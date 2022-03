No: USA no entrará a la línea de fuego...

1.- Los tambores de la guerra aceleran su ban-ban. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden lanzó la mayor advertencia de un presidente de Estados Unidos a un mandatario ruso, en lo que va desde el fin de la Guerra Fría al aludir a Vladimir Putin, el presidente ruso, como un "dictador" y afirmar que debe pagar "un precio" por invadir Ucrania."Él no tiene idea de lo que viene", dijo Biden durante su discurso al informar del Estado de la Unión ante ambas cámaras del Congreso estadounidense antier martes, después de que Rusia intensificara sus ataques sobre ciudades ucranianas.El acto realizado en el Capitolio, "...fue una clara muestra del apoyo bipartidista que existe en Washington para Ucrania, así como para las fuertes sanciones económicas aplicadas a Rusia y al propio Putin en los últimos días..."Por vez primera, los legisladores demócratas y republicanos ovacionaron de pie al pueblo ucraniano cuando Biden les pidió esa "señal" y mencionó que la embajadora de ese país en EU, Oksana Markarova, estaba presente en la sala junto a la primera dama, Jill Biden.Sin embargo, el discurso presidencial también fue un recordatorio de los límites que la Casa Blanca ha trazado ante el conflicto armado en Europa, aun cuando EU presta asistencia militar y económica a Ucrania.Aclaró: "Nuestras fuerzas no van a Europa para luchar en Ucrania, sino para defender a nuestros aliados de la OTAN, en caso de que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste".Y dijo que EU y sus aliados "defenderán cada centímetro de territorio de los países de la OTAN con toda la fuerza" de su poder colectivo.Pero, incluso al reconocer el "coraje" con que los ucranianos luchan por su país, Biden indicó que "los próximos días, semanas y meses serán duros para ellos".El observar silencioso no cuesta nada.2.-Se aclara temprano: Al parecer el precio por "retener el estado de Hidalgo", se confirmará en breve. Mañana, cuando el PRI cumpla años, el pastel seguramente lo partirá la candidata de ese partido, Carolina Viggiano Austria, secretaria general del CEN del PRI, y esposa del "líder" de los diputados priistas en San Lázaro.Por esa y otras razones, el actual gobernador hidalguense Omar Fayad Meneses ha pasado de las luces de su gobierno, a la oscuridad de una campaña que sólo cumple los requisitos.Alejandro Moreno Cárdenas prepara y al parecer que terminó de hacerlo, el discurso que removerá en sus tumbas a los verdaderos líderes priistas, cuyos nombres no se ultrajarán al citarlos.¿Y que podrá decir Alito si ya en el tapete las fichas están muy vistas3.- Para los que apuntan: Sin bombos ni platillos, "...Tres baterías de aplausos, más bien discretos, coronaron la intervención del ínclito hijo de Puebla ¿o de Tabasco? Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, en la reunión con legisladores de Morena y aliados. Un amplio salón, frente a la Alameda Central, es el escenario en el que el poblano lanza su mensaje final: 'Tenemos confianza en que la van a sacar'", dice, en referencia a la reforma eléctrica, ya convertida en la madre de todas las reformas del ciclo sexenal.Seguro que alguien los llevó: Los aplausos son más bien discretos, cumplidores, y vienen cuando Bartlett suelta las rigurosas frases sobre "...la soberanía y el rechazo al control extranjero del sector eléctrico..."El invitado estelar de la tarde es el ex presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva. Mientras, bien portados, los legisladores de Morena y fuerzas aliadas escuchan una didáctica explicación en la que Bartlett se remonta a la historia: va de Adolfo López Mateos en el balcón de Palacio Nacional, a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio a cargo de Carlos Salinas de Gortari..."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "