La directora del Colectivo Feminista "Cihuatlahtolli", María de la Cruz Jaimes García, de la zona centro del estado, subió a la agenda mediática el grave, gravísimo tema de la desaparición forzada de mujeres en el estado de Veracruz, por lo que urgió al gobierno federal a declarar una nueva Alerta de Género, ante el incremento de mujeres y niñas que siguen desapareciendo en territorio veracruzano.La entidad veracruzana es la única del país con dos Alertas de Género, la primera por Violencia de Género Contra las Mujeres y la segunda por Agravio Comparado por discriminación normativa en derechos sexuales y reproductivos.La primera de las Alertas se declaró en noviembre de 2016, hace cinco años, en tanto que la segunda fue a finales de 2017, sin que alguna de ellas haya dado el resultado que se esperaba.Por ello, es importante el tema que plantea la directora del Colectivo Feminista "Cihuatlahtolli", María de la Cruz Jaimes García, de emitir una tercera Alerta de Género para el estado de Veracruz, ahora por la desaparición forzada de mujeres.A punto de celebrarse este ocho de marzo el Día Internacional de la Mujer, las organizaciones feministas insistirán en este y otro tema que requiere urgente atención del gobierno federal, porque el estatal pareciera que padece de amnesia.... Por cierto, también de la región de Orizaba, nos llegó el llamado de una desesperada mujer, Zarahemla Téllez González, a quien presuntamente le falsificaron su firma los abogados contratados por su ex pareja para, mediante triquiñuelas legales, arrebatarle a sus menores hijas y exigirle una pensión a ella, cuando el padre nunca se hizo responsable de las criaturas.El expediente 1482/2016 que se ventila en el Juzgado Segundo de lo familiar en Orizaba, debe ser analizado con cuidado, sobre todo porque los abogados que presuntamente falsificaron la firma de la madre de familia Téllez González, ya han sido acusados en varias ocasiones, incluso en medios de comunicación de La Pluviosilla, por incurrir en este tipo de ilícito.... Para Ana Alicia Osorio González, fundadora y directora de "Testigo Púrpura", https://testigopurpura.com/ al estar cumpliendo cinco años de existencia como medio de comunicación especializado en temas de mujeres y el único de ese tipo en el estado de Veracruz, felicitación que se hace extensiva a su equipo de trabajo que integran Alba Valdez Alemán, Rosario Alvarado Cano, Shuemy Guadalupe Pérez Prieto, Vanessa Góngora García e Iván Sánchez.En su celebración, las integrantes de "Testigo Púrpura" escribieron: "Hoy nuestro Testigo Púrpura está cumpliendo cinco años y no saben lo feliz que nos hace poder llegar hasta aquí como uno de los pocos medios de comunicación con perspectiva de género, sobre todo en estos tiempos de lucha 💜✨Gracias a cada una de las mujeres que nos han permitido contar sus historias, a las que nos leen, a las que nos comparten, a las que nos recomiendan, nada de esto sería posible".... Una lectora, docente de la Secretaría de Educación de Veracruz nos contactó para denunciar la arbitrariedad que cometió la SEV con docentes de Veracruz que fueron beneficiados con un cambio de CT en el ciclo 21-22 y les suspendieron el pago de tres quincenas.La SEV dijo que pronto iban a pagar, que FONE (Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), una institución que maneja los recursos, era la que tenía ese problema.Se le escribió a FONE, ellos contestaron que los recursos los maneja y hace llegar a los trabajadores cada entidad federativa, por lo que ellos solo se encargan de pagar, con lo cual ninguno se hace responsable por esta inconsistencia.