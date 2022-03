Cínica violación a la veda

“Para que la cuña apriete

Flagrante violación de la veda electoral ha resultado la promoción tanto en contra como a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la proximidad del proceso de revocación de mandato que está organizando el Instituto Nacional Electoral (INE).El próximo 10 de abril en todo el país los ciudadanos vamos a tener la oportunidad de salir a votar a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador, ya que este ejercicio que organiza el INE nos permite que a la mitad del mandato presidencial mandemos un mensaje claro al ejecutivo federal. “Queremos que te vayas” o “Queremos que te quedes”.Aunque es un ejercicio democrático que fue solicitado por los ciudadanos, en días recientes hemos visto la aparición de lonas, pinta de bardas y hasta espectaculares a favor y en contra de AMLO, pero ¿quién lo patrocina? ¿Será que el Gobierno de Veracruz está involucrado? Dejamos al aire esta pregunta, aunque es evidente el interés de quedar bien con el Ejecutivo Federal.Marlon Ramírez Marín se los advirtió: “cuidado con regodearse con espejismos efímeros, porque posiblemente dentro de las próximas 24 horas, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los puede hacer caer.”El presidente del CDE del PRI y diputado local enfatizó que, como secretario de la Comisión Legislativa de Justicia y Puntos Constitucionales, decidió no firmar el dictamen aprobado el domingo por la tarde, y además votó en contra, “porque, aunque sea una sola persona inocente la que estuviera presa por este tipo penal, tenemos la obligación legal de legislar para que ningún veracruzano sea privado de su libertad por falta de visión jurídica”.“Quienes integramos este Congreso, no podemos ni debemos presentar iniciativas que en su redacción sugieran la violación del Artículo 14 Constitucional que contiene en su primer párrafo el principio de irretroactividad de la ley, el cual implica que no se puede aplicar de forma retroactiva una ley en perjuicio de persona alguna, pero en los casos que son para su beneficio, si aplica”.Tenía Razón Marlon... se llama experiencia.El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su declaración de la semana pasada en el sentido de que terminando su mandato se va a retirar y jubilarse de la vida pública fue sacado de contexto por los medios de comunicación que afirman que el mandatario se encuentra "cansado".Nosotros lo escuchamos, en un video de PROCESO cuatro veces y lo dice con toda claridad, sin embargo en la conferencia mañanera de ayer, el mandatario atribuyó este hecho a “la manipulación informativa” que se padece en México y el mundo.“Es un tiempo decadente en el manejo informativo, no solo en este caso sino en todo, en el manejo de la información de la intervención de Rusia a Ucrania, hay mentiras al por mayor, notas falsas, imágenes falsas, es una vergüenza, pero no solo es un fenómeno en México sino mundial”, indicó.“Lo que pasó en el recorrido de los salones (de Palacio Nacional), es que yo manifesté lo que he venido diciendo de tiempo atrás, que soy maderista, partidario de la no reelección, que voy a terminar, si así lo decide el pueblo de México, mi mandato pero que me voy a retirar, que voy a jubilarme y que ya no voy a volver a tener participación política en nada, que ya cierro mi ciclo, eso fue lo que dije.“Entonces, interpretaron de que ya estaba cansando, de que ya no podía yo, pues imagínense me faltan dos años y medio, si así lo decide el pueblo, si ahora en ese día que no puedo mencionar, la gente decide que continúe, también si lo decide el creador, la ciencia, no sabemos que nos depara el destino, pero si termino mi mandato pues me he propuesto no dejar obras inconclusas y esto implica que debo de trabajar siempre desde que llegué a la presidencia 16 horas diarias para hacer de seis años 12 años”, señaló López Obrador y dijo, que está enfocado en trabajar para terminar sus obras emblemáticas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, así como las obras de infraestructura carretera y ferroviaria en Oaxaca. Esa maldita refinería que nos costará 14 mil millones de pesos, está a cargo de la zacatecana Rocío Nahle a quien los de la 4T veracruzana quieren regalarle la gubernatura de Veracruz.Un grupo de activistas, académicos, profesionistas, organizaciones civiles y otros ciudadanos, urgieron que se garantice la salud de la excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez, quien cumple casi dos años en prisión preventiva y requiere una cirugía de corazón.“La excomisionada, mujer y colega con la que hoy nos solidarizamos,requiere una cirugía de corazón y debe permanecer en el Hospital Civil u otro nosocomio que garantice la atención médica adecuada para recuperar la salud”, indicaron en una carta pública dirigida a las autoridades veracruzanas. Yolli García Álvarez ingresó al hospital el 16 de enero de este año, por un problema cardiaco, que en la carta se relaciona con su encarcelamiento en marzo del 2020. Los firmantes calificaron como “desproporcionada” la reacción del sistema judicial respecto al caso de García Álvarez, imputada por cargos de incumplimiento de un deber legal, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y coalición. Este pasado domingo, el gobernador Cuitláhuac García, publicó una carta abierta dirigida a los ministros en la que advierte que "de declararse inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, se creará un vacío legal ante hechos y conductas que en la realidad suceden, que no se podrán sancionar con otros delitos, ya que los bienes jurídicos que protegen son distintos". ¿Diciéndoles a los ministros qué deben hacer?, muy pero muy ofensiva y arrogante la actitud del profesor que de leyes no sabe nada.