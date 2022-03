El que se mueve no sale...

“Bola 8 prepara la huída, sería

por Coatepec como diputado federal”

Pepe

En este espacio hemos abordado el tema de las nuevas formas de hacer política en México, y por supuesto en Veracruz. A raíz del arribo al poder del morenismo hubo un cambio radical en este aspecto, sobre todo por las terribles condiciones en que han ido caminando los protagonistas de esta nueva era, sin una estructura formal de poder, sin alentar un solo liderazgo, dependiendo de los designios de un solo hombre que gobierna el país por las mañanas desde un templete que se mandó a instalar dentro de su palacio, y naturalmente en medio de un desorden resultado de la incapacidad de quienes tienen en sus manos la conducción del estado que creen haber llegado para perpetuarse cuando menos ochenta años en el poder como lo hizo el PRI.Y nada más equivocado que la posibilidad de perpetuarse en el poder tras una actuación desastrosa que ha costado vidas, que nos ha sumido en la miseria, que ha permitido que se cometan los más crueles actos de barbarie en toda nuestra historia, que disponen de los recursos públicos para su peculio y que han abusado de la autoridad que representan para torcer las leyes a su conveniencia o para sus venganzas personales, lo que ha generado un clima de terror entre los ciudadanos ante la posibilidad de ser víctimas en cualquier momento de un acto de esos de abuso de autoridad como el que tiene en la cárcel a mil 349 paisanos (uno ya salió), acusados del “delito” que implantó y aplica el gobierno actual.Todos estos factores que mencionamos, obligan a quienes aspiran a gobernar el estado a actuar de inmediato para capitalizar los errores y la inconformidad social. Ante la ausencia de un liderazgo, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, con el oficio político que posee, ha venido a su estado natal a tratar de llenar los huecos que el gobierno está dejando antes de que los adversarios o la oposición le ganen el brinco. Obviamente la animadversión social es contra Morena o la 4T y ese es el partido en el que milita Gutiérrez Luna, el político que está demostrando que las formas de hacer política del pasado ya no funcionan, eso de que “el que se mueve no sale en la foto” tiene que irse al bote de basura e invertir el principio, moverse para posicionarse entre los votantes y hacerse necesario.Ya que trajimos a cuento el principio de la foto, tenemos que explicar de dónde salió eso para que los nuevos políticos nos entiendan. Resulta que el viejo político y líder sindical cetemista Fidel Velázquez Sánchez en su larga vida acuñó muchas frases, algunas con profundo sentido y trascendencia. Fidel Velázquez vivió una época política muy especial de nuestro país en donde se cimentaron los principios de la política mexicana. Pero él junto con Blas Chumacero y otros cinco líderes sindicales del país integraron el grupo llamado “los siete lobitos”, que conservaron una lealtad de una amistad a toda prueba durante la prolongada vida de todos; el último longevo que murió casi a los 100 años fue precisamente Fidel Velázquez.A él se atribuye la frase “el que se mueve no sale en la foto”, la cual en principio fue una frase de época cuando las cámaras fotográficas eran muy diferentes a los actuales sistemas digitales; y efectivamente con aquellas cámaras fotográficas el que se movía salía sumamente borroso, en concreto no salía en la foto. Esta “ilustre” frase tuvo vigencia durante muchas décadas. Y se aplicó y aplica en todos los niveles de gobierno: hubo prospectos a la presidencia de la República como el caso de Donato Fonseca Miranda que se movió antes y no fue nominado como candidato por el PRI a la presidencia de la República.Y esto se repitió en muchos casos a nivel gobernadores y a nivel diputados y desde luego a nivel presidentes municipales. La lista anecdótica es muy larga de los que se han quedado inclusive con la propaganda impresa y los equipos de campaña integrados, por moverse antes de tiempo.Las actuales circunstancias socio políticas que vivimos, obligan a la clientela electoral a suspirar por alguien que se asome y tome las banderas de la reivindicación social, sin importar partido político o alianza. En estas condiciones es que los esfuerzos que realiza el morenista Sergio Gutiérrez encuentren eco entre los veracruzanos con quienes se reúne por sectores ya sea para pronunciarse por un cobro justo de la energía eléctrica (un buen gancho), para escuchar las necesidades de los hombres del campo e intercambiar proyectos, con los maestros, con los representantes de los medios de comunicación y con todos los paisanos donde encuentra espacio suficiente para su proyecto. Mientras tanto la única autorizada para hacer lo mismo, la Secretaria de Energía Rocío Nahle, siente que la tiene segura gracias a que sus representantes o compañeros de aventura, los miembros del gabinete estatal, comienzan a buscar la forma de salvarse si el barco se hunde, si les gana el mandado el diputado Gutiérrez Luna o un candidato de la oposición y necesiten fuero para no pisar la cárcel.Un caso de estos es el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien desde el inicio de la actual administración municipal desplazó al alcalde de Coatepec, Raymundo Andrade y se montó él en el cargo, designando a todos los colaboradores de la comuna con la intención de que lo promuevan en el distrito porque va por la diputación federal, su boleto de escape. Por cierto, ha prohibido a funcionarios municipales y líderes de la región, establecer ningún tipo de contacto con el actual diputado federal, el priista José Yunes Zorrilla, a menos que quieran sufrir las consecuencias del desacato.Por otro lado, existe la intención de que se forme una alianza de partidos en la que participen Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN y el PRD llevando como candidato al gobierno a José Yunes Zorrilla, con lo que se garantizaría un triunfo contundente de esta alianza opositora para echar del poder a quienes nos han hecho tanto daño. No falta mucho tiempo para que se comiencen a filtrar datos sobre este asunto, la salida de su cautiverio de Manuel del Río Virgen, y el reconocimiento del triunfo de la planilla panista que encabezó el doctor Tito Delfín Cano hasta que lo encarceló el gobierno con el pretexto de los ultrajes a la autoridad, acción que de nada sirvió porque la planilla que apoyó el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ganó la dirigencia y se dispone a apoyar en la alianza a su nuera Patricia Lobeira, alcaldesa del puerto de Veracruz y una mujer que ha dado muestras de contar con capacidad para encabezar una empresa de esta magnitud.En fin que la oposición a la 4T entiende que tiene que salir desde ya para ganar capital electoral, no pueden esperar a que el tiempo pase y por eso terminen derrotados, sin aprovechar la gran oportunidad que tienen de acceder al poder con el solo hecho de comenzar a recorrer el estado llevando la esperanza para los veracruzanos.Alberto “El Cisne” Silva Ramos fue nombrado secretario Técnico de Elecciones del PVEM nacional, arropado y cobijado por Manuel Velasco Coello, uno de los senadores más poderosos del país,su amigo muy querido y que lo valora mucho. El fue quién lo revivió de nuevo y lo ungió al interior del CEN del PVEM. Silva Ramos, tuxpeño, ex alcalde y ex diputado federal por ese distrito hizo alianzas y amistades que lo rescataron después del 2016 cuando el PRI perdió Veracruz a manos de Yunes Linares, sabedor lo que esto significaba Silva Ramos emigró a Chiapas al resguardo de su amigo, Manuel Velasco, entonces gobernador de aquella entidad.En estos últimos años, Beto Silva permaneció siempre cercano a Velasco Coello, primero como diputado federal y luego como asesor de su administración en Chiapas.Por su parte Velasco Coello ha demostrado que es el mejor amigo de Silva Ramos desde su primera aventura política en Tuxpan en 2010, después en 2015 en la cámara de diputados federales y luego en 2016 cuando emigró a Chiapas luego que el “Yunismo Azul” ganó Veracruz. Por la cercanía con el mandatario chiapaneco, Silva Ramos no fue acosado por Jorge Winckler y la FGE de ese bienio. Así pasó del PRI al PVEM, un movimiento normal por la cercanía con Velasco.Después de su segunda aventura en busca de la alcaldía de Tuxpan por el PVEM, y tras de su derrota todos lo daban ya por muerto, pero de nuevo Manuel Velasco volvió a creer en él y junto con Javier Herrera Borunda, lo encumbran ahora en el comité nacional del PVEM y le dan este cargo político que es 100 por ciento operativo en el tema de las alianzas políticas. El país cruje, mientras el reloj avanza inexorablemente hacia el fin del sexenio de la "cuarta transformación", y los hombres y las mujeres del presidente comienzan a concentrarse en la sucesión de 2024. Mientras a López Obrador se le agota el tiempo, la gobernabilidad se desmorona y se multiplican las evidencias de descomposición... no pudieron.