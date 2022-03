El PRI que viene...

1.- Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) "...determinó dar efectos retroactivos a su declaración de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad que contenía el código penal de Veracruz, lo que abre la puerta para que quienes actualmente están presos bajo este cargo, puedan solicitar su inmediata libertad, dado que es inválido el tipo penal."El pleno del máximo tribunal aprobó también la propuesta del ministro ponente, el veracruzano de Xalapa, Mario Pardo Rebolledo, para invalidar por extensión la fracción III del artículo 331 de código penal, lo que dejó sin contenido alguno al tipo penal.La SCJN sostiene en la declaración de invalidez que "se emite con efectos retroactivos al 12 de marzo del año pasado"..., fecha en que entró en vigor la norma, lo que permitirá a todos quienes hayan sido detenidos, estén bajo proceso o sentenciados por "ultrajes a la autoridad", solicitar su inmediata liberación."A partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Veracruz, y para el eficaz cumplimiento", "...se propone también notificar al titular del Poder Ejecutivo y al Supremo Tribunal de Justicia, ambos del Estado de Veracruz, a los tribunales colegiados en materia penal del séptimo circuito, así como a los tribunales unitarios del propio séptimo circuito, y a los juzgados de distrito y al Centro de Justicia Penal Federal, que ejercen jurisdicción en el séptimo circuito, y a la Fiscalía General de esa entidad federativa", señala el proyecto aprobado, enumerando a todas las autoridades locales y federales que pueden tener a su cargo casos de personas procesadas por este delito.2.- Está muy cercana la fecha en la que el Partido Revolucionario Institucional cumplirá 93 años de haber sido fundado y si, como se espera, la actual dirigencia nacional y en sus casos las estatales la conmemoran, deberán hacer un recuento serio de su estado actual en la política del país.En los últimos las dirigencias débiles y entreguistas han prevalecido; bastaría hacer un recuento de las actuales posiciones que el priismo tiene en todos los Congresos estatales; cuántos diputados locales y presidentes municipales; cuántos diputados federales y senadores están integrados al Congreso de la Unión.En menos de ocho años en lo que va del nuevo siglo, las dirigencias priistas están acabando con su historia. Y como poco hacen para levantarse tras la caída, se regodean cantando loas a lo que tienen; mejor dicho, a lo que les queda.El PRI, en una tirada catártica, si no puede reconstruirse, debe auto recetarse un decreto de desaparición forzada y reconstruir.Si quieren quedarse con las siglas, es lo de menos; lo que importa lo que se escriba y el comportamiento ante las circunstanciales actuales.Ir o no ir a una coalición de sobrevivencia es la receta más fácil y sencilla a la mano.No es fácil olvidar. En sus inicios se definió como un partido con ideales de izquierda, marcado por la recién terminada Revolución mexicana.En la década de 1980 el partido fue sometido a diversas reformas de corte neoliberal que formaron su actual encarnación, con políticas identificadas como de centro-derecha, tales como la privatización de empresas estatales, restablecimiento de las relaciones con la Iglesia católica y la implementación de un capitalismo de libre mercado.A pesar de ser un miembro íntegro de la Internacional Socialista (junto con su rival, el partido de izquierda PRD), el PRI en la práctica no es considerado un partido socialista ni social demócrata, ni de izquierda, ni de derecha. ¿De qué entonces?Hoy sus dirigentes pueden decirnos de qué se trata: ¿De un partido en extinción o de un partido en reconstrucción?Hay tiempo de aquí al día 4..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "