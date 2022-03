¡El desplome!

Lo que sube, baja; nada es eterno.Los mismos efectos producidos, producto de las políticas públicas aplicadas por los gobiernos neoliberales a partir de 1985, que los supo aprovechar Andrés Manuel López Obrador, denunciándolos y haciéndolos entender entre la sociedad nacional, son los que están llevando a la catástrofe al presidente de México.Campaña tras campaña, mitin tras mitin, a lo largo y ancho de la república, AMLO sabia decirle al pueblo los padecimientos que teníamos y, además, les vendía muy bien el remedio a todos y cada uno de ellos.¡Fue siempre un excelente candidato!Al mediocre crecimiento promedio, en todos esos años, del Producto Interno Bruto de 2.4 por ciento, les decía que él lograría un promedio, en sus seis años como presidente, del 6%. Respecto a la pobreza que crecía en los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, el se comprometió a disminuirla con apoyos económicos al campo mexicano, con apoyos económicos directos a hombres y mujeres a través de programas sociales, y con la creación de empleos a un ritmo de casi un millón por año durante su sexenio. Al éxodo de la población del campo y la ciudad hacia los Estados Unidos les prometió generar las condiciones necesarias para que se emplearan acá, y no abandonaran a sus familias.Supo meterles en la conciencia a millones de nuestros compatriotas sus ideas de que con esas medidas combatiría la precariedad laboral y elevaría el poder adquisitivo del salario, disminuiría notablemente la inseguridad pública y de la delincuencia organizada, y terminaría metiendo a los cuarteles al Ejército, que Calderón Hinojosa había sacado a las calles, porque el país se estaba militarizando y eso, afirmaba, solo se veía en las dictaduras.Más de 30 millones de mexicanos (as) compraron ese México de ensueño, y lo llevaron al triunfo el primero de julio de 2018 arrolladoramente, fanatizados por el hombre de Macuspana Tabasco, convencidos de todas esas promesas, mas aquella otra que existe y circula en videos, en las redes sociales, donde López Obrador afirma que la gasolina, durante su gobierno, costaría 10 pesos el litro.Fueron combustible todas estas ofertas electoreras, que le sirvieron a don Andrés Manuel para incendiar la pradera, pero, en 3 años y dos meses de su arribo a Palacio Nacional, este México nuestro está peor que el que recibió aquel primero de diciembre de 2018.Hoy, ya no hay ni siquiera aquel magro crecimiento económico neoliberal del 2.4%, y por lo que se refiere a los otros indicadores han empeorado a partir de su arribo a la titularidad del Poder Ejecutivo. Veámoslo a vuelo de pájaro: La pobreza ha aumentado; el poder adquisitivo se ha deteriorado porque la inflación no sólo no la disminuyeron, sino que con sus acciones u omisiones la han catapultado (cada que vamos de compras, nuestro salario alcanza para comprar menos satisfactores), el éxodo de hombres y mujeres mexicanas sigue la ruta de arriesgar su vida e irse a laborar a los Estados Unidos, abandonando a padres o hijos; no se han generado los empleos que nos endulzó; y de seguridad, de seguridad... mejor ni hablemos, porque usted y yo sabemos cómo estamos tanto con el presidente, como con los gobiernos estatales (véanse estadísticas de CONEVAL e INEGI)Así,vino el desplome en su popularidad. Aquella máxima que nos lanzó que México sería económicamente como los Países Nórdicos, quedó en una quimera y le está cobrando todas esas mentiras.Impensables estas calificaciones para el gobierno de AMLO pero allí están, puede consultarlas (Massive Caller, Mitofsky, El Financiero etc.), y júrelo estimado lector-radioescucha, que con estos resultados, el 10 de abril que efectuarán el ejercicio de la revocación de mandato, no alcanzará los 37 millones de mexicanos (as) que exige la ley para ser válido ese ejercicio de participación ciudadana (artículo 35, fracción IX del CPEUM), por más dinero que le inyecte tanto el gobierno federal como los estatales de MORENA, con espectaculares, bardas, pegotes, medallones, y el acarreo que ese día efectúen, llamando a votar para que AMLO SE QUEDE.Y no, no ha tocado fondo aún este desplome. Seguirá minándose su popularidad porque no tiene la menor intención de dar un golpe de timón a sus políticas públicas, y los efectos reales los observaremos en las elecciones del domingo 2 de junio de 2024."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "