 del Código Penal para el estado de Veracruz, es porque así lo advirtió por su parte la CNDH en el punto 128 de su recomendación N°. 146 /2021, que a la letra precisa: “Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o personas servidoras públicas, deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa, con fundamento en los artículos 102, Apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15, fracción X, y 46 de la Ley de la Comisión Nacional, ante ello este Organismo Nacional podrá solicitar al Senado de la República o en sus recesos a la Comisión Permanente de esa Soberanía, que requieran su comparecencia para que expliquen los motivos de su negativa”, ( https://bit.ly/3BiAnli ) lo cual subiría a la agenda nacional mediática este tema hasta ahora local.La tarde de ayer domingo, sí domingo, luego del cierre de esta colaboración, se había convocado a los diputados locales a una sesión, en la que se supone que se trataría este tema.En tanto, cuánta razón tuvo el extinto y bien recordado Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como “Juan Gabriel” cuando escribió esa reflexiva canción de: “pero qué necesidad, para qué tanto problema...”Lamentable lo sucedido al doctor Manlio Arturo Matiello Canales, quien hace unos días fue asaltado por un sujeto al parecer centroamericano, quien pistola en mano le quitó su reloj, además de amenazarlo de muerte si se atrevía a denunciar el hecho.El asalto se cometió en una zona muy concurrida, en el cruce de la avenida Cristóbal Colón y la calle España, del fraccionamiento Reforma, del puerto de Veracruz, donde no hay vigilancia policiaca alguna.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "