El súper asesor del Congreso

Nadie se explica quién apadrina a Juan Gabriel García Castillo, un abogado papanteco que actualmente cobra en el Congreso local 25 mil pesos mensuales por no hacer nada, según propalan sus detractores envidiosos.Del exfiscal de Xalapa y exoficial del Registro Civil en Jalacingo comentan que habría logrado engañar al presidente de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín, al ostentarse como uno de los operadores claves para asegurar el triunfo de los candidatos de Morena en Papantla, presumiendo que lo mismo operó su estructura para hacer ganar al diputado local Bonifacio Castillo Cruz y al alcalde Eric Domínguez Vázquez que al diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabé, versión contraria a la de sus malquerientes, que aseguran que en realidad apoyó a Octavio Tremari Gaya, candidato a la presidencia municipal por la alianza PAN-PRI-PRD, a petición del exdirigente priista y exsecretario de Gobierno Erick Lagos Hernández, su padrino protector de siempre.García Castillo fue casualmente director del penal de Acayucan recomendado por el exfuncionario duartista, quien luego lo salvó de ser procesado por la sospechosa fuga de dos centroamericanos.A todos decía que era asesor de Bonifacio Castillo desde sus tiempos de alcalde de Papantla –cuando el entonces edil perredista fue señalado de acoso sexual–, pero se daba tiempo para asesorar a la misma vez a Fernando “El Huevo” Arteaga Aponte, del que supuestamente Juan Gabriel tiene toda la información del contrato privado que le hizo con una embotelladora de refrescos de cola cuando el ahora diputado local porteño de Morena fue director del CECYTEV.También asegura asesorar a Paul Martínez Marie, diputado morenista de Perote, quien aspiraba presidir la poderosa Comisión de Vigilancia. Tan seguro estaba que dicen que su asesor García Castillo habría llamado a varios alcaldes salientes para ofrecerles arreglar las observaciones del ORFIS, entre ellos presuntamente al exmunícipe de Jalacingo, José Luis Cortés Murrieta, quien acaba de ser denunciado por su sucesor Roberto Perdomo Chino, de Morena.Pero la presidencia de esta comisión legislativa le fue asignada a Luis Arturo Martínez Santiago, diputado por el distrito de Ciudad Mendoza, de Morena.El año pasado, Juan Gabriel García se hizo célebre por haber contraído nupcias con un paisano suyo llamado Genaro Vázquez Atzin, alias “La Hiena”, de profesión antropólogo, con quien compartió el dormitorio estudiantil del MOCEV, cuando ambos fueron líderes en las facultades de Derecho y Antropología de la Universidad Veracruzana, respectivamente.Según se publicó, los padrinos de García Castillo fueron Erick Lagos y Jorge Calleja Hernández, y los de Vázquez Atzin fueron Roberto Rodríguez Cruz, expresidente del Movimiento Cultural Estudiantil Veracruzano, y Porfirio González Fuentes, actual regidor del PRI en Río Blanco, señalados décadas atrás de haber estado coludidos con una banda de asaltantes del MOCEV que en su momento fueron detenidos por el exjefe policíaco José Domingo Martínez Riveroll.Varios mocevistas estuvieron recluidos en Pacho Viejo. Algunos terminaron mal. “El Capi”, un militar desertor, fue asesinado hace un par de años en San Andrés Tuxtla; Miguel Ángel Guzmán Soler, “El Campeche”, fue descuartizado en su ciudad natal luego de purgar la condena por su vínculo con un cártel del narcotráfico.¡Vaya referencias del jefe de asesores del Congreso local!Primero fue el periodista Joaquín López Dóriga, quien dio la primicia mediante un tuit difundido a las 17:34 horas de este miércoles, adelantando que un juez había concedido un amparo a José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien desde diciembre pasado se halla preso en el reclusorio regional de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, debido a que la Fiscalía General del Estado le atribuyó sin mayor fundamento ni pruebas contundentes la supuesta autoría intelectual del asesinato de René Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera ejecutado el 4 de junio de 2021, dos días antes de las elecciones municipales.Posteriormente, a las 19:40 horas, el senador Ricardo Monreal, quien desde hace tres meses ha estado abogando junto con otros miembros de la Jucopo por la liberación del funcionario veracruzano del Senado, publicó en su cuenta de Twitter: “Un juez federal determinó fundados los conceptos de violación vs José Manuel del Río Virgen y le concede amparo para que, al causar ejecutoria la sentencia, el juez local deje insubsistente la resolución previa y dicte auto de No Vinculación a Proceso. Así obtendrá su libertad”.Así nomás, sin estridencias, con un preciso criterio jurídico, sin provocar ni confrontarse políticamente con nadie. Ojalá en Palacio de Gobierno recapaciten y entiendan que en un régimen democrático no se debe jugar ni atentar contra las libertades de los adversarios políticos. Esa, al menos, fue una de las banderas que durante décadas enarbolaron en México los partidos y movimientos sociales de izquierda durante los regímenes autoritarios que les antecedieron. ¿A poco ya tan pronto el poder les provocó amnesia?"Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "