¿Intervendrá el Gobernador?

*Mujeres: Más de lo mismo*Evitar los rebrotes*Criminal vandalismoBueno sería que el Gobernador de Veracruz, Don Cuitláhuac García Jiménez, tomara en consideración que en el proceso de reemplacamiento que se realiza en algunos puntos como el de Córdoba, en lo referente a la revisión de documentos se cometen excesos que por sus lastimosos efectos se transforman en arbitrariedades, como es el caso de no otorgarle validez a textos certificados por notarios públicos, tramitados directamente por las mismas agencias de vehículos que vendieron una unidad, pero que el comprador extravió su factura original, por lo que lo más razonable es acudir a la agencia vendedora para que, ante notario público, la propia agencia automotriz identifique y confirme que el poseedor de dicha unidad, es el adquiriente original e incluso, agregando en la certificación una copia del original de la factura expedida hace seis o cinco años.Acaso la certificación notarial que realiza la agencia vendedora de la unidad vehicular, avalando ante fedatario público una copia del documento original, no constituye más que suficiente referencia para que en Hacienda del Estado se proceda a la autorización del nuevo reemplacamiento, agregando a ello que quienes son propietarios de dichas unidades, son poseedores desde que la agencia las vendió y, exactamente la misma agencia de manera formal tramita un documento para validar la legalidad y honorabilidad del poseedor.Tales escenarios de respetabilidad que reflejan el claro origen del vehículo, al que se agrega de manera directa santo y seña de su primer adquiriente, unidad que sigue en poder del comprador original, vehículo que a su vez se encuentra correctamente registrado desde que fue adquirido y con tarjeta de circulación en orden, todo ello desde que salió de la agencia, agregando a tales escenarios que su propietario vive en el mismo lugar de la fecha en la que se realizó la operación, unidad vehicular sobre la cual se han cubierto todos los trámites oficiales que regularmente se realizan, que se encuentra verificado y en orden desde que fue adquirido hace casi media década, en verdad se requiere que vecinos y conocidos sean molestados para que le otorguen validez a los documentos exhibidos y confirmen que el propietario, no es “roba coches ni comprador de chueco”... “Pero que de siempre ha trabajado”.Muy saludable para los cordobeses y veracruzanos en lo general, sería que directamente el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, interviniera de inmediato en el tema, porque ya se empieza a filtrar que son muchos los ciudadanos que están siendo presionados con requerimientos que sobrepasan un proceso de emplacamiento eficiente y respetuoso, para conducirlo hacia una “cacería de brujas” y en el que se están registrando excesos, hechos que obviamente refiere intolerancia, arbitrariedad y desgobierno... Ya veremos si interviene en el tema el gobernante veracruzano.Lo que se leeMucho se ha escrito sobre el avance de las mujeres en la actividad política, pero debemos advertir que, al final del día es más de lo mismo, porque no se advierte cambio alguno por más que hoy se hable de transformación, igual que los hombres en la vida política, las mujeres en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, coinciden mayoritariamente en sus decisiones con lo que marque el eje político al que pertenecen, los mismos panoramas que de siempre se han registrado tanto entre los hombres como entre las mujeres, por lo que insistimos en la interrogante: ¿En qué ha cambiado el panorama ante la práctica de la equidad legislativa, en lo que se refiere a diputadas y diputados, ?... ¿O senadoras y senadores?... ¿Usted registra alguna variante en ese renglón que no sea la equidad sexo?Lo que se ve¿Y qué tiene que ver el neoliberalismo con los vándalos criminales que sembraron terror en el estadio futbolero de Querétaro?... Más bien quienes sí tienen que ver son las actuales autoridades de los tres niveles (federal, estatal y municipal) porque al fin de cuentas los espacios públicos no son ajenos a ninguno de los niveles gubernamentales, incluso con mayores dimensiones cuando se trata de espectáculos como las competencias deportivas, sobre las que existen en el mundo numerosas fechas nefastas, por lo que no son extrañas, pero sí se puede calificar que en tales temas resulta extraño que autoridades federales, estatales y municipales, no se coordinen para proteger a la sociedad de agresiones.Los hechos de Querétaro siembran descalificaciones para los tres niveles de Gobierno, porque los tres debieron mostrarse pendientes para evitar una real masacre como la registrada, por lo que las tres instancias gubernamentales pecaron por ausencia de previsión... Mientras en el territorio mexicano se sumen de norte a sur decenas de fallecimientos y nuevos contagios, debemos tener claro que no estamos a salvo de la pandemia y que, frente a ello persiste el riesgo de nuevos rebrotes e incluso de nuevas variantes del agresivo coronavirus.Cierto, debemos con moderación intentar el paulatino retorno a las actividades diarias, pero siempre atendiendo las medidas de autoprotección y prestando significativa atención a posibles incrementos en rebrotes...Simple y sencillamente no se trata de "bajar la guardia" sino de intentos para retornar a la normalidad poco a poco y, siempre con especiales normas de autoprotección oportunos, que nos permitan evitar rebrotes masivos... Ahí la dejamos.