En otra encuesta, solo 49.4% aprueba el trabajo de AMLO

Otra encuesta realizada el martes 8 y publicada ayer, de Massive Caller, arroja también cifras negativas para el presidente Andrés Manuel López Obrador, a un mes de que se realice la consulta de revocación de mandato.A diferencia de la de México Elige, que calificó la aprobación de AMLO, esta otra midió la aprobación del trabajo realizado hasta ahora y sólo 49.4% lo aprobó, 39.6% lo desaprobó y 11.0% dijo no tener opinión.El presidente cayó 7 puntos, ya que el 7 de febrero había obtenido un porcentaje de 56.0% en la medición que lleva la encuestadora. También aumentó el número de indecisos, pues en febrero había sido de 6.5% y ahora es de 11%.Si se toman en cuenta las encuestas publicadas el martes y el miércoles, Andrés Manuel ha caído tanto en su aprobación como en la de su trabajo, reflejo, sin duda, de que le están impactando negativamente muchos problemas del país, en especial el de la inseguridad.Porque igual que en la de México Elige, los mexicanos consideran, en un porcentaje de 38.6%, que la inseguridad/delincuencia es el principal problema de México, seguido del de la corrupción, 26.7%, el de desempleo/pobreza y el de mal gobierno, 9.4%, y luego el de salud, 8.3%.La encuestadora volvió al lema de la campaña presidencial de 2006 “AMLO es un peligro para México”, y esta vez preguntó a los encuestados qué tanto están de acuerdo con la afirmación de que el presidente es un peligro para México.Los mexicanos prácticamente están en un empate técnico sobre su respuesta, pues 51.2% no está de acuerdo, pero 48.8% sí, además de que otra pregunta refleja que perdió mucha confianza entre la población. Al preguntárseles que si AMLO fuera su vecino y tuvieran que ausentarse por varios días, si le confiarían las llaves de su casa, 46.8% respondió que no, mientras que el 44.3% dijo que sí.La tendencia a la baja ya la habían venido registrando otras encuestadoras. El Financiero publicó que en febrero su aprobación cayó 6 puntos porcentuales para ubicarse en 54%, la más baja. Estableció que entre diciembre y febrero había caído 13 puntos. Enkoll, otra empresa, también registró que en febrero AMLO se precipitó 13 puntos al caer de 67% a 54% de aprobación.No es, pues, coincidencia de dos firmas la caída del presidente, y no será raro que cualquier día toque el tema y diga en su conferencia mañanera que es una campaña de los conservadores, de los “traidores a la patria” o de “los enemigos de México”.Desde el siglo XVII Isaac Newton estableció la Ley de la Gravedad, que fundamenta y demuestra científicamente que todo lo que sube tiende a bajar, al establecer que todos los objetos se atraen unos a otros con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas, lo que explica por qué al lanzarse una pelota hacia arriba, cae.Tiene aplicación en política. El presidente subió y subió y subió hasta alcanzar porcentajes de aprobación sin precedentes, históricos, pero todo parece indicar que ya llegó a su tope, a lo más alto que pudo, y ahora su caída es y será natural, aunque en el último mes se ha precipitado abajo a mayor velocidad de la que se podría esperar.Seguramente sus estrategas están tomando ya nota de los resultados de las encuestas, que deben estar comparando con las que ellos hacen todos los días, y si no tienen encendidos todavía los focos rojos, si deben estar brillando intermitentemente, en señal de alerta y casi de alarma, los focos amarillos.Su caída necesariamente impactará en el gobierno cuitlahuista, pues están totalmente atenidos a la popularidad presidencial, son prácticamente un satélite que gira alrededor de la figura de López Obrador y les traerá muchas implicaciones de todo tipo, sin faltar la política.Malas noticias, pues, para los 4T cuando ya están en el cuarto año de gobierno y están en la cuenta regresiva del sexenio.La Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Veracruz podrían estarse encaminando a otra derrota legal luego de que el juez 17 de Distrito, Jesús Arturo Cuéllar Díaz, le concedió amparo, para efectos, a José Manuel del Río Virgen, con el propósito de que obtenga su libertad.Ayer le concedió la razón a la de defensa del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado al considerar que no hubo elementos suficientes para que el juez Francisco Reyes Contreras lo vinculara a proceso.Ahora, este juez de control esperará a que le llegue la resolución del amparo y va a dictar otra resolución, que puede ser auto de no vinculación (libertad) o bien puede proceder de nuevo a vincularlo a proceso, aunque su contraparte federal tiene el recurso de fundar y motivar su sentencia, lo que se podría hacer en una audiencia pública entre las partes.El también exalcalde de Tecolutla y militante de Movimiento Ciudadano está detenido desde el 22 de diciembre pasado acusado de ser el autor intelectual del homicidio de René Remigio Tovar, compañero suyo de partido, candidato entonces a alcalde de Cazones.Seis días después de su detención, el juez de Pacho Viejo lo vinculó a proceso y le dictó un año de prisión preventiva y tres meses para investigación complementaria, sin referirse a ningún hecho ni presentar pruebas contra el exdiputado federal.El pasado 28 de enero, Del Río Virgen obtuvo otro amparo, una suspensión definitiva contra el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva que le había dictado el juez, pero no pudo salir de la cárcel porque en la Fiscalía hacen todo lo posible por mantenerlo en prisión.En su defensa, los senadores Ricardo Monreal y Dante Delgado han dicho que es inocente, que es un perseguido político, un preso político del gobierno del estado.A inicios de mes, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, el senador, líder de Movimiento Ciudadano, exgobernador de Veracruz y cabeza del Movimiento por la Justicia que busca la liberación de todos los detenidos por el delito de ultrajes a la autoridad, advirtió que se analizaban recursos legales contra el gobernador y el Poder Judicial del estado.“Que quede bien claro, que tarde o temprano ministerios públicos, fiscales, jueces y funcionarios públicos van a rendir cuentas a la justicia y van a pagar por el daño que han causado a miles de veracruzanas y veracruzanos. La justicia va a prevalecer y deberán asumir las consecuencias jurídicas, morales y penales de sus actos”.Atendiendo el tema de la caseta de cobro de Fortín, al tratarlo en forma directa con la directora de CAPUFE, Elsa Julita Veites Arévalo, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna continuó acercándose y vinculándose con sus paisanos de Veracruz.Mediante un comunicado oficial, ayer se informó que analizaron alternativas de solución a lo que se ha constituido en un cuello de botella, que causa muchos problemas lo mismo a empresarios que a transportistas, comerciantes, profesionistas, trabajadores, amas de casa estudiantes y a quienes transitan y pasan por esa plaza de cobro.Diarios de Córdoba y Orizaba han publicado notas con fotos informando que cruzar la caseta puede tardar de 30 minutos a dos horas, ante lo que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de la zona Córdoba-Orizaba, Luis Cruz Montesinos, ha dicho que las pérdidas son incuantificables en la industria, el comercio y los servicios.Ese problema lleva muchos años, y gobiernos han ido y han venido y han ofrecido resolverlo, pero no han dejado de ser solo anuncios mediáticos. La actual administración cuitlahuista ha tenido más de tres años para buscar una solución, pero tampoco lo ha hecho, al igual que sus aliados los senadores y diputados locales y federales.Ahora seguramente lanzarán ataques mediáticos contra el diputado federal por intervenir, pero en cambio, si logra alguna solución, se lo agradecerán miles de veracruzanos de esa zona, lo que, de paso, abonaría favorablemente a su intención de ser candidato de su partido a la gubernatura en 2024.