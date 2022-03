"El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada"

Goethe

1.- No se trata de un día. Son varios y constantes en los que la Comisión Federal de Electricidad reta la paciencia de la población al cortarles sin previo aviso [y aún si fueran con ellos] el suministro de la energía eléctrica.Álamo, en la mera puerta al corazón de la Huasteca Veracruzana, sufre un día y otro también, los cortes del suministro que a todos afectan: Comerciantes, amas de casa, bancos, oficinas oficiales, gasolineras, comunidades ejidales conurbadas, y un largo etcétera.Y lo curioso: Cuando una persona se queja por medio del teléfono 911, en la central donde contestan manifiestan no tener queja alguna sobre el hecho ni información alguna sobre brigadas que realicen trabajo relacionado con los cortes prolongados.Y esto se repite un día, semana tras semana y por supuesto, la CFE no se responsabiliza de nada; de absolutamente nada por los daños que causa. No avisan de los cortes y aun haciéndolo, el mal persiste.En los foros donde se trata este tema, alguien preguntará que hacer con estos males de hoy; o ¿persistirán también mañana?2.- Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, consideró que era "una expresión dura” que Alejandro Gertz Manero diga que es víctima de "extorsión mediática."“La connotación de una expresión, tanto del Presidente de la Corte, de algún ministro, o del propio Fiscal, es determinante, no es la expresión de un ciudadano, académico o profesional, a mi me preocupan las expresiones de esos niveles”, mencionó el líder de la bancada de Morena en el Senado en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.“Eso altera el principio de presunción de inocencia... Creo en el debido proceso, no creo en las culpabilidades anticipadas ni en la carga mediática sin pruebas, he sido también víctima”.Sobre el espionaje contra Gertz Manero, mencionó que es un tema que debe ser investigado “me causa una gran preocupación que se siga practicando el espionaje y el nivel en que se está practicando, siendo el titular de la Fiscalía, hubo un proceso ilegal en contra de un alto funcionario y eso amerita una investigación puntual.”Hace unos días se dieron a conocer los audios en los que supuestamente el Fiscal Alejandro Gertz discutía el proyecto de resolución del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Alberto Pérez Dayán, sobre la muerte de su hermano Federico Gertz Manero.Al respecto, sobre la actuación del ministro Pérez Dayán, Ricardo Monreal dijo que el Senado, por sus facultades de control, puede llamar a comparecer a otros funcionarios públicos.Sin embargo, sobre la posibilidad de llamar a comparecer a ministros de la Corte, dijo que de momento ya habían agotado sus facultades y que no han abordado el tema de ministros o de otras autoridades. “No quisiéramos, no deberíamos interferir en la resolución de la corte el 14 y la Corte debe de sentirse libre y autónoma”.“Vamos a citar a comparecer días después para no interferir en la decisión de la Corte, será un tema que abordaremos con él”, dijo Monreal.“Desencuentro institucional debe encontrar una salida institucional”.Monreal mencionó que el Senado estaba obligado a actuar y que se lo hizo saber a Gertz Manero en una conversación que tuvo con él hace unos días. “Será bueno que el Senado pueda ejercer funciones y su capacidad de control”.“A todos nos conviene que haya transparencia en la investigación y aplicación estricta de la ley, no me adelanto sobre la vinculación o no de los cuatro abogados o despachos no habrá impunidad, de eso estoy seguro”.-Notas del Universal.3.- Unos la libran y otros también: Por AP.: “...Un avión que transportaba al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Nueva Orleans, el pasado fin de semana, tras sufrir una falla de motor sobre el Golfo de México, confirmó el miércoles una persona familiarizada con el incidente.Los detalles del aterrizaje de emergencia, reportados por primera vez por Político, fueron confirmados por la persona, que no estaba autorizada a hablar públicamente al respecto y que lo hizo bajo condición de anonimato.El fallo del motor se produjo poco antes de las 11 de la noche del sábado, cuando el expresidente viajaba en el avión privado de un donante desde un retiro de donantes del Comité Nacional Republicano en Nueva Orleans. Trump regresaba a su propiedad Mar-a-Lago, en Florida.Uno de los motores del avión falló aproximadamente 120 kilómetros después de despegar del Aeropuerto Lakefront, en Nueva Orleans, según la persona familiarizada con el hecho.Un portavoz de Trump confirmó que hubo un aterrizaje de emergencia, pero no quiso comentar más al respecto.Trump estuvo en Nueva Orleans para hablar con los principales donantes republicanos durante una reunión privada en el hotel Four Seasons. Tras el aterrizaje de emergencia, su equipo consiguió el avión privado de otro donante y el expresidente acabó llegando a Mar-a-Lago a primeras horas de la mañana siguiente.No se informó de ningún herido...