El milagro orizabeño

*Riesgos por obesidad*Efectos colaterales*Polémica entre jarochosSe ha iniciado a nivel nacional (y no dude que podría alcanzar también espacios internacionales) la real e irrefutable “transformación” que, de manera contundentemente positiva, tanto en su estructura urbana e imagen en lo general, ha registrado el que pudiera considerase como “la joya de la corona” entre los municipios del linealmente extenso Estado de Veracruz:La ciudad de Orizaba, la cual ahora es proyectada a nivel nacional e internacional (todo de manera espontánea) por quienes tienen la oportunidad de recorrer sus calles y sus espacios, lo que afortunadamente para los orizabeños y los veracruzanos en lo general (ésa sí real transformación) beneficia no sólo la imagen de la también identificada como “Ciudad de las Aguas Alegres”, sino que dicho prestigio alcanza a beneficiar a la actividad turística en todo el territorio veracruzano.La mañana de ayer domingo se advirtió un comentario en espacios destacados en las redes sociales, mismo que me fue enviado por amigos cordobeses (no orizabeños) en los que un visitante distinguido escribe maravillas de Orizaba, apuntes que no se advierten sobre municipios emblemáticos en tierras veracruzanas, como lo son la bella ciudad capital de Xalapa, al igual que el puerto de Veracruz y el puerto de Coatzacoalcos, o la “ciudad de los caballeros” como se identifica a Córdoba, cuatro regiones emblemáticas como también se podrían agregar al puerto de Tuxpan o la región Papanteca, que hoy no son poseedoras del esplendor y la admiración de los visitantes, lo que incuestionablemente está claro que sí registra Orizaba.Cierto... en las últimas administraciones municipales orizabeñas se ha escenificado una cadena de éxitos en torno al engrandecimiento de “la ciudad de las aguas alegres” logros que fueron impulsados primordialmente por los alcaldes Hugo Chahín, Juan Manuel Diez Francos, Igor Fidel Rojí López y nuevamente en la actualidad Juan Manuel Diez Francos... Hechos de modernización y adecuación urbana ejecutados consecutivamente, que han convertido a la ciudad de Orizaba en una de las regiones de mayor esplendor, no sólo en el estado de Veracruz, sino con imagen propia y brillantes en todo el territorio nacional.Y en verdad que en la actualidad se ha convertido el municipio de Orizaba en un sorpresivo y realista escenario de esplendor, con numerosos atractivos que no registraron su origen en la inversión empresarial, sino que tales escenarios de encanto y distracción, fueron creados por la administración municipal, lo que se ha convertido (por su rapidez y positivas dimensiones) en un hecho sin precedente en la historia moderna del país, referencia que le ha merecido (en beneficio de todos los orizabeños) un desarrollo turístico de niveles nunca antes imaginados, a más de que los orizabeños han recobrado su amor por la ciudad, a lo que suman su defensa en favor de lo alcanzado y su aportación para consolidar mayores avances.Así es como Orizaba ha logrado una real transformación, que nada tiene que ver ni con aportaciones estatales, ni con privilegios federales, sino que son el resultado de una afortunada cadena de Presidentes Municipales y cuerpos edilicios, que aman a su ciudad, que respetan a su pueblo, que no han llegado para engrandecer su peculio, sino para agigantar la belleza y los atractivos en beneficio de los orizabeños.Orizaba es un poderoso imán para los visitantes, ya convertido en municipio calificado como Pueblo Mágico, lo que ha reconfirmado que el desarrollo integral se puede lograr, cuando se entiende y se suman esfuerzos para realmente transformar los espacios en los que vivimos y morimos, sin necesidad ni de mañaneras, ni de cambios constitucionales.Lo que se leeEl incremento en niveles de obesidad tanto en adultos como entre menores de edad, sin ignorar el sector de jóvenes, de acuerdo a opiniones de especialistas se ha incrementado en el marco de los escenarios pandémicos, hechos que se acreditan a las modificaciones en el estilo de vida, mismos que se han registrado como resultado de los escenarios pandémicos, tiempos en los cuales el aislamiento en los marcos tanto del núcleo social como familiar, ha representado un escenario proclive, tanto hacia el decrecimiento de actividades en lo general, como al aislamiento social, forma de vida que constituye un escenario proclive al incremento del consumo en alimentos en lo general, incluyendo el capricho de saborear golosinas en lo general.Bajo tales perspectivas, la etapa pandémica que ya abarca más de dos años, ha originado escenarios en los que se han roto reglas para evitar la obesidad, al igual que para contener padecimientos que se agudizan con el consumo excesivo de calorías, lo que no resulta extraño al interior de las familias mexicanas.Así las cosas, padecimientos y tendencias como la diabetes y la obesidad, constituyen parte de los escenarios que, en tierras mexicanas, vuelven a incrementar los elevados riesgos fatales, al tiempo que disminuyen la calidad de vida de una elevada cifra de mexicanos.Lo que se veEn realidad, es obligado el reconocer en tierras veracruzanas, que pese a “lo espigado” que de siempre ha reflejado la figura del jarocho (sobre todo de quienes practican el zapateado del “tilingo lindo”) la tradición dulcera de la paisanada, forma parte de quebrantos en la salud, vinculados con el excesivo consumo de refrescos, a lo que se agrega la cerveza “casi muerta de frío” y... Ya no se hable de las charolas colmadas de fritanga, escenarios que conducen hacia quebrantos en nuestra salud, que de hecho forman parte tradicional de los usos y costumbres entre la paisanada.Los hábitos actuales aparejados a las evaluaciones médicas, nos inducen a la conclusión que los veracruzanos, resultamos ser significativamente proclives al sobrepeso, referencia que se ha agudizado con el obligado encierro ante los riesgos de la pandemia, lo que origina la urgencia de reactivar programas de concientización, para reducir excesos en el renglón de alimentos, al tiempo de evitar la inamovilidad, con la idea de evitar mayores agresiones contra la salud y fortalecer el bienestar de los veracruzanos... ¿Y de verdad lograremos disciplinarnos en tales prácticas que atentan contra nuestro bienestar?... Muchos lo dudan.Lo que se oye¿Qué engordamos por culpa de la pandemia?... Eso es lo que sostienen en determinados círculos médicos, mientras que no faltan entre veracruzanos quienes refieran que se trata de otro cuento más al estilo de los “casa fantasmas” porque, hoy más que nunca, es cuando los veracruzanos han registrado (en un gran porcentaje que autoridades ocultan) agudas limitantes para alimentar a las familias, escenarios que en lugar de engordar generan lo contrario, por lo que muchos son los médicos que ya comentan: “A otros con dichos cuentos”...Claro que quienes desmienten no se trata de médicos que prestan sus servicios en los centros de salud, ello por razones obvias...Mientras tanto Usted inicie una provechosa semana."Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "