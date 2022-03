¡Piensa mal y acertarás!

“Sergio Gutiérrez; de Presidente

a líder de la bancada de Morena”

Yo

La mañana de ayer lunes nos dedicamos a comentar y escuchar diversos puntos de vista ciudadanos sobre los salvajes y extraños hechos ocurridos durante el encuentro de fútbol de los equipos Gallos de Querétaro y Rojos del Atlas. La sorpresa que nos llevamos es que hoy los ciudadanos analizan muy bien este tipo de asuntos de la vida pública y, lo más sorprendente es la cantidad de coincidencias que encontramos entre una y otra apreciación.Y es que analizando detenidamente foto por foto y video por video lo sucedido, uno puede llegar a la conclusión de que no se trató de una espontánea riña entre porras rivales, todo apunta a un acto planeado, premeditado y ordenado con alguna finalidad. ¿Por qué algunos de los que iniciaron las agresiones (presuntos aficionados del Querétaro) portaban radios de comunicación y armas en el interior del estadio? ¿Por qué varios elementos de la seguridad del estadio abrieron los accesos para que los agresores golpearan a los aficionados del Atlas y por qué también los mismos elementos de seguridad participaron activamente golpeando a los aficionados del Atlas?Esto está documentado en varios videos y en el testimonio de varios lesionados aficionados del Atlas que fueron entrevistados por TV Azteca al salir del hospital. Casualmente los hechos se desatan el mismo día en que surge el escándalo de los audios que demuestran la corrupción y la complicidad entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Curiosamente los actos violentos suceden en un estado tradicionalmente pacífico como Querétaro, gobernado por el PAN. Irónicamente los actos violentos se dan en una ciudad, Querétaro, que se ha caracterizado —al igual que Mérida— como una de las ciudades más sanas, respetuosas y seguras del país.Durante toda la mañana y parte de la tarde del pasado sábado se habló muchísimo del escándalo del Fiscal Gertz Manero, pero luego de lo acontecido en Querétaro, el tema de Gertz Manero se diluyó y quedó eclipsado por el tema de la violencia en el estadio Corregidora de Querétaro.Y seguramente así seguirá el resto de la semana, el mismo Presidente López Obrador hablará más de la violencia en Querétaro y tratará de evitar hablar de su fiscal general. Como anillo al dedo le cayó a AMLO lo que "casualmente" sucedió en Querétaro, hoy todos hablamos de Querétaro, pero no de Gertz Manero.AMLO, como ya lo hizo, culpará a los gobiernos anteriores por la violencia en Querétaro, culpará al gobierno panista de Querétaro y no soltará el tema, lo agarrará como bandera para distraer el tema de Gertz Manero y para golpetear a un estado gobernado por la oposición.El poder conduce a ese tipo de acciones y más.La política en México ha cambiado y no para bien de los mexicanos sino únicamente en sus formas de hacerla, de ganar simpatizantes, de tener votos. Hemos pasado del regalo de despensas y una docena de artículos de propaganda política, al show. A lo mejor es lo que más gusta a los ciudadanos que van a las urnas, que quienes conduzcan los destinos de sus comunidades o estados, sean polifacéticos aunque incompetentes para garantizar gobernanza.Hemos podido ver como en este nuevo gobierno salta del templete donde brincoteó vestido de payaso a tomar el timón del barco sin tener idea de para dónde hacerle para conducirlo por buen camino. De igual manera nos ofrecen fandangos y se inventan festivales de cualquier ocurrencia, para mantener al respetable distraído, divirtiéndose, haciendo de lado los problemas básicos como es la inseguridad, la salud, la terrible e imparable inflación y un montón de calamidades que nos golpean y que en realidad ya quisiéramos que disminuyeran tantito, por eso una distracción no cae nada mal.Entonces qué tiene que hacer un político en la actualidad que aspira a ocupar un cargo de elección popular: abrirse y salir a la opinión pública, usar las redes sociales para colocar todos los videos que pueda en las situaciones que a la gente más les guste, presentarse entre los jóvenes y con buena disposición platicarles qué se propone o qué haría si lo apoyan, en fin que los tiempos de la política acartonada, agachada esperando “los tiempos o la línea” ya pasaron a la historia, hoy tienen que hacer acto de presencia con suficiente tiempo de anticipación de manera que a la hora de la toma de decisiones ya sean indispensables para la candidatura.Pregúntenle a don Sergio Gutiérrez Luna, el diputado federal oriundo de Minatitlán y presidente de la Mesa Directiva del Congreso cómo le va haciendo lo que sabe hacer muy bien, política activa rodeado de un buen equipo de colaboradores... ¿Rocío Nahle?, esa anda haciendo negocios con PEMEX, con CFE y con todo lo que puede, corrompiéndose porque debe creer que sus “operadores políticos” le están haciendo la chamba bien. Como dijera el paisa: no los distraigan ahí que le sigan.Un importantísimo dato que nos proporciona Oceana, la organización enfocada a la protección de los mares: En México existen pocos datos que visibilicen el valor económico que las mujeres aportan a la pesca. Esta ausencia de información se debe, en parte, al carácter informal de su trabajo, sin embargo, la participación de las mujeres un factor clave en el rescate de la riqueza de nuestros océanos, por ello, Renata Terrazas, Directora de Oceana en México, señaló: “El futuro de nuestros mares depende de las oportunidades que brindemos a las mujeres para asegurar su inclusión, fortalecer su participación y reconocer su contribución en el sector pesquero”.Estudios sobre la pesca en México han demostrado que las mujeres tienen mayor preferencia de invertir tiempo y capital en el manejo sustentable de los recursos pesqueros. A pesar de ello, generalmente son excluidas de la toma de decisiones y están infrarrepresentadas en todos los niveles. Por ello, Oceana reitera el llamado al Congreso para que apruebe una reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable que obligue a la autoridad a reestablecer las especies pesqueras en peligro de extinción, sobreexplotadas y/o en deterioro, a la vez que favorezca la participación de las mujeres en estos procesos.De acuerdo con datos de la FAO y el Banco Mundial, 30% de las pesquerías están sobreexplotadas; esta gestión insostenible se traduce en más de 80 mil mdd de pérdidas anuales. Ante este escenario no podemos ignorar la evidencia que revela que los grupos mixtos de conservación de recursos naturales son más eficaces que los grupos exclusivamente masculinos. La participación de las mujeres mejora la resolución de conflictos en la gestión pesquera a través de las redes sociales de mujeres, la cooperación y el intercambio de información. La transparencia, la gestión de conflictos y la comunicación impulsan la gestión mejorada de los recursos comunitarios. Elevar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y de formulación de políticas públicas, tanto en lo local como en lo nacional, es una apuesta a océanos abundantes en vida marina... ¿Cómo la ven?, que ¡Vivan las mujeres!En opinión del diputado federal José Francisco Yunes Zorrilla, sí la propuesta de que el IMSS Bienestar absorba la operación de la Secretaría de Salud en Veracruz avanza, será necesario revisar el tema a fondo, pues traslapa presupuestos, metas, alcances y pone en riesgo a los trabajadores. 