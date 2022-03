El IPE recupera sus fondos

“Hoy regresa Xalapa

a semáforo rojo”

Yo

A través del tiempo y de acciones de abuso de autoridad que cometieron titulares de distintos entes estatales (instituciones) así como de ochenta ayuntamientos cuyos alcaldes gozaron de apoyo e impunidad, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) dejó de recibir cuotas y aportaciones, lo que fue minando su economía quedando al margen de los servicios de la institución los trabajadores cuyos jefes o titulares de las dependencias dejaron de aportar al instituto lo que en los cheques de sus quincenas les descontaban por concepto de cuotas.Esta práctica la repitieron por mucho tiempo, mientras los gobernantes en turno lo permitían, no intervenían para obligar a sus colaboradores y presidentes municipales a cumplir con el pago que, como era del dominio público, iba a parar a engrosar los capitales particulares de los corruptos funcionarios.Con esta otra realidad se encontró la nueva directora del instituto Daniela Guadalupe Griego Ceballos, cuando tomó las riendas de la institución al arranque de la administración del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y de inmediato se dio a la tarea de diseñar una estrategia para recuperar esas cuotas y aportaciones la cual ha dado resultados altamente positivos. En estos tres años de administración morenista o de la 4T, el IPE ha logrado establecer como medio de recuperación la celebración de 48 convenios de reconocimiento de adeudo y forma de pago, seis de los cuales son con instituciones gubernamentales y 42 con ayuntamientos.Cabe mencionar que al inicio de la presente administración en el Instituto de Pensiones del Estado se encontraron quince denuncias presentadas, pero del 2019 al 2021 fueron presentadas 45 denuncias contra ayuntamientos deudores cuyo monto asciende a ciento treinta y cuatro millones, quinientos 47 mil ciento sesenta y un pesos, y con 14 lograron celebrar convenios de reconocimiento de adeudo y formas de pago, así como convenios para la retención de participaciones federales.De esta manera, eficiente, basada en la honestidad para administrar fondos públicos es como la titular del IPE Daniela Guadalupe Griego Ceballos, va levantando de la lona ese agonizante ente el cual, luego de muchos años de dependencia de los fondos del estado para lograr su supervivencia ahora ha logrado recuperar solvencia para poder cumplir con los fines para los que fue creado en beneficio de los trabajadores del estado y municipios que cotizan.Lo anterior, con más detalle, es parte del informe anual de labores de la titular del instituto Daniela Griego, en cuyos cuatro ejes se dan a conocer los pasos que ha dado la administración del IPE para lograr lo que hoy tienen los trabajadores del estado; un IPE dinámico en pleno crecimiento. Hay que adelantar que la recuperación de sus activos, por su gran importancia, amerita mención aparte y así lo haremos.Tras el incendio que se registró el pasado jueves en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, el director Avelino Guardado Sánchez, deberá rendir cuentas para determinar responsabilidades correspondientes. No olvidemos que, en entrevista, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez advirtió que el director no puede evadir su responsabilidad en este tema, por lo que deberá explicar qué fue lo que pasó.Quien debe ser llamada a cuentas es la administradora del nosocomio Claudia Isabel Aguilar Arauz, quien por no dar mantenimiento al nosocomio y desviar recursos para la campaña sindical de su ahijada Dora Luz Méndez Eligio, así como sus respectivos moches a quien la puso en dicho encargo, Eleazar Guerrero Pérez aspirante a un cargo de elección popular en el 2024, donde vera su suerte cuando muerda el polvo.Cabe recordar que fue el pasado jueves cuando se registró un incendio que obligó al desalojo de pacientes, familiares y personal del hospital.Y fue por cierto el gobernador quien agradeció la oportuna intervención del H. Cuerpo de Bomberos de Veracruz y de Protección Civil, a fin de evitar que pasara a mayores ante la ausencia del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, quien debió apersonarse ese mismo día en el HAEV y ni su luz.El diputado local, Enrique Cambranis Torres, advirtió que no se permitirá que el gobierno de MORENA se apodere del PAN. Defiende con todo el triunfo de Federico Salomón Molina como dirigente estatal del partido.En su enérgica defensa deja en claro que la voluntad panista seguirá siendo defendida "y agotaremos la siguiente instancia, que es la Sala Superior del TEPJF, para hacer valer su voto y no dejaremos que el gobierno del estado siga metiendo las manos en la vida interna del partido." Cambranis Torres, acusa al partido MORENA de tener cooptadas las instituciones electorales del estado de Veracruz, "no permitiremos que se apodere del PAN", advierte el político sureño.Expuso que la autorización de la reconfiguración de la planilla se realizó apegada a derecho y fue aprobada por la Comisión Permanente Nacional."Estamos listos para lo que venga y haremos frente a todo por un PAN libre y fuerte", concluyó Cambranis Torres.Como cada ocho días, el mensaje dominical del arzobispado de Xalapa es un estupendo editorial, por eso no dejaremos de compartir con ustedes algunas de sus partes, aunque no tiene desperdicio sin embargo el espacio no es suficiente:“Vivimos tiempos difíciles. La amenaza absurda de la guerra a nivel mundial mantiene en tensión a todo mundo. Nuestro país sigue registrando altos índices de violencia, hay un ambiente de incertidumbre e inseguridad por las diversas crisis que se han acentuado, el dolor y la tristeza han tocado a muchas familias.La libertad de expresión se ve amenazada por la imposición de un pensamiento único.”“La vida, la familia y las libertades fundamentales están siendo afectadas por las reformas que desde la Suprema Corte de Justicia o desde los Congresos locales o las políticas públicas se están empujando para imponer la Ideología de Género. No se toma en cuenta los datos de la ciencia ni de la naturaleza con tal de imponer una agenda progresista y globalista en los centros de educación y la sociedad en general.”“En este contexto social y político, llega a México Agustín Laje, un joven politólogo argentino, escritor, conferencista internacional, magister en filosofía, co-autor del best seller “El Libro Negro de la Nueva Izquierda”, autor de varios libros, quien ha escogido a México como punto de arranque para la presentación de su nuevo libro “La Batalla Cultural”.“Agustín Laje, es un importante influencer, que al lado de una nueva generación de jóvenes argentinos y Latinoamericanos, como Nicolás Márquez, Sara Winter, Mamela, Guadalupe Batallan, Jonathan Ramos, hablan a otros jóvenes a través de las redes sociales, para enviar un mensaje fresco Pro Vida, Pro Familia y Pro libertades. Algunos de estos jóvenes, vivieron un tiempo alejados de la Fe o incluso militaron en movimientos feministas y abortistas, pero pronto transformaron su vida y ahora defienden las causas de la vida y la familia. Agustín Laje estará de gira por Veracruz dando talleres para ofrecer argumentación sólida en la defensa de la VIDA, la FAMILIA y las LIBERTADES fundamentales. El día 12 de marzo se presentará en Orizaba, el día 13 aquí en Xalapa en el Auditorio Miguel Sainz Portillo y día 14 estará en la ciudad y puerto de Veracruz.” Hay que escucharlo, vale la pena.Llevando como bandera la leyenda “trabajo mata grilla”, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, presidente del Congreso, reunió ayer en su natal Minatitlán a cuando menos cinco mil paisanos para comentarles en qué consiste la Reforma Eléctrica que promueve AMLO. ¿Y la zacatecana?Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "