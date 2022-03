México ante la fase post-AMLO

“Chamba mata grilla”

Sergio Gutiérrez Luna

En opinión del analista Heinz Dieterich, la cateterización del presidente en el Hospital Militar y su revelación de que tiene un “testamento político” para garantizar la continuidad de la Cuarta Transformación (4T) y la gobernabilidad de México, introdujeron un profundo cisma en la vida del país. Este punto de inflexión significa, que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) será recordado como un mandato bifurcado, con dos fases de transformación y realidades cualitativamente diferentes.“La fase del Nuevo Amanecer, 2018-2021, colocó a AMLO en el 'Zenit del Poder' con claro control del escenario nacional e internacional. Los intentos de desestabilización del Bronx oligárquico y del anciano régimen habían fracasado y, pese a que se avecinaban progresivos señales de desgaste del modelo de gobernanza, el progreso y la gobernabilidad del país no parecían estar en duda. Apareció entonces la fase del atardecer, 2022-2024, que insertó el elemento de incertidumbre e indeterminación en el proceso de transformación, por la vía de la biología, como ya había sucedido con el Covid-19.”“La reacción del presidente ante la nueva situación y la modalidad de gobernanza que escoja para enfrentarla afectará todos los aspectos del futuro de la nación. De la misma manera, definirá su legado histórico en los anales del país.”“No sabemos qué contiene el testamento, pero es obvio que su esencia se refiere al heredero designado de la obra protagonista de AMLO. Y ahí, 'la caballada está flaca'. Porque es evidente que hay sólo dos funcionarios en su gabinete que tienen la estatura y eficacia requeridos para conducir a la nación.”“De la misma manera es obvio que la situación es binaria y que el presidente tiene sólo dos opciones para actuar: 1. No hacerle caso al reloj biológico y sus tiempos objetivos o, 2. Adaptar su modelo de gobierno a la fase del atardecer para beneficiarse de la estratagema del survival of the fittest de Darwin. Teniendo en su historia clínica dos eventos cardíacos (infarto agudo en 2013 y cateterización posteriormente) y dos infecciones virales de Covid, la continuación del ritmo presidencial de trabajo de la primera fase equivaldría probablemente a un ejercicio de inmolación.”“Refundar el modelo para impedir la reversión de los frágiles resultados logrados en la primera mitad del sexenio, significaría, en consecuencia, optimizar la prospectiva del futuro para Morena, el país y el presidente”.Frente a estos acontecimientos el futuro se torna más incierto que nunca. En México hay un presidente de debilitada salud, tanto que hasta testamento ya dejó y un partido que difícilmente sobrevivirá sin la presencia del caudillo. El 2024 promete para los oponentes a este fracasado modelo de gobierno, un futuro altamente prometedor.“Hay que ser muy güey para decir eso”, responde Xóchitl Gálvez a propuesta de AMLO sobre cambio de nombre al CJNG“Hay que ser muy güey para decir eso”, respondió la senadora panista Xóchitl Gálvez a las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidiendo a integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) un cambio en su nombre para no afectar al estado de Jalisco.“Hay que ser muy güey para decir eso, cómo propones cambiar el nombre a unos delincuentes (…) no es un tema de cambio de nombre, son personajes que están en la ilegalidad, que están asesinando, que están fusilando gente”, dijo en conferencia de prensa del grupo parlamentario del PAN.“Esto es para que todo el país estuviera alarmado con lo que acaba de pasar, es increíble que lo quieran minimizar diciendo: no están los cadáveres“, aseguró.Gálvez recordó que en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa tampoco se encontraron los cuerpos de los jóvenes.“Obviamente a las familias las amenazaron, tú escucha a los testimonios locales y les pidieron que se encerraran mientras lavaban la escena del crimen, entonces no es un cambio de nombre, señor presidente, es un cambio de estrategia”, indicó.Esta mañana, López Obrador pidió a integrantes del CJNG que le cambien el nombre a su organización para no afectar al estado de Jalisco.Eleazar Guerrero, primo hermano del gobernador, abogó para que no destituyeran del cargo a su protegida Claudia Isabel Aguilar Arauz administradora del HESV a quien acusan de ser la responsable del incendio del hospital regional de Veracruz, luego de no dar mantenimiento a las instalaciones y desviar recursos para la campaña sindical de su ahijada Doris Luz Méndez Eligió y su compañero de fórmula Tomas Pichardo Jácome.Ya había nueva administradora con nombramiento oficial avalado por el administrador de la Secretaría de Salud, cuando en su momento Claudia Isabel Aguilar encerrada en su oficina le habló a su padrino Eleazar Guerrero quien a su vez le llamó al Secretario de Gobierno Eric Cisneros para que le gritoneara al doctor besitos Roberto Ramos Alor y desistieran de dicho cambio.Serán los trabajadores y los veracruzanos quienes en el 2024 le pasen factura al partido en el poder por tanto abuso y ultrajes cometidos al interior del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.Por cierto, de donde saldrá el recurso que Eleazar Guerrero a través de la asociación Unidos Todos, promociona su imagen con miras al 2024, el INE debe fiscalizarlo por actos anticipados de campaña. Coatepec está en semáforo rojo de Covid, sin embargo, los organizadores del festival Orgullo Veracruzano, en el que participan representantes de 40 municipios, no cancelaron la fiesta porque lo que más les interesa son los fondos, la salud de los veracruzanos no cuenta. La cuarta ola de Covid comenzará en Coatepec gracias a la irresponsabilidad de los organizadores de un reventón.