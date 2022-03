... Con el masivo evento o Asamblea Informativa Regional sobre la Reforma Eléctrica que encabezó el domingo pasado, en su natal Minatitlán, el diputado federal y presidente de la Legislatura Federal, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, @Sergeluna_s, “Checo” como ya se le conoce y menciona en la entidad veracruzana, no solo dio muestra de su fuerza política al reunir en el Centro de Convenciones de aquella localidad a un buen número de diputados, políticos y líderes de opinión, sino también, dio elementos para que sus detractores lo acusaran de ser el responsable de la división, del quebranto del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el estado de Veracruz, que gobierna el también morenista Cuitláhuac García Jiménez.Como testimonio para acusarlo de ser el responsable del quebranto del partido Morena en la entidad veracruzana, sus detractores, mostraron en la capital del país los videos en los que aparecen gran parte de los más de 40 diputados federales de los partidos Movimiento de Regeneración Nacional, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Fuerza por México que asistieron al evento, los cuales gritaban a coro “gobernador, gobernador”, en tanto “Checo” sonreía nerviosamente sin poder ocultar su beneplácito.Ese coro, amables lectores, levantó ámpula entre los morenistas que apoyan a la también promotora de la Reforma Eléctrica y asimismo suspirante a la candidatura de Morena al gobierno del estado de Veracruz, la zacatecana Norma Rocío Nahle García, a quien, por cierto, sí ha acompañado en sus eventos el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.Les causó escozor a los “Nahelistas” la espontánea arenga de “gobernador, gobernador” a favor de Sergio Carlos Gutiérrez Luna, porque si bien es clara la línea a favor de la zacatecana, por ello el acompañamiento del mandatario estatal veracruzano, no se había llegado a tanta “apertura” como para mencionarla abiertamente gobernadora.“Checo”, cuan listo es, vistió de Asamblea Informativa Regional sobre la Reforma Eléctrica el masivo evento del domingo pasado, que según dejó entrever fue organizado con recursos propios y que solo tuvo que pagar la comida de sus invitados.Lo cierto es que políticamente el presidente de la Legislatura federal, el veracruzano Sergio Carlos Gutiérrez Luna, a diferencia de la zacatecana Norma Rocío Nahle García, si está actuando por su cuenta y riesgo, sin la complacencia del primer morenista del país Andrés Manuel López Obrador y mucho menos del primero en Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, lo cual posiblemente sea lo que le está haciendo crecer.Sin embargo, para su infortunio, los quedabien y lleva y trae, que vaya que abundan, le están endilgando la etiqueta de ser el responsable del quebranto, de la división del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en el estado de Veracruz.... En la segunda quincena del próximo mes de abril, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, cumplirá 70 años de edad y en automático, de acuerdo a la Ley, deberá ser relevada de la titularidad del Poder Judicial en la entidad veracruzana.Obvio, su inminente salida ya mueve los hilos de quienes mueven los hilos de este poder autónomo en teoría y de acuerdo a la Constitución, pues el relevo tendrá que ser alguien de confianza, mucha confianza, o a modo, como se dice comúnmente.En principio y dado el perfil requerido no por los del Poder Judicial, sino de los temporalmente inquilinos de Palacio de gobierno en la ciudad de Xalapa, se menciona a la magistrada Ailett García Cayetano.El problema diría el indito, es que la magistrada antes mencionada, es hermana de Dorheny García Cayetano, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el estado de Veracruz y su esposo Elio Hernández Gutiérrez, es titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.“Qué bonita familia”, diría el famoso cómico poblano Alfonso Iglesias Soto, mejor conocido como “Pompín” Iglesias.Aquí entre nos, porque dicen que nadie lo sabe, al interior del Poder Judicial en Veracruz se promueve al Magistrado Esteban Martínez Vázquez, para relevar a la magistrada Isabel Inés Romero Cruz en abril próximo, aun cuando lo acusen de ser panista.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "