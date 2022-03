Ciudadanía

... Decenas de “runnners” o corredores veracruzanos, se han unido en una causa común, llevar a cabo una carrera con causa, a campo traviesa, que han denominado “De la mano por la Ataxia”, con la cual recaudarán recursos económicos que destinarán para apoyar a las 19 niños de la localidad de Tuzamapan, perteneciente al municipio de Coatepec, ya conurbado con el de Xalapa, capital del estado de Veracruz, que padecen este trastorno motor que se caracteriza por la falta de coordinación en los movimientos voluntarios y afecta las extremidades, por ende el caminar y el hablar.De estas 19 personas de la comunidad coatepecana de Tuzamapan, gran parte son niños que prácticamente viven postrados y sin atención médica por los escasos recursos de sus familiares.El costo de la inscripción para esta carrera a campo traviesa que se llevará a cabo el domingo tres de abril, en Tuzamapan, será de 100 pesos por participante y como decíamos, lo recaudado se repartirá entre las familias de los 19 niños que padecen Ataxia, para apoyarlos en los tratamientos médicos de los menores afectados.... Ya que hablamos de la participación ciudadana en apoyo de los demás, este sábado cinco de marzo, el Grupo de Caridad de la iglesia “Inmaculada Concepción”, de la colonia Petrolera, del municipio de Boca del Río, Veracruz, cerca de Plaza Américas, realizará un Bingo para recaudar fondos que les permitan darle mantenimiento a la cocina y a un refrigerador que les donaron, los cuales utilizan para dar cursos gratuitos de repostería a ´personas de escasos recursos.Este grupo de caridad realiza entre otras actividades, la recolección de cabello para elaborar pelucas oncológicas destinadas a personas con cáncer.La campaña que ellos realizan se denomina “Dona tu cabello por una sonrisa”, con la cual han apoyado a muchas personas que han perdido su cabello a causa de los tratamientos contra el cáncer.En sus promocionales para el Bingo que organizan, el Grupo de Caridad de la iglesia “Inmaculada Concepción”, de la colonia Petrolera, dicen estar conscientes de que la pandemia del Coronavirus ha dejado a muchas personas en muy mala situación económica, por lo que ofrecen cursos gratuitos con los cuales puedan hacerse de ingresos.No cabe duda amables lectores que ante la ausencia y omisiones de esa entelequia llamada Estado, la ciudadanía se empodera.... Dicen que no hay mal que por bien no venga y eso amables lectores, viene como anillo al dedo, pues luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional el delito de Ultrajes a la Autoridad en el estado de Veracruz, horas después de que se diera el anuncio oficial de la determinación de la SCJN, el gobernador del estado de Veracruz, el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez anunció en rueda de prensa “vamos a ponernos a trabajar con los equipos jurídicos”.Tamaña determinación del titular del Poder Ejecutivo en el estado de Veracruz la originó la necesidad, que no la necedad según se dijo, de elaborar una iniciativa para enviarla al Congreso del Estado, con la cual suplir el desaparecido delito de Ultrajes a la Autoridad.Seguramente los bien pagados asesores jurídicos del gobierno del estado de Veracruz ya respondieron al llamado del jefe de “ponernos a trabajar”, pues el mismo mandatario estatal anunció que esta misma semana se habrá elaborado la iniciativa para garantizar la protección a los policías veracruzanos.Esperemos que ahora sí, a diferencia de 2003, cuando los entonces legisladores aprobaron el Artículo 331 del Código Penal para el Estado de Veracruz y con ello el llamado delito de “ultrajes a la autoridad”, los de la LXVI Legislatura veracruzana se apliquen y al menos lean la iniciativa del jefe, perdón, del titular del Poder Ejecutivo en el estado de Veracruz, para no incurrir nuevamente en problemas de Taxatividad, consistente, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que los textos legales que contienen las normas penales únicamente deben describir con suficiente precisión qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en ellas.Obvio, para que este asunto quede listo y a la brevedad, no tendrán que dárselo a leer al presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura Veracruzana, Juan Javier Gómez Cazarín, pues sus sesudas observaciones podrían retrasar el proceso.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "