Dejar atrás lo que divide

* Incompetencia criminal* Una aberrante caseta* Amenazante temblorClaro que los mexicanos aplaudimos que las remesas obtenidas por nuestros paisanos en Estados Unidos favorezcan un mayor bienestar para inmenso número de familias mexicanas, pero tales escenarios también nos muestran nuestra lamentable realidad al interior de nuestro país, escenarios en los que advertimos con toda claridad, no sólo que un gran sector de mexicanos se encuentran sin incrementos en sus salarios, sino que aparejado a ello, muchos son los que han perdido su empleo y, otro tanto más, los que obtienen ingresos menores a los que se registraban antes de los efectos pandémicos.Pero el que nuestras autoridades acrediten el deterioro en los ingresos del sector laboral a la pandemia, no cuadra del todo en la realidad del país, porque desde hace más de tres años se advirtió (e incluso se difundieron sobre el tema en diversos medios de información) que nuestra economía se encontraba estancada, mostrando variados renglones en retroceso, lo que obviamente no ha sido superado y, si no fuera por los afortunados apoyos que el Gobierno otorga a los adultos mayores y otros sectores de la población, la situación en el país podría haber alcanzado niveles de alarmante crisis, lo que no quiere decir que nos encontramos en la bonanza.Es necesario destacar que, si realmente queremos lograr en tierras mexicanas mejores niveles de bienestar, lo importante, lo más significativo, es que en los círculos empresariales se retome la confianza... México debe reflejar prosperidad en base a sembrar confianza entre los empresarios mexicanos, al tiempo de estimular con propuestas realizables y de conveniencias mutuas, para en mejor forma atraer a quienes disponen de los recursos para invertir.Desde tiempo atrás se tiene claro en el universo empresarial, que país sin inversiones, definitivamente se encuentra en ruta hacia el estancamiento tanto en la generación de más y mejores fuentes de empleo, como en una opacada perspectiva gubernamental desde la referencia financiera, así como en lo relativo a bajos niveles de confianza por parte de los espacios empresariales.Ningún analista catalogado como competente y serio, podría calificar al México de hoy como un espacio con los ámbitos de confianza y apropiado sendero, entre Gobierno Transformador y núcleos de inversionistas... Así las cosas, la realidad ante la opacidad en la materia deja constancia de que, sin la real, propositiva y correcta participación del Gobierno de la República, de los estados y los municipios, en consonancia todos ellos con los sectores productivos, sería imposible lograr la modificación de conductas, atemperar relaciones y, de manera contundente, encontrar las vías efectivas para estimular mayores ritmos de inversión, sumando esfuerzos entre gobernantes, trabajadores y empresarios, en lugar de mantener el discurso de la descalificación... "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "