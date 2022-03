Cuitláhuac, de plaza en plaza

“Allí donde no hay justicia

es un peligro tener razón”

Francisco Quevedo

Lo que respondió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al preguntársele su opinión sobre el mega evento que realizó el diputado federal minatitleco Sergio Gutiérrez Luna, Presidente del Congreso, en el que se dieron cita más de tres mil paisanos y una pléyade de representantes populares de Morena, fue: “Luego, luego se ve quien viene nada más a placearse – o como se dice- y a andar de plaza en plaza para que lo conozcan porque no es de aquí, y pues necesita que lo conozcan porque no es de aquí. Yo digo que existen esas personas, que no son de aquí y que tienen que venir para darse a conocer”Nuestro gobernante, incapaz de hilvanar una frase coherente.Ahí tenemos esta otra perla de declaración, a la que pocos medios le dieron importancia porque tiene, de fondo, lo que los veracruzanos conocemos cuando él habla... nada.Comúnmente se calcula, antes de abrir la boca, que hay figuras políticas que vienen a informar y escuchar los planteamientos de la sociedad, que día a día demuestran que conocen lo que es el servicio público y están comprometidos para llevarlo a cabo. Y que es por lo que Sergio Gutiérrez Luna gana simpatías locales y nacionales, y lo que quedó de manifiesto con los 49 diputados morenistas, petistas y ecologistas que acudieron a su llamado, en su natal Minatitlán, para mostrar el músculo que traen en apoyo a la reforma energética que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador; al mismo tiempo sembrar la esperanza de un nuevo gobierno para el 24 ordenado, capaz, con experiencia.Que el evento al que hacemos mención haya servido para unificar puntos de vista a favor del diputado Gutiérrez Luna, es otra cosa, ahí ya estamos hablando de llenar liderazgos que en Veracruz no existen, y de eso los únicos responsables son los miembros del gabinete cuitlahuista que en vez de andar tratando de imitar, muy mal por cierto, al presidente AMLO, actuando como propietarios de la vida y los bienes de los veracruzanos, a lo que se deberían de dedicar es a tratar de resolver los grandes y graves problemas que enfrentamos quienes vivimos en esta aldea.Como lo dijo ya su mesías: el respeto a la autoridad se gana.Gutiérrez Luna ha mostrado, en más de una ocasión, más músculo político que otros actores de su partido. En Minatitlán reunió a amas de casa, campesinos, maestros, petroleros, ganaderos, transportistas, taxistas, empresarios, familias en resistencia civil, estudiantes de la región sur de Veracruz a quienes se les explicó el alcance de la Reforma Eléctrica.Pero al ser cuestionado sobre este evento, Cuitláhuac García negó que el legislador federal sea “el tapado” de Morena a sucederlo en la Magistratura.“Aquí en Veracruz no va a haber destapes, ya lo dijo el Presidente, no hay tapados, el que quiera, adelante, namás (sic) que, de lo que me compete a mí, de este gobierno todos estamos trabajando no estamos distraídos en eso, ya en el 24 ya se verá, hay tiempo”.Minatitlán fue la sede que se disputó entre morenistas que buscaban mostrar músculo político, y a propósito de eso Cuitláhuac García sacó a relucir a Rocío Nahle, secretaría de Energía, quien dijo es la ideal para hablar del tema sucesorio. “Yo la conozco en la lucha, de años, décadas atrás. Siempre ha sido congruente en la lucha de la defensa del petróleo (...) y le costó a ella y su esposo, y ahí se mantuvo en Coatzacoalcos, donde está la petroquímica, se mantuvieron luchando congruentes”.Ya animado Cuitláhuac mencionó el otro foro que organizó la diputada federal Rosalba Valencia, fue muy concurrido (¿pero dónde?) pese a que el foro que organizó el diputado federal minatitleco, Sergio Gutiérrez Luna, reunió a miles de personas en el Centro de Convenciones de este municipio.Piden al alcalde Ricardo Ahued una limpia al interior de la administración.Ciudadanos xalapeños nos envían una misiva dirigida al alcalde de la capital del Estado a través de la cual le hacen peticiones concretas.“Quienes apoyamos al actual presidente Municipal, a través del voto ciudadano, para que llegara al Ayuntamiento a transformar las tantas necesidades de nuestra ciudad, y barriera con la mala imagen que dejó Hipólito Rodríguez Herrero, con su banda de rateros, denunciados por el ORFIS con daño patrimonial, pedimos que empiece a actuar contra ese grupo de moreno-vallistas comandados por Uriel Bando, Administrador general, por cierto con Licenciatura de Ciencias Admosféricas, un recomendado de la Dra. Luisa Paré, Juan Carlos Olivo, Director de Medio Ambiente, quien por cierto su tajada final para ampliar su fortuna actual fue el contrato del famoso Biodigestor y Jorge Vilar, el asesor “consentido” de Hipólito y encargado de pasar a firma todos los contratos de las anomalías de los antes mencionados, para obtener su correspondiente porcentaje.Recordamos que ese trío llego con una mano adelante y otra atrás a laborar en la anterior administración y salieron ricos, como otros de otras áreas del Ayuntamiento, como Desarrollo Social, pero la mencionada tercia fue la que se ganó las palmas. Las demandas para este trío deben estar en el escritorio del alcalde Ricardo Ahued, aunque la pregunta es saber si autorizarán darles curso de el edificio de enfrente para que las presente ante la Fiscalía General del Estado. Por apoyo ciudadano no para nuestro presidente.”Si el Instituto Nacional Electoral (INE) no funcionara, Cuitláhuac García Jiménez no habría sido Gobernador del estado de Veracruz, y no habría cargos públicos electos, a través de las urnas en ningún rincón del país, aseguró Ciro Murayama Rendón, consejero electoral de esta institución.En conferencia de prensa, previo al Foro sobre la Distritación Nacional 2021-2023, organizado por la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Veracruz, expuso que gracias al Instituto “en Veracruz todos los diputados locales y todos los ayuntamientos están conformados, incluso, el Gobernador del Estado está en funciones, gracias a las casillas que instaló el INE, si el INE no funcionara él no sería Gobernador”, recalcó.El también responsable de la Comisión del Registro Federal de Electores dentro del Consejo General del INE, señaló que la institución lleva a cabo las investigaciones correspondientes para determinar si hay uso o no de recursos públicos en las acciones emprendidas para difundir la Revocación de Mandato, a efectuarse el próximo 10 de abril.En el primer bimestre de este 2022, en Veracruz se registraron 20 feminicidios, 106 desapariciones, 15 homicidios y 60 agresiones contra mujeres de acuerdo con el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, que recoge notas periodísticas sobre estos casos.Escríbanos a [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "