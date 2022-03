Leopoldo Domínguez, el tranza

“Cuando tú desatas la

De todos es sabido que al abogado y ex Secretario de Turismo en el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, Leopoldo Domínguez Armengual, Notario Público No. 10 en Veracruz, el 14 de febrero del 2020 la Administración Central de Asuntos Jurídicos del SAT, dictaminó la cancelación de su notaría tras haber realizado una minuciosa investigación a las actividades que en esa representación del estado se venían realizando, aplicándole la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.El resolutivo dejaba sin efecto la patente que se le concedió a Domínguez Armengual el 24 de septiembre de 1992, además, se ordenó el cierre de la Notaría y se declaró su vacancia.Por dicho acuerdo, Domínguez Armengual presentó un Juicio de Garantías que quedó establecido con el número 253/2020-III promovido ante el Juzgado Quinto de Distrito, instancia, donde le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que sea restituido en la función notarial con el pleno goce de su derecho perpetrado y se restablezcan las cosas al estado que guardaban.La suspensión se ordenó tras el resultado de la visita de verificación por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en la que se detectó que no presentó avisos por actividades vulnerables, como son las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, la venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos, pero además le aplicó una multa de nueve millones, doscientos setenta mil, setecientos veintiséis pesos, por la presunta realización de actividades que involucran una operación en efectivo con un cliente por un monto igual o superior o equivalente a mil 605 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.Tiempo después, tras un largo y tortuoso juicio, un juez federal ordenó a la Secretaría de Gobierno, a cargo de Eric Cisneros, restituir la patente de Notario Público a Leopoldo Domínguez Armengual. Ante esto la Secretaría de Gobierno del Estado emitió un acuerdo por el que se informa que Leopoldo Domínguez Armengual queda restituido, a partir de este viernes, y recupera la patente como titular de la Notaría Pública Número 10 de la Décima Séptima Demarcación Territorial, con residencia en el Puerto de Veracruz.La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías deberán realizar la entrega-recepción del archivo y protocolo de dicha Notaría, la cual tenían bajo su resguardo. Y fue el Juez Quinto de Distrito, con residencia en Boca del Río, quien ordenó dejar insubsistente el acuerdo por el que se daba por terminado de manera definitiva el ejercicio de la función notarial de Domínguez Armengual.Tan bien le fue al abogado yunista en este entuerto que ni la multa de más de nueve millones que le impusieron tuvo que pagar, y resulta que desde que obtuvo la reposición de su notaría a la fecha Domínguez Armengual tuvo tanto poder y es tan cercano al ex gobernador Yunes, que Domínguez Armengual se siente coparticipe del poder de su patrón y no.De acuerdo al informe 2021 que recientemente presentó la directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) Daniela Griego Ceballos, al inicio de la actual administración encontraron que gran parte del portafolio inmobiliario presentaba un elevado deterioro provocado por el largo tiempo de abandono en que estaban sin recibir el mantenimiento necesario, ante esto la actual administración decidió impulsar un estrategia enfocada al rescate de los bienes inmuebles propiedad del IPE. Cabe señalar en el 2018 el instituto contaba con un portafolio inmobiliario conformado por 45 bienes inmuebles, 17 con construcción y 28 terrenos ubicados en distintos municipios del estado.De las propiedades con construcción solo se rentaban tres: la Torre IPE y el estacionamiento Zaragoza, ubicados en Xalapa y el “Local Comercial” que se encuentra en la ciudad de Córdoba. En cuanto a los terrenos, catorce estaban en desuso y uno invadido. Y para incrementar el valor de los inmuebles propiedad del IPE, durante los ejercicios 2019, 2020 y 2021 se llevaron al cabo acciones de mejora en beneficio de las finanzas institucionales o del IPE. El resultado de estas acciones es que el crecimiento anual total del portafolio inmobiliario en todo el trienio es de 824.2 millones de pesos.Es menester mencionar algunos de los edificios rescatados por la actual administración del instituto como es el caso del Edificio Victoria, el cual estaba en completo abandono y hoy está irreconocible, ahí están las oficinas del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI). También está el Edificio Ignacio de la Llave, abandonado completamente desde el año 2006 por lo que estaba dañada hasta su estructura; este espacio lo tuvieron que reconstruir y ahí se encuentran, hoy, las oficinas de la Contraloría General del Estado, en un espacio totalmente nuevo que comprende dos naves con acabados de lujo, la renta que produce este otro inmueble suma a los ingresos del IPE.También se remodelaron las instalaciones del Centro de Atención Infantil (CAI), donde se da atención de guardería infantil para hijos de madres trabajadoras del IPE y del público en general.Y lo que consideramos “la joya de la corona” es la estancia Garnica; ese lugar de descanso ubicado en la salida a Veracruz, que permaneció en completo abandono por diez años, que el gobierno lo entregó en comodato a la Secretaría de Marina y terminó sirviendo de caballeriza, en la actual administración el gobernador Cuitláhuac García lo entregó, con escrituras al IPE, lo que son siete y media hectáreas de terreno y un par de galeras, o tres, en completo abandono que hoy están convertidas en elegantes y confortables estancias de descanso las cuales tendrán el mejor destino según lo decida la administración del IPE.Los demás inmuebles rescatados son: las oficinas centrales del Instituto de Pensiones del Estado; el estacionamiento que se encuentra en la avenida Xalapa; los cinemas Xalapa, el “Carmela Rey” y el “Claudio Estrada”; los locales de Agua Santa donde se encuentra el Archivo General; el emblemático hotel Xalapa y el Chachalacas. En Boca del Río los cinemas Mocambo, y todos los terrenos que forman el portafolio inmobiliario del instituto, el cual luce como nuevo en apenas tres años y meses de la actual administración. Los trabajadores pensionados jubilados y los que están en servicio cotizando al IPE se deben sentir orgullosos de contar con una administración a cargo de sus bienes y su futuro, ejemplar.Daniela Guadalupe Griego Ceballos y el valioso equipo que la acompañan en esta encomienda, han puesto el ejemplo a todos sus antecesores de cómo se administran los fondos públicos con honestidad y eficiencia, los resultados están a la vista.El próximo 18 en el Día de la Expropiación Petrolera, se verán las caras los aspirantes de Morena a la candidatura al gobierno para el 2024; la secretaria de Energía Rocío Nahle (zacatecana de nacimiento) y el minatitleco diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva del Congreso. Al perverso AMLO se le ocurrió que se organice ese importante acto en Minatitlán, para divertirse un rato...Sí, la cosa es alborotar el gallinero.