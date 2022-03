Talento gubernamental

* Esperanza cordobesa* Daños al turismo* Violencia por doquieraEs indudable que quien fuera uno de los mejores gobernantes en los marcos del poderío inglés, como históricamente lo ha sido el vigoroso ex Primer Ministro de Inglaterra, Winston Churchill, sobre quien distinguidos analistas, como lo es Jorge Monsalve Flores, destacan aquellos puntos de vista externados por el inmenso gobernante británico quien dejó para la historia:“Muchos miran al empresario como el lobo que hay que abatir; otros la miran como la vaca que hay que ordeñar y... Muy pocos lo miran como el caballo que tira del carro” referencia que hace unas horas nos recordó el analista Jorge Monsalve Flores, apunte que efectivamente vale la pena revalorar, en tanto que todo Gobierno que se distancia del sector productivo, de inmediato registra lagunas en sus factibles afanes de prosperidad integral, o sea, se afecta el beneficio de quien invierte y, más aún de aquellos que provenientes de diversos sectores de la población, requieren de rangos de productividad que los beneficiaran con más y mejores fuentes de trabajos.Churchill representa una figura de sólida energía y positivos pensamientos, que en la misma historia inglesa marca diferencias positivas, entre los tiempos de su férrea administración y los espacios de productividad y bienestar, quedando claro que tales políticas incluso no fueron ajenas a fricciones, mismas que terminaron (ésas sí) en un legado social, económico y político, que favoreció el poderío y el bienestar de los ingleses.Pero debe quedar claro que en el primer tercio de su gestión al frente de la administración pública, la Nueva Inglaterra reflejaba ya la grandeza de su poderío, pese a los difíciles tiempos que le tocó afrontar, no sólo al interior de tierras inglesas, sino en todo Europa y el globo terráqueo en lo general, espantosa mezcla de conflictos que no doblegaron al gobernante Churchill y que, por lo mismo, Inglaterra se fortaleció y, con ello, el duro gobernante refleja galardones en la historia mundial.Cuánto no ganaría México con un gobernante de real transformación, induciendo al país hacia espacios positivos, con los rangos de grandeza y de bienestar... Pero todo indica que mucho nos falta en la búsqueda tales beneficios, para lo cual debemos aprender a sumar, al tiempo de restar sólo lo que nos pudiera dañar.Churchill no fue de discursos cotidianos, incluso trataba de mantenerse en lo más posible distante de los reflectores y de los micrófonos, pero por su aportación en tiempos de los más complejos para el mundo entero, es calificado como uno de los tesoros más valiosos en la historia de Inglaterra.¿Tendremos las actuales generaciones de mexicanos una experiencia como la de Inglaterra?... Podría ser, pero sólo si el talento invadiera los espacios gubernamentales.Lo que se leeEn una reciente evaluación sobre las tareas emprendidas por los alcaldes de municipio veracruzanos, el Presidente Municipal de Córdoba, Doctor Juan Martínez Flores, fue calificado como el alcalde en tierras veracruzanas con mayor aprobación ciudadana, lo que en verdad siembra la esperanza de que Córdoba recupere “algo de su antiguo esplendor” cuando recibía el reconocimiento como una de las regiones con mayor empuje por parte de los empresarios locales, renglón que se ha venido desgastando, afectando significativamente a núcleo de cordobeses.Nuevas inversiones empresariales, más y mejores proyectos comerciales y brindarle mayor atractivo a la ciudad, tal como lo ha hecho en las últimas décadas el “pueblo-mágico” y turístico de Orizaba, constituyen acciones que le urgen a los diversos sectores de cordobeses, en tanto que el municipio languidece sin que (con todo y los esfuerzos del nuevo alcalde) se aprecie la posibilidad de consolidar mayores oportunidades laborales y mejores espacios para el bienestar en lo general, impulsando de manera especial la seguridad y la productividad...Ya verán la vieja Córdoba si “La Transformación” realmente “la transforma”.Lo que se veLos hechos violentos en nuestras tierras, tanto en la región central, así como en municipios del sur y del norte del Estado, otorgan curso a frecuentes escenarios de alerta, hechos delictivos que persisten y que impactan negativamente no sólo la tranquilidad de la sociedad, sino de la misma forma desalientan proyectos de inversión del sector privado, acrecentando el desempleo e incluso dañando la actividad turística, misma que es de los renglones más importantes para Veracruz... ¿Hasta cuándo?Lo que se oyeEl miedo por la violencia frena incuestionablemente el progreso en regiones veracruzanas, escenarios que incluso otorgan curso al decrecimiento en el renglón electoral, tanto así que las tierras veracruzanas habrán de perder un distrito, reflejo del decrecimiento poblacional originado tanto por el miedo a grupos delictivos, como por el decrecimiento en espacios laborales.Triste y preocupante que no logremos superar la actividad delictiva en numerosos entornos, tanto de nuestro Estado, como de otros puntos del país... 