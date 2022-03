Abracadabra

... El norte “explosivo” que el pasado fin de semana azotó la costa del Golfo de México, afectó nuevamente el inmueble de la denominada Ciudad Judicial en el municipio de Veracruz, edificio en el que se quebraron grandes ventanales de cristal e hizo que volaran por la fuerza del viento, cientos de documentos que formaban parte de expedientes de los juzgados segundo y sexto.Al ver lo sucedido amables lectores, recordamos que precisamente sobre estas obras que el Poder Judicial de Veracruz, en los tiempos en que Edel Humberto Álvarez Peña era el magistrado presidente del PJV, el petate del muerto en que han convertido al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), encontró irregularidades en la constitución de los contratos para la construcción de 20 Ciudades Judiciales mediante la figura de Asociación Pública Privada (APP), desde la revisión a la Cuenta Pública del año 2019.Las hemerotecas digitalizadas que Don Google pone a disposición de todo aquel que cuente con acceso a internet, recuerdan que los auditores del ORFIS detectaron que, sin la autorización del Congreso del estado, se modificaron los proyectos previamente autorizados para la contratación, construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 20 Ciudades Judiciales, a través de la figura de APP, y que solo la empresa “Desarrolladora CJEV, S.A.P.I. DE C.V”, con diferentes denominaciones, fue la ganadora de todos los contratos.Desde aquel entonces mucho se ha dicho, pero nada se ha hecho para esclarecer el tema de las llamadas “Ciudades Judiciales”, por eso y muchas cosas más, es que la credibilidad del ORFIS en Veracruz está en entredicho.... Lo que son las cosas, varias fueron las personas que el sábado pasado, el día del “norte explosivo”, se apostaron con equipos de video y fotografía en las inmediaciones de la avenida Xicoténcatl y Arista, para testimoniar la caída o daños a la llamada “Torre chueca” o “Torre Centro” como se denomina oficialmente al edificio de más de 20 pisos que se edificó en la zona centro e histórica de la ciudad de Veracruz.Pasaron las horas y mientras por la fuerza del viento se caían los ventanales del inmueble de la “Ciudad Judicial” construido a instancias de Edel Humberto Álvarez Peña cuando era el magistrado presidente del PJV, la llamada “Torre Chueca” seguía intacta, como lo ha estado pese a los “huracanes” que le ha lanzado el gobierno del estado de Veracruz.... Recontraporcierto, ya que hablamos del “norte explosivo” del sábado pasado, el meteorólogo Isidro Cano Luna, para quien “el tiempo también es noticia”, publicó en su página de Facebook un llamado de atención a la secretaría estatal de Protección Civil a cargo de la doctora en antropología, Guadalupe Osorno Maldonado, por lo que llamó “alertas infundadas a la población veracruzana, a través de una institución que debería mostrar seriedad ante una ciudadanía que ponen en vilo y temeridad, ante lo alarmista de sus informes de un tema tan delicado como lo es lo atmosférico o meteorológico”, esto por la persistencia del anuncio de la explosividad del viento del norte.Advierte Cano Luna @Isidro_CanoLuna que no es la primera vez en este sexenio estatal que hacen tan atemorizante anuncio meteorológico.“Imponga orden en esta área de tanta importancia para la ciudadanía veracruzana, señor secretario de gobierno ing. Erick P. Cisneros Burgos... usted lleva bien el control de gobierno del estado de Veracruz, en conjunto con el ejecutivo estatal; ing Cuitláhuac García Jiménez... porqué permitir que en esta secretaría se "juegue" con la tranquilidad y seguridad de nosotros, los veracruzanos... tomen acción ante esto”, escribió y firmó el meteorólogo Cano Luna.... También el sábado pasado, en el kilómetro 145 de la carretera de Tinaja a Ciudad Alemán, perteneciente al municipio de Tierra Blanca, se localizó el cuerpo sin vida y bastante maltratado de una mujer que se supone es oriunda del estado de Oaxaca por los documentos encontrados con ella.Para los especialistas en “hechos aislados” estos hechos no son representativos de nada, sin embargo, son preocupantes porque en Veracruz esta situación tiende a la normalidad.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "