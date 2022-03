... Las últimas dos administraciones estatales veracruzanas, la del panperredista, Miguel Ángel Yunes Linares y la del morenista Cuitláhuac García Jiménez, se han dado vuelo, como dicen los chamacos, espantando a sus contrarios con el petate del muerto en que se han convertido las auditorías realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior en la entidad veracruzana, (ORFIS), ese ente fiscalizable con gran presupuesto, cuya eficiencia terminal queda en entredicho por la ineficiencia e ineficacia de la Fiscalía General del estado de Veracruz (FGEVER).Para explicarnos amables lectores, les preguntamos: ¿sabían ustedes que en el periodo de los años del 2007 al 2020, o sea, en trece años, el ORFIS ha presentado ante la FGEVER 205 denuncias penales en contra del mismo número de entes fiscalizables, ya sea ayuntamientos, organismos desconcentrados y funcionarios diversos, en contra de quienes se ha procedido jurídicamente por el daño patrimonial a las arcas a donde van a parar nuestros impuestos, por 33 mil 483 millones 890 mil 241 pesos con 51 centavos?Así como lo está leyendo, el ORFIS encontró desfalcos, desvíos, malos manejos, faltantes o como quieran llamarle, por más de 33 mil millones de pesos en 13 años que para que se ubiquen, abarca los gobiernos de los priistas Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa; el panperredista Miguel Ángel Yunes Linares y el morenista Cuitláhuac García Jiménez.Como dato cultural amable lector, de estos trece años, solo en el 2014, durante el gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa, el ORFIS no encontró ninguna inconsistencia, ni una sola, por lo que solo ese año no se presentó ninguna denuncia penal en contra de algún ente fiscalizable. La honradez y eficiencia en pleno.Pero les decíamos que aún con sus auditorías y denuncias penales, el ORFIS pareciera la carabina de Ambrosio, o el petate del muerto, pues la Fiscalía General del estado de Veracruz no las concreta, o al menos eso suponemos, pues se carece de información que nos permita conocer en contra de cuántos fiscalizables denunciados por el Órgano de Fiscalización Superior se ha procedido en estos trece años.Nadie sabe, nadie supo y nadie lo sabrá, pues la FGEVER con diversos titulares de distintas filiaciones, se han escondido en las valencianas de la Ley de Transparencia y del Debido Proceso para no informar de nada, absolutamente de nada.... La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, dio a conocer que detuvieron al segundo implicado en el feminicidio de la presentadora veracruzana Michell Simón, quien fue asesinada el pasado 20 de febrero, en Tlalpan, al sur de CDMX.Michel Simón era originaria de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz y su carrera profesional la inició en una cadena de televisión local.... El próximo 23 de abril se cumplirá un año del asesinato de la jovencita Monserrat Bendimez Roldán, quien fue arteramente agredida, supuestamente por su novio, el ahora prófugo de la justicia Marlon B. F., a quien la FGEVER no ha podido localizar, todavía.... Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), solicitaron a sus correligionarios y simpatizantes que les enviaran fotografías y videos de los anuncios espectaculares y propaganda que “espontáneos” seguidores de Andrés Manuel López Obrador, colocaron en carreteras, calles transitadas y techos con la leyenda “Vamos a votar #Que siga AMLO”, promoviendo así la consulta de Revocación de Mandato del próximo mes de abril, esto pese a la veda electoral.Hasta la semana pasada ya sumaban más de 300 testimonios recibidos de la propaganda a favor de Andrés Manuel López Obrador, no obstante que el artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, aprobada por el Congreso de la Unión, estipula que toda la propaganda gubernamental debía suspenderse hasta el 10 de abril, día en que se llevará a cabo esa elección.La “espontánea” actitud de los Lopezobradoristas por quebrantar la ley, nos recuerda aquellos tiempos en que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) era gobierno y su militancia se las ingeniaba, como ahora los de Morena, para hacer propaganda a favor de sus candidatos.No cabe duda que lo que bien se aprende, nunca se olvida.... Por cierto, con esa honestidad que le caracteriza y es públicamente reconocida por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del estado de Veracruz, el ingeniero mecánico electricista Cuitláhuac García Jiménez ya aclaró que su gobierno no patrocina la colocación de esos espectaculares, pues son respetuosos de la Ley y de la veda establecida.Sin embargo, se dijo respetuoso de la decisión de la gente, de los simpatizantes de López Obrador, quienes pueden manifestarse libremente. Qué alivio....