Pobre Veracruz

“La niñez, la juventud y

el poder, son pasajeros”

Dante Delgado Rannauro

Aparte de la indignación que provoca enterarnos de casos aterradores de abuso de autoridad que se vienen cometiendo en Veracruz, al amparo del poder, ponerse a revisar quiénes conforman el gabinete de la 4T, y enterarnos de quién los recomendó para ocupar los cargos sin contar con experiencia para el servicio público y menos con un nivel académico de medio pelo para arriba, es para reflexionar con toda seriedad sobre lo que nos espera estos dos años y diez meses que le queda de tiempo a este gobierno para concluir su ciclo.¿Qué hicimos para llegar a este momento?Veracruz que históricamente ha sido cantera de hombres ilustres y políticos brillantes, que se ha distinguido por sus aportaciones al desarrollo del país, que ha servido como ejemplo de aplicación correcta de la justicia, que era el estado que más servidores públicos aportaba en la confección de un gabinete presidencial, se ha convertido en vergüenza nacional merced a las ocurrencias de un gobierno que usa la bandera de la transformación pero que retrocede en los hechos.Tenemos a un gobernante que cursó la carrera de ingeniería el cual, como todos los profesionistas de las distintas áreas del conocimiento que cuando egresan de una institución de educación superior y no logran aplicar los conocimientos que adquirieron en las aulas, para sobrevivir regresan a su Universidad a pedir chamba aunque sea de maestro porque en la ingeniería, la medicina, la arquitectura, no fueron capaces de mostrar su eficiencia.Pero además un gobernante rodeado de mentes perversas que no desperdician ninguna oportunidad para empujarlo y exhibirlo porque le envidian la oportunidad que le dieron de conducir los destinos de un importante estado como lo es Veracruz; lo encierran en una burbuja y solo lo sueltan para que se embarque.No es posible tanta ingenuidad. Los veracruzanos no merecemos esto, aunque seamos respetuosos de un nuevo gobierno apoyado por un partido distinto a los tradicionales, pensamos que ya está bueno de probar y probar con improvisados que nos están llevando al abismo.Y es que, ¿acaso no se dan cuenta de que con sus acciones están empinando a un proyecto político construido por una persona que se pasó 18 años recorriendo todos los rincones del país, convocando a todos a realizar un cambio? Porque sí, a estas alturas del tiempo lo que falta no les alcanzará para rectificar el rumbo y retomar la senda del triunfo que tuvieron en sus manos, apoyados por millones de paisanos a los que hoy inspiran solo rechazo.Confiamos en que ya se hayan hartado de lucrar con sus cargos, que se hayan terminado el resentimiento social que traían, que puedan poner los pies sobre la tierra para comenzar a digerir el severo juicio que viene, el cual podrá ser mayor si insisten en causar más daño a Veracruz.Contra el deprimente comentario anterior sobre lo que está pasando en la entidad, en nuestra querida tierra azotada por la violencia incontenible, los abusos de poder, las imposiciones de funcionarios irresponsables e inexpertos, la miseria que cada día aumenta, la inflación que golpea nuestros bolsillos y la caída estrepitosa de un proyecto, el morenista, que no aguantó los golpeteos internos de la maldad, la envidia, la voracidad y la ceguera, tenemos ejemplos de que esto se puede rescatar, recuperar para seguir trabajando y hacer de este estado nuevamente una tierra de triunfadores, de grandes productores, de impulsores de la cultura y de importantes personajes honestos, brillantes, experimentados como son el senador de la República, Dante Delgado Rannauro; el diputado federal, José Francisco Yunes Zorrilla; el exsenador y ex de muchas encomiendas Héctor Yunes Landa, así como de destacados académicos y abogados postulantes, unidos con un solo fin, el de la aplicación correcta de la justicia.“Movimiento por la Justicia” es el grupo de veracruzanos que han estado trabajando para poner en libertad a los más de mil paisanos encarcelados mediante la aplicación del delito de Ultrajes a la Autoridad, un pretexto para secuestrar y poner en calidad de presos políticos a los adversarios de Morena, que no pueden vencer con las armas de la política y recurren a la represión.Los integrantes de “Movimiento por la Justicia” al lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad del delito, semejante a algo así como “faltas a la moral” que se aplicó en tiempos de gobiernos autoritarios y represores consiguen que más de mil presos políticos obtengan su libertad. Y los morenos no saben ni cómo fue posible que les dieran el garrotazo en la SCJN. Nosotros los invitamos a que se cultiven, que traten de entender en qué consiste el juego de la política y se den cuenta que el poder tiene fecha de caducidad. Los vencieron los mejores políticos y abogados, con todo y el apoyo presidencial del que tanto presumen cayeron merced a la experiencia de los dinos con los que se pusieron al tú por tú.A cuál más sabe que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes que las personas detenidas desde el 12 de marzo de 2021 en Veracruz por el delito de ultrajes a la autoridad deberán ser puestas en libertad. “La declaratoria de invalidez se propone que surta efectos retroactivos al 12 de marzo de 2021, fecha en que ese ordenamiento legal entró en vigor a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Veracruz”, se leyó en la sesión del pleno de la SCJN.Con esta decisión se formalizó la declaratoria de inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad, el cual forma parte del Código Penal del estado de Veracruz.Con 10 votos a favor y uno en contra, los ministros de la SCJN fallaron a favor de la acción de inconstitucionalidad que presentaron el año pasado varios diputados del Congreso de Veracruz y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.Uno de los principales argumentos que presentaron los ministros para declarar la inconstitucionalidad de este delito es la falta de precisión para indicar qué conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes comentan ultrajes a la autoridad en Veracruz. “Si las normas penales no cumplen con el principio de taxatividad, entonces pueden afectarse desproporcionadamente derechos pues al no estar claramente delimitado su ámbito de aplicación, permiten punir injustificadamente conductas protegidas en este caso por la libertad de expresión”, señaló la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien votó a favor de declarar inconstitucional este delito.Tras el anuncio, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, celebró la decisión de la Corte por ser “justa y correcta”.Dejen de hacer berrinches y daño a los veracruzanos y pónganse a trabajar, que para eso los contrataron quienes votaron por ustedes. Ya no más ridículo.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "