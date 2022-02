Mujeres Humilladas

*Falacias sobre vacunas*Espantosa inseguridad*Quebrantada la CFEResulta realmente inhumano que mujeres encarceladas no reciban la atención apropiada para atender correctamente escenarios de limpieza corporal, propios de su condición, como lo es lo referente al insalvable periodo menstrual, para lo cual deberían de disponer tanto de los espacios, así como de los implementos y productos que para el caso se requieren, mismos que forman parte de las medidas insustituibles que toda mujer en determinados rangos de edad debe tener a su alcance, lo que en gran medida también exige de los espacios de limpieza a intimidad y asesoría médica que para el tema es preciso habilitar.Reflejo de nuestro “tercermundismo” es que los medios de comunicación se vean precisados a difundir que en los escenarios penitenciarios de Veracruz (y seguramente de otras muchas entidades del país) las mujeres no dispongan de los apropiados espacios, utensilios y productos para atender con la corrección apropiada los días que la naturaleza les fija como periodos menstruales, referencia clara no sólo de la desatención que priva en ámbitos penitenciarios, sino de obvia irresponsabilidad en los diversos espacios gubernamentales.Y ante el panorama de referencia obligado resulta el cuestionar: ¿Y dónde quedan los legisladores (senadores y diputados) incluyendo a los integrantes de congresos locales, que no muestran el rostro ante los graves y lamentables escenarios en referencia?...¿En dónde se encuentran los presidentes municipales y sus cuerpos edilicios?...¿En dónde la llamada y muy difundida Cuarta Transformación refiere su lado humanista?...Claro nos queda que no sólo vivimos en un país de agudos contrastes, como resultan ser los baños de inocencia y autoelogio de los actores “mañaneros” ante lo inhumano de nuestras horrendas mazmorras carcelarias, reflejo de la eterna falsedad que, con recurrencia, confirman que entre los mexicanos persiste la tendencia hacia los nocivos escenarios demagógicos.Lo que se leeEl Delegado de la secretaría del Bienestar en tierras veracruzanas, Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ha referido con voz firme y actitud determinante, que en tierras veracruzanas no se vacunaran a menores de 12 años “porque el Sistema de Salud no lo permite y no existe autorización en ningún lugar”…Se equivoca Don Manuel y toda la estructura gubernamental mexicana, porque en Estados Unidos están vacunando (por todos lados) sin ningún documento de por medio, precisamente a los menores de edad, a los que incluso se agregan los originarios de otros países, muchos son las mexicanas y mexicanos que disponen recursos para emprender un viaje hacia tierras estadunidenses, con la única finalidad de vacunar a los pequeños de la familia, donde expertos en medicina de los mejores del mundo han referido que es saludable el vacunar a todos los niños en edad escolar, por lo que las argumentaciones en referencia, que se registran en el Estado de Veracruz y en otras tierras de nuestro país, obviamente en lugar de esclarecer la realidad confunden más a la ciudadanía y, con ello, también a todos los mexicanos perdemos.Lo que se veNumerosos son los veracruzanos que, tanto en el marco de los medios de comunicación como en el núcleo social en lo general, refieren que nuestras tierras veracruzanas deberían mantenerse en “elevado nivel de alerta” ante los terribles impactos ejecutados por los núcleos delincuenciales, los que en realidad ya resultan innumerables tanto por el incremento, como por el elevado riesgo en que han colocado a la población, situación que prácticamente siembra en los jarochos un permanente estado de preocupación e incluso de pánico.Todo colectivo social sabe y entiende que lo más importante que una sociedad requiere para vivir por lo menos en niveles de la medianía, es que priven rangos de seguridad apropiados, que eviten la zozobra cotidiana y el temor de caminar por nuestras calles, pero tales características terroríficas invaden notoriamente a los veracruzanos por lo que (hasta el momento) no podría calificarse aprobatoria a la moda gubernamental de La Cuarta Transformación.Lo que se oyeQue ciertamente las finanzas al interior de la Comisión Federal de Electricidad se han desplomado (según calculan algunos especialistas) en porcentajes inconcebibles, lo que de representar cifras fundamentadas en la realidad, constituye una de las catástrofes financieras de las más preocupantes que se hayan registrado al interior de la CFE, la que fuera una de las empresas estatales de mayores efectos positivos en el pasado, hoy transformada en una compañía que opaca la brillantez que, según los “transformadores”, está siendo ocasionada por maniobras del sector privado, sin que hasta la fecha (ya entrados en el cuarto año de la Transformación) se hayan cimentado por parte del sector oficial los proyectos de crecimiento y expansión al interior de dicha empresa… Ahí la dejamos."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "