Acá persiguen a alcaldesa; Sheinbaum la apapacha

El sábado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez podría haber recibido un nuevo golpe político. Mientras que públicamente, invadiendo funciones de la Fiscalía General del Estado y violando el sigilo a que obliga una investigación judicial ha declarado en más de una ocasión que se investiga a la presidenta municipal de Alvarado, Lizzete Álvarez Vega, por estar presuntamente involucrada con la delincuencia organizada, el sábado en cambio la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la apapachó en un acto en la capital del país.En su cuenta de Fabebook, la alcaldesa publicó que había sido una “agradable experiencia el poder convivir con mujeres que inspiran y sus liderazgos son referente para transformar la vida y conciencia de personas en nuestro querido México”. Agregó: “En el marco de la Conmemoración del día internacional de las mujeres gracias a mi amiga Claudia Sheinbaum por compartir su visión de construir con todas las mujeres un país lleno de esperanza para todos. Celebro a todas las mujeres... en especial a las de mi querido Alvarado!!!”.En realidad se trató del Encuentro de Mujeres por la Transformación celebrado en el Monumento a la Revolución de la capital del país. La presidenta de La Generosa posteó tres fotos y un video. En una de las gráficas la señora Sheinbaum posa con ella, muy juntita, sonriente, y en otra foto se ve con la senadora Dolores Padierna. En una tercera se le ve sosteniendo una manta con otras mujeres, que tiene la leyenda “#SOY MUJER 4T VERACRUZ”. Ese acto, que supuestamente sería feminista, terminó en mitin político a favor de la Jefa de Gobierno, en el que se escucharon los gritos de “¡Presidenta!”, “¡Presidenta!”.Quedó claro que Claudia Sheinbaum actuó en consecuencia con la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de reprobar al gobernador por su decisión de perseguir y encarcelar a miles de veracruzanos con el pretexto del delito de ultrajes a la autoridad, ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y prácticamente derogado. El apapacho de la candidata presidencial consentida de AMLO a la alcaldesa de Alvarado fue otro mensaje para el palacio de gobierno.Al mejor estilo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín se fue a hacer una “limpia” al Centro Ceremonial del “Hermano Juan Antonio”, en Catemaco, pero no llevó a quien más la necesita: el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.Con motivo del primer viernes de marzo (el día 4), el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local publicó en su cuenta de Facebook que la limpia que le había dado el brujo Marco Antonio Marcial Absalón (uno de los tres brujos “mayores”) era para cargarse “de suerte y energía”. Aunque en su visita lo acompañó el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, no mencionó Juan Javier que también le hayan dado una “rameada”.Extrañó que ninguno de los dos invitara y llevara a hacerse una “limpia” a su amigo el gobernador García Jiménez, pues lo ha abandonado la suerte a grado tal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha propinado serios reveses a su gobierno y, lo peor, lo acaba de desconocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.En la zona de los Tuxtlas, de donde es oriundo Juan Javier, y donde está enclavado Catemaco, interpretaron su “limpia” como una forma de empezarse a proteger por la pérdida de poder que van a ir sufriendo debido a la conclusión del sexenio de Cuitláhuac; como una forma de ir tendiendo un colchón para que la caída sea en blandito y en lo más blandito que se pueda.Los brujos de Catemaco Luis Baxin Mantilla (“Ángel Blanco”), Juan Rosario Toto (“Hermano Juan”) y Marcial Absalón “manejan” tres tipos de magia, según se promocionan: magia blanca, magia negra y magia verde. Para poder salvarse, el gobierno cuitlahuista necesita mínimo de las tres.Lo que es indudable es que Fidel Herrera Beltrán hizo escuela, pues había sido, hasta ahora, el único funcionario de alto nivel que había ido a hacerse “limpias” con los brujos de Catemaco sin ocultarlo. Hasta en eso ahora los de Morena imitan al PRI.Aparte de que pese al control caciquil que tiene la secretaria de Energía Rocío Nahle en el sur del estado y la movilización que hizo junto con el gobierno del estado de todos los municipios sureños para tratar de opacar un acto del diputado federal Sergio Gutiérrez Luna en Minatitlán, lo verdaderamente resaltable es que las “barras” de una y de otro, “los zacatecanos” y “los veracruzanos”, no se calentaron tanto, no se salieron de control y no terminaron como en Querétaro el sábado o como el rosario de Amozoc (un rosario que terminó en trifulca mortal en la parroquia Santa María La Asunción en ese municipio poblano cuando se enfrentaron dos grupos de pobladores que se disputaban la organización de la fiesta de la virgen del Rosario).Destacó el hecho de que a Sergio lo acompañaron diputados federales de su partido, Morena, pero también del Verde (¡el PVEM ya jala con él!), del PT y de Fuerza por México. A la señora Nahle bajaron a acuerparla los senadores Gloria Sánchez y Ernesto Pérez Astorga, así como el presidente de la Jucopo del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín, identificados con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Como el 29 de enero en el WTC de Boca del Río, esta vez tampoco se vio al secretario de Gobierno Eric Cisneros acompañando a Nahle. ¿Ya lo desplazó Gómez Cazarín?La diputada federal Rosalba Valencia Cruz, “convocante” al acto de ayer a favor de Nahle, quien acusó que Gutiérrez Luna realiza actos de precampaña rumbo a 2024 y exigió que transparente sus gastos como presidente de la Mesa Directiva, no acusó de lo mismo a su jefa ni pidió que se dijera de dónde salieron los recursos para la movilización de miles de todo el sur de Veracruz y quién pagó.El reporte anoche a la hora de cerrar la columna era que había unos cuantos descalabrados, hombres y mujeres... políticos, todos de la 4T. En el palacio de gobierno dicen que no lo conocen, ¡pero se ve que lo sienten!, y cuidado que los tiene preocupados al grado de organizar súper acarreos para tratar de neutralizar su presencia. ¡Uf! Y esto apenas comienza.Aplicando aquello de que barco anclado en puerto produce pérdidas, el dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena Martínez, recorrió de viernes a domingo varios municipios de la Huasteca en el norte del estado.El partido del Sol Azteca inició el proceso de reordenamiento partidista, y a eso se debió el diálogo e intercambio de puntos de vista con los militantes, simpatizantes y ciudadanos de distintos estratos sociales de la zona huasteca.Cadena Martínez dialogó con militantes pero también con empresarios, simpatizantes y distintos sectores sociales de Tantoyuca, Ixcatepec, Tuxpan, Papantla, Huayacocotla y Álamo. Los suyos fueron actos en corto, no masivos.El dirigente escuchó a representantes de distintos sectores sociales, con quienes coincidió en la necesidad de enfrentar las crisis económica, política y social que enfrentan los veracruzanos. Así, mientras algunos solo debaten y hablan sobre lo que van a hacer, Cadena y el perredismo se ponen en modo activo para no perder tiempo.La cercanía de la Consulta de Revocación de Mandato ha generado la movilización a nivel nacional de expresiones a favor y en contra, sin embargo actores políticos han señalado la participación de los gobiernos morenistas en el financiamiento de “campañas ciudadanas”.Si es así, realmente el financiamiento que está haciendo Cuitláhuac García en Veracruz para apoyar al mandatario federal es un intento desesperado del gobernador por seguir quedando bien con el presidente, pues sabe que Veracruz es un estado que aporta una cantidad importante de votos que pueden hacer sentir bien al ego de Andrés Manuel, ya que la consulta a la mitad del camino solo le va a servir para medir y mostrar su fuerza ante los partidos rivales."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "