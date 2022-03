Cae AMLO drásticamente en encuesta a 49.8% de aprobación

En una encuesta cuyos resultados seguramente desatarán polémica, lo menos, reprobación de los morenos, pero mucho interés y comentarios en general, la empresa México Elige registró entre el 1 y el 5 de marzo una aprobación de los mexicanos de solo 49.8% para el presidente Andrés Manuel López Obrador, la calificación más baja desde que inició su gobierno, una drástica caída de 8.5 puntos en la medición de esa encuestadora en comparación con la de febrero cuando registró 58.3%.Pero no fue el único que cayó. También el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se vino abajo pues entre los gobernadores del país descendió seis posiciones, de la 20 a la 26, con una caída de 8.2% en la aprobación de los veracruzanos, porque bajó a 42.8%. Ya había rebasado el rango de los 50 puntos. Ahora se colocó entre los diez últimos ejecutivos locales, en el lugar 7 de abajo para arriba. En Veracruz, el presidente cayó 6.5 puntos.En una entrevista que le hizo ayer en la mañana Ciro Gómez Leyva en su noticiario de Radio Fórmula al director de México Elige, Aldo Campuzano, a la pregunta de a qué atribuía la caída de AMLO, el encuestador respondió que hay muchos frentes abiertos, pero que indudablemente era a la inseguridad.“Son distintos frentes, uno de ellos, importantísimo, el asunto de la inseguridad en el país. Hay una preocupación importante, creciente, sobre el tema. Cuando nosotros le preguntamos a los mexicanos cuál crees que es el principal problema del país, inseguridad, desde hace ya unos meses, alrededor de ocho, nueve meses, ha sido la principal preocupación. Sin embargo, este mes (el último) en particular tiene un incremento de nueve puntos como el principal problema del país. Hace un mes el 35% de los mexicanos nos decía que el principal problema es la inseguridad, hoy es el 44%”.Sobre un tema de actualidad, polémico, el de la reforma eléctrica, 56.3% está en contra, contra solo 37.0% a favor, 2.9% dijo que le da igual y 3.8% respondió que no sabe. Otra mala nota fue la del desabasto de medicinas. 76.9% dijo que sí hay desabasto y solo 23.1% respondió que no. 58.6% dijo que ha batallado para encontrar el medicamento que necesita, 26.3% respondió que no. Los mexicanos también reprueban la militarización. 56.8% dijo que es mala, 31.9% expresó que no. El único porcentaje favorable que recibe López Obrador es en el tema de la revocación de mandato. En general, 55.6% se inclina porque permanezca, y 40.4% porque renuncie.La de México Elige es hasta ahora la primera encuesta que registra una caída drástica del presidente, aunque no es la única que ha registrado porcentajes a la baja. Ayer en las redes sociales se registraron diversas reacciones, y la de quienes se identificaban como morenos la descalificaban.En el caso de Veracruz no se dan más detalles como para saber a qué obedece la reprobación de los veracruzanos al gobernador, aunque no se puede pasar por alto que desde noviembre pasado mantuvo la polémica sobre el tema de ultrajes a la autoridad y luego sobre su intento de no derogar el delito y por lo tanto de mantener a más de mil personas en la cárcel acusados de ese ilícito, ahora ya declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Lo cierto también tanto para el caso del presidente como del gobernador es que empiezan a acusar ya el desgaste que da el ejercicio del poder y los golpean otros problemas como el de la corrupción, el de la mala economía con la inflación que lleva aparejada, la falta de empleos, los feminicidios, y un largo etcétera.La encuesta de México Elige es muy amplia y contiene otros temas que dan para más comentarios.Ayer Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, que junto con Cuitláhuac García está entre los últimos siete gobernadores del país en la encuesta de México Elige, le ganó el brinco a su colega de Veracruz al anunciar que va a buscar que el equipo de futbol Gallos Blancos de Querétaro emigre hacia su entidad, luego de los sucesos del sábado pasado.La afición jarocha recibiría en este momento con beneplácito que regresara a Veracruz el futbol profesional, lo que de paso abonaría puntos al gobierno cuitlahuista, pero... Hay empresarios interesados en el espectáculo-negocio-deporte, aunque no hay interés oficial por ahora.Si un caso así se hubiera dado siendo gobernador Fidel Herrera Beltrán, desde el lunes pasado estaría en aquella entidad buscando los derechos de la franquicia. Él supo muy bien que eso daba votos y por eso hasta regalaba boletos de entrada al estadio en prácticamente todas las colonias de Veracruz y de Boca del Río.El columnista sostuvo ayer una larga cuanto interesante charla con el dirigente estatal del PRI, diputado Marlon Ramírez Marín, quien ante el panorama ya preelectoral con miras a 2024 asegura que en su partido saben muy bien qué quieren y hacia dónde van.Comentó algo que tiene sentido: como dirigente no está entretenido ni atenido a lo que hagan los otros partidos, y muy dispuesto a trabajar con lo que tienen. Sin embargo, sí sabe lo que están haciendo los otros, incluso militantes priistas con intenciones de brincarse a otras siglas si eso les da la candidatura a la gubernatura en 2024.No se queja, pero comenta que vive la crisis por la disminución de recursos que han sufrido los partidos, aunque, por lo que se advierte, nada le quita el entusiasmo por seguir trabajando hasta el vencimiento de su periodo estatutario el próximo año.Por ahora, me dijo, están concentrados en la elección extraordinaria para elegir seis alcaldes que quedaron pendientes.Lector, te dejo ahora. He escrito casi al tacto porque ayer me tocó revisión de mi vista con la siempre excelente oftalmóloga (retinóloga) Graciela Espinoza y por las gotas que ponen para dilatar los ojos, cuando me puse frente a la computadora todavía estaba muy lampareado."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "