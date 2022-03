Hoy el PRI, en su 93 aniversario...

Marzo 4 de 1973. Discurso de Jesús Reyes Heroles en Querétaro en el Aniversario 44 del PRI.1.- De aquél discurso pronunciado por el que quizá haya sido el último gran ideólogo del PRI y de la República; de aquél político tuxpeño que, ante el devastador paso de un huracán en el puerto de su origen, sólo dijo: que en la política también hace falta un huracán como el que hoy causó estos destrozos. Allí quede esa anécdota. Retomo unas partes sustanciales de lo que dijo en Querétaro hace hoy 49 años, y que, guardadas las debidas proporciones de espacio y tiempo, no hacen lejana nuestra realidad.Esto dijo en aquélla época memorable: “Hoy cumple nuestro Partido cuarenta y cuatro años de existencia. Aquí en este mismo lugar, se celebró la Convención Constitutiva del Partido Nacional Revolucionario, hecho que, como entonces se indicó, no debe considerarse como un acontecimiento político aislado, sino, por el contrario, como una nueva etapa en la vida de México en lo relativo a normas, procedimientos y formas de actuación política.El movimiento social mexicano, con constantes en el proceso histórico de nuestro país, obtiene en 1929 una nueva forma de integración de las fuerzas revolucionarias. Se persigue con la fundación del Partido superar las contiendas inter revolucionarias, englobar o comprender en las actividades nacionales las actividades políticas municipales, sin que los grupos respectivos pierdan autonomía. Se pretende una vida política subordinada exclusivamente a los intereses nacionales, sin por ello descuidar los regionales o locales”.El PNR, gran unificador de grupos y tendencias.“Los intentos para formar partidos nacionales, previos a la constitución del Partido Nacional Revolucionario, fracasaron, porque pretendieron servir intereses de grupos políticos claramente identificados, que intentaban mantenerse cerrados o porque ignoraban los intereses municipales y regionales, practicando una centralización política contraria a auténticos intereses nacionales.“El Partido Nacional Revolucionario nace unificando a los grupos y corrientes de la Revolución Mexicana y agrupando a los partidos políticos regionales y a los grupos revolucionarios municipales. Logra, de esta manera, un equilibrio difícil y delicado entre intereses sólo en apariencia antagónicos. Se propone luchar contra la pasividad ciudadana, que muchas veces contribuyó al surgimiento de caudillos, y busca en su vida institucional contribuir a que la vida nacional se encarrile, se oriente por la vía institucional”.“Establecer denominadores comunes ideológicos que puedan aglutinar a las corrientes o fuerzas revolucionarias no era tarea fácil. Había que incluir las aspiraciones democráticas, respetar las tradiciones de verdadero liberalismo mexicano e incorporar las tendencias agrarias, de socialismo agrario, como se les llamaba, y las tendencias sociales que buscaban el mejoramiento de los trabajadores asalariados de la industria, quienes, a pesar de ser escasos, habían brindado aportaciones decisivas al movimiento revolucionario en su momento destructivo”.“EI Partido, en su rica vida, ha sabido adaptarse a nuevas circunstancias, sin sacrificar su esencia, y encuadrar a nuevas fuerzas que han surgido como consecuencia del desarrollo del país.El Partido ha contribuido decisivamente a la estabilidad política y a la paz social de la nación, ha aprovechado la estabilidad política para ir cambiando la realidad conforme lo exigen las metas perseguidas y lo permite la correlación de fuerzas internas y externas. El pueblo de México, organizado en sus grandes mayorías a través de nuestro Partido, ha modificado y continúa modificando, la correlación de fuerzas para el avance dentro de la paz y la estabilidad.El Partido ha podido continuar en el acierto y rectificar en el error, y en otras ocasiones, al igual que hoy, ha corregido deformaciones y reencauzado sus pasos para superar desviaciones. Y que esto no nos intimide: en un proceso revolucionario siempre se presentan deformaciones y desviaciones, y la capacidad revolucionaria se demuestra cuando se reconocen y se pueden corregir.Sin alterar los principios y enriqueciendo con la experiencia el pensamiento, ampliando la experiencia con el pensamiento, el Partido logra su actualización casi permanentemente. Evita la espontaneidad productora del desorden y evita la rigidez, en que los pocos se imponen a los muchos, en que, a nombre de la disciplina, se asfixian sanas inquietudes”.Hay algunos compañeros que, en lugar de atraer, de sumar, restan, excluyen, cayendo en un chocante exclusivismo partidista. Tal conducta debe ser eliminada, pues va contra la necesidad que nuestro Partido tiene de ser un frente nacional revolucionario amplio.Cierto pragmatismo es necesario en cualquier partido político, en cualquier acción revolucionaria; pero un pragmatismo tan práctico, valga el pleonasmo, que sólo busque lo fácil, lo que no engendre resistencias, que aspire a conformar a todos sin satisfacer a nadie, se convierte en un simple y puro oportunismo. Todo partido requiere de idealismo, de tener ciertos grandes objetivos; pero si ignora la realidad, si quiere encajar los hechos en las ideas que profesa, a más de caer en un trivial esquematismo, incurre en un pecado político imperdonable: el del dogmatismo.Si el pragmatismo se impone sobre toda preocupación ideológica, se cae en el oportunismo; si el idealismo se impone sobre toda preocupación práctica, se puede arribar al dogmatismo.Otra de nuestras enfermedades, que no sólo hay que diagnosticar, sino curar, es el "seguidismo": cuando alguien apunta en política, seguirlo, rodearlo, suplantar los principios e idolatrar, temporalmente -muy temporalmente por cierto-, a las personas de éxito político. El seguidismo es fruto y estímulo del oportunismo.2.- Hoy y en este país nuestro, es indispensable, afirmamos, que sólo unido un partido con las causas del pueblo, puede no únicamente sobrevivir, sino que ayudaría a contribuir a que persistan la libertad plena; la democracia sin antifaces zalameros; sin ocultamientos de la cruda realidad; del verdadero apoyo a los más necesitados sin programas con títulos rimbombantes; lealtad a los principios del partido y a la revolución misma, sin chambismo laboral corrosivo.México, nuestro país, necesita partidos políticos verdaderos, no instituciones que fomenten la dependencia alimentaria y copia de principios básicos de la democracia.Que no haya democracia por hambre.3.- Pero en fin, hoy sabremos que liderazgos tenemos: Aquí en Veracruz y en México todo. Veremos si Marlon Ramírez Marín es capaz de hacer un trazo, aunque sea utópico, de trabajo visible, pues los priistas veracruzanos están en la orfandad; y si Alejandro Moreno Cárdenas, para el país, no sólo se conforme convocar al trabajo priista, sino encabezarlo con hechos, no con pactos facciosos a cambio de privilegios.Hoy lo sabremos.