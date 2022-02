Ultrajes en las urnas

“¿En qué se parecen los

gobiernos de Rusia y Veracruz?”

¡¡Bingo!!

Nunca antes los veracruzanos habíamos tenido un debate tan absurdo y manipulado como el de hoy entre abogados, senadores de la república y el gobierno estatal, por mantener –de parte del gobierno estatal- un artículo en el Código Penal como es el de los Ultrajes a la Autoridad, que se ha usado para fines inconfesables electorales o de tipo político, entre el gobierno y las víctimas de esta aberrante medida. Los policías son objeto de manipulación para tratar de mantener vigente el delito a través del cual más de mil personas están encarceladas más como presos políticos que como delincuentes. Están tan nerviosas las autoridades, exhibiendo una actitud intolerante, fascista, que no admite cuestionamiento de ninguna naturaleza, poniéndose de pechito contra quienes son, por mucho, de mayor peso político que ellos.¿Por qué se aferra tanto el gobierno en defender este inconstitucional artículo aprobado por ellos mismos en el Código Penal, mediante el cual han podido encarcelar a más de mil ciudadanos inocentes?. La respuesta de cada caso es de tipo política, o sea, lo quieren tener a la mano para aplicarla con sus adversarios políticos, como lo han hecho hasta el momento.Y tanta es su desesperación que el gobernador Cuitláhuac García, fue presionado para enviar una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que no echen abajo el delito de ultrajes a la autoridad en el Estado de Veracruz. De acuerdo con el gobernador, la Suprema Corte creará un vacío legal si declara inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, contemplado en el artículo 331 del Código Penal del estado de Veracruz."Se creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden, que no se podrá sancionar con otros delitos, ya que los bienes jurídicos que protegen son distintos, en consecuencia, podría suceder un incremento en las agresiones a quienes ejercen funciones de seguridad pública", cita el documento cuyo contenido dicen que desconoce el gobernante. El resto del texto de la mencionada carta es ridículo por eso mejor ni la mencionamos.La periodista Eloísa Domínguez lo había adelantado hace varios días en un trabajo publicado en Milenio: “la iniciativa de reforma enviada por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en marzo de 2021, para derogar el delito de ultrajes a la autoridad 'es una simulación', pues queda sin cambios el artículo 'espejo', que castiga 'el ultraje contra las instituciones de Seguridad Pública', y la redacción de ambos es exactamente la misma”.De igual manera lo expuso el diputado federal por el PRD, Jesús Velázquez Flores, quien alerta que la represión de las Instituciones de Seguridad Pública continúa contra personajes de oposición e incómodos para la administración estatal. “Es una broma. En la reforma que manda el gobernador en marzo del año pasado se manejan dos tipos penales distintos, pero que son prácticamente iguales en su contenido, es decir, los delitos de ultrajes a la autoridad y a las instituciones de seguridad".Velázquez Flores señaló que la derogación del delito de “Ultrajes a la Autoridad” contenido en el Artículo 331 del Código Penal para el estado de Veracruz termina siendo insuficiente debido a que de no modificarse su artículo “espejo”, el 371, las fuerzas de Seguridad Pública seguirán siendo el brazo represor del gobierno estatal contra gente inocente, pero incómoda para esa administración morenista.Velázquez Flores adelantó que le tocaría al Congreso local aprobar la derogación, aunque en lo general las condiciones continuarán siendo las mismas. “Va a seguir el arma represora, ahí está señalada la misma conducta, es exactamente el mismo tipo penal y por ello seguirán utilizándolo como un brazo para ejecutar órdenes de aprehensión contra personajes de la vida pública y privada que le son incómodos al gobierno estatal”.El perredista refirió que la reforma al código penal para eliminar este delito en Veracruz derivó de la recomendación 146/2021 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en diciembre de 2021, este organismo –dijo– debe revisar el artículo 371.y pronunciarse por su eliminación. "La Comisión Nacional de Derechos Humanos debe ir más allá, no quedarse solamente en el delito de ultrajes a la autoridad. Debe voltear a ver el tipo penal de delitos en contra de las instituciones de Seguridad que también es un arma represora y tiene en la cárcel a muchas personas de manera injusta”.Entre la clase política hay un dicho muy sabio, como son casi todos: los amigos son de mentiras, los enemigos esos sí son reales.Y tal cual transitan por la vida en ese ambiente que ellos eligen para hacer carrera porque tienen vocación de servicio, porque la política es lo suyo y a ella se entregan o porque el destino los puso ahí por accidente y para ellos es una distinción autollamarse políticos.Los periodistas cuya actividad está concatenada a la política, también son víctimas del refrán que pusimos en las primeras líneas, la mayoría de las ocasiones con más intensidad, es muy difícil o raro que establezcan una relación de amistad con un político. Éstos últimos –los políticos- siempre se siente seres superiores, iluminados, por eso solo confían en usar los servicios de comunicadores para difundir sus actividades, para que los coloquen en nichos aventándoles elogios o para difamar a sus adversarios; claro eso pasa cuando el periodista ya tiene un nombre o trabaja en un medio importante, los demás no cuentan, los atienden cuando llegan en montón a pedirles opiniones, pero de lo contrario prefieren evadirlos que tener una atención, a eso nos enfrentamos todos los que comenzamos como reporteros en un medio, es algo inevitable.Y cuando ya eres alguien en la vida, reportero destacado o columnista leído, las palmadas sobran: bien por tu nota de hoy o que buen comentario hiciste, son los elogios que llueven, cumplidos obligados nada sinceros que digieren solo los ingenuos, los cretinos o los principiantes.Pero como en todo, como en la viña del Señor, siempre encontramos excepciones y hoy hacemos este comentario a propósito de un político a quien conocemos desde hace muchos años, desde que se desempeñó como alcalde de Perote, pasando por innumerables cargos de elección popular como el de Senador de la República, diputado Federal, candidato al gobierno del Estado, presidente del CDE de su partido y al momento el más importante activo de ese instituto político, reconocido por sus adversarios de otros partidos, quien entre otras cualidades, da un valor muy especial a la amistad, obviamente nos referimos a José Francisco Yunes Zorrilla, diputado federal uninominal en estos momentos.Hace unas semanas, personas que se identifican en sus criminales acciones porque dejan huella de tinta indeleble con sus calumnias (las mismas de siempre), subieron a las redes sociales un video en el que aparte de difamarnos lanzaron amenazas de las que acostumbran en estos tiempos quienes llegaron al poder y ya se encariñaron, que ven como enemigos a quienes no estamos de acuerdo con lo que hacen y lo comentamos. Bueno pues frente a esta acción el diputado Yunes Zorrilla se hizo presente de inmediato a través de un mensaje, y lo sigue haciendo dando seguimiento a este asunto, lo que consideramos de gran valor por lo que significa en términos de amistad.Por eso Pepe Yunes ganó la pasada elección en su distrito, por la gran cantidad de amigos que va dejando a su paso, por su comportamiento serio y congruente. Pepe Yunes es el político veracruzano que en este momento más amigos y simpatizantes tiene, cantidad que seguirá creciendo junto con el tiempo. Lo vamos a ver, Veracruz ya merece tener en el gobierno a un político de esta estatura moral, con esta visión de estadista.La tarde y noche del pasado jueves pasamos varias horas viendo los incidentes de la invasión de Rusia, ordenada por su primer mandatario Vladimir Putin, a territorio de Ucrania. Que la economía sería lo primero en impactar al mundo y particularmente a México, que ese conflicto podría ser el inicio de una conflagración de dimensiones mundiales, que estábamos en el umbral de una tercera guerra mundial, y en fin muchas preocupaciones que comentaban los analistas de la tele, rondaban sobre nuestras cabezas impidiendo el descanso cotidiano.Pero viene el comentario del periodista Leo Zuckermann y en programa de Pepe Cárdenas por Telefórmula, nos sacude la conciencia.Esta noche debemos pensar más que en los resultados de la invasión a Ucrania, más que en los efectos económicos que traerá consigo esta bestial medida, en los habitantes de Ucrania, en todos los seres humanos que están siendo víctimas del horror de una guerra, en todos los que están sufriendo los embates de una potencia y viendo morir a sus seres queridos, o ellos mismos.Y sí, en efecto, nuestro egoísmo impide pensar en los demás. Por la mañana escuchamos a un presidente mexicano decir que a él no le gustan las guerras, pero que la posición de México era la de respetar para que te respeten, que es en lo que se resume el apotegma juarista de “entre los pueblos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, o como lo repetían en la secundaria “el respeto al derecho ajeno es la conservación de los dientes”.Empezamos a ver los primeros videos que enviaron a las cadenas internacionales de información y como si fuera una película, luces que se movían con gran velocidad y el estruendo; luego imágenes de cadáveres y destrucción: Rusia no pretende una invasión, es solo una advertencia, van más de cien muertos; y los líderes de los países condenando la invasión, los Estados Unidos con Jon Biden en el micrófono anunciando medidas severas contra Rusia, y todos en el mismo tenor. Dicen que AMLO había ordenado suspender la actividad de las montañas rusas en todo México y que llamarían a “Andy” para hacerse cargo de ese negocio que los del pasado le dieron en concesión al tal Putín, n'ombre, rudo el presidente que ya no puede, que ya pide esquina para retirarse a La Chingada, su rancho en Macuspana.Al día siguiente, viernes por la mañana, las imágenes eran desgarradoras. Mujeres mutiladas, en camas de hospitales, cadáveres de soldados ucranianos que cayeron en el cumplimiento de su deber, y todo un desmadre provocado por la saña de un Putin que da muestras lo peligroso que son esos “tipos” cuando se emberrinchan. 