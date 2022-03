Luis Donaldo, el proyecto

“El imbécil de Palacio no es

AMLO, pero él se puso el saco”

Amador Narcia

El joven alcalde de la capital del estado de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial por el PRI,Luis Donaldo Colosio Murrieta, tiene 36 años y actualmente es presidente municipal de la ciudad de Monterrey, por el partidoMovimiento Ciudadano (MC. Pese a los ofrecimientos constantes que le hicieron desde la dirigencia nacional del PRI para participar como candidato a diputado local y federal, nunca quiso aceptar nada que viniera de ese partido sabedor que desde sus entrañas se maquinó el crimen de su señor padre.Sin embargo el fundador y líder del partido Movimiento Ciudadano, el ex gobernador de Veracruz Dante Delgado Rannauro, merced a la amistad que logró con la familia Colosio, se convirtió en el mejor guía político del joven Donaldo, tanto que en la elección pasada hizo que coincidieran dos amigos: Samuel Alejandro García Sepúlveda y Luis Donaldo Colosio, entre quienes Dante concilió las posiciones; el primero para la gubernatura del estado, Nuevo León y el segundo para la presidencia municipal Monterrey. Fue un acuerdo entre dos amigos a quienes hizo coincidir el político cordobés Dante Delgado Rannauro, líder del partido que los abandera, cuya decisión fue indudablemente la más acertada.Hoy Samuel Alejandro es gobernador de Nuevo León y Luis Donaldo el alcalde de la capital de ese estado, Monterrey.Lo que sigue es que Luis Donaldo Colosio sea candidato del partido MC a la presidencia de la república y los gobernadores Enrique Alfaro de Jalisco y el propio Samuel de Nuevo León, apoyen esta opción que arranca con las mejores expectativas de triunfo. El joven Luis Donaldo ha tenido una vida ejemplar a lo largo de su carrera universitaria; con mucha dignidad no ha permitido que la imagen de su padre sea utilizada en su persona por el PRI, partido en el que militan quienes asesinaron a su progenitor; y al momento no hay en México quien no recuerde que a su padre lo sacrificaron por promover un cambio como lo venía diciendo en los discursos de su campaña.Esto quiere decir que Dante está en el camino correcto, luchando por que MC el partido político que fundó, alcance la presidencia de la república, en el 24 no hasta el 30 como le sugieren, para entonces el nombre de Luis Donaldo Colosio tal vez se haya borrado porque a quienes les tocó vivir el magnicidio ya no estarán y las nuevas generaciones de votantes desconocerán esa importante parte de la historia de México.Y vean si no; la más reciente encuesta sobre posibles candidatos presidenciables para 2024, realizada por el periódicoReforma, incluyó aLuis Donaldo Colosio Riojasy salió como el tercero en las preferencias, solo por detrás deMarcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Sale así, muy competitivo sin haber hecho nada todavía; qué será cuando MC lo presente como candidato oficialmente, arropado por otros partidos políticos que se quieran sumar.Al momento la trayectoria política deLuis Donaldo Colosio Riojases prácticamente corta. En 2018 fue electo paradiputado local en Nuevo Leóny en 2021 ganó en las urnas el ayuntamiento deMonterrey, ocupando tras unas semanas de actividad los primeros lugares en el ámbito nacional como mejor alcalde.Insistimos, sin hacer nada Luis Donaldo Colosio Riojas en las encuestas aparece ya en tercer lugar, muy cerquita del primero sin necesidad de hacer nada, qué será cuando comience a hacer campaña rumbo a la presidencia de la república... ¡Gana!En tiempos en que no hay elecciones locales, cuando la actividad política se concentra en la reestructuración de los partidos políticos que se tienen que reinventar para seguir participando en la pelea por posiciones edilicias, estatales y nacionales, cuando el partido en el poder da muestras de fracturas al interior propias de las ambiciones y el desgaste que resienten en cada proceso, surge nuevamente en el escenario político estatal el emblemático político catemaqueño Jorge Uscanga Escobar, quien recorre el estado para quitarle el polvo a la asociación que fundó con la participación de militantes de distintos partidos políticos y asociaciones.¿Qué busca Uscanga Escobar con esta actividad aparentemente fuera de tiempo?, reposicionar su organización “Concertación política veracruzana”, aceitarla bien, ganar más socios simpatizantes de las propuestas de esta corriente, para cuando sea el momento hacer acto de presencia con una agrupación sólida que garantice éxito en su trabajo de apoyo a quienes considere los mejores candidatosEl Ayuntamiento de Xalapa que encabeza Ricardo Ahued Bardahuil, auditará el contrato de luminarias que otorgó Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) a la empresa SEA Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V. Este acuerdo firmado durante la administración de Hipólito Rodríguez Herrero contemplaba la sustitución de un total de 7 mil luminarias por nuevas con tecnología LED en 87 colonias de la capital. La auditoría se hará en virtud de que se detectó el probable incumplimiento de dicha empresa desde hace 2 meses y medio, debido a que muchas de las luminarias sustituidas fallaron a los pocos días de instaladas, sin que la empresa las cambiara, a lo que el Cabildo Municipal autorizará al Alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, así como a la Síndica Municipal, Cecilia Coronel Brizio, a firmar un contrato con una empresa conocedora del ramo con personal calificado para realizar dicha auditoría. Dicha empresa se encargará de analizar hasta el último detalle como se realizó el acuerdo de adjudicación de dicho contrato por parte del Ayuntamiento (presidido por Hipólito Rodríguez Herrero) con dicha empresa por un periodo de 7 años por el evidente incumplimiento de dicho contrato y los malos materiales que está utilizando en el cambio de luminarias en la ciudad de Xalapa... De Ricardo Ahued no se va a mofar el profesorcito ese chilango Hipólito Rodríguez Herrero, quien debería de estar en la cárcel por tanto daño que ocasionó a los xalapeños y todo lo que se robó.La Secretaría de Salud estatal reportó para el pasado sábado 12 de marzo de 2022 un total de 204 nuevos contagios de Covid-19 y cuatro personas fallecidas. Al cierre del conteo de la Estrategia estatal contra el coronavirus, la capital del estado se encuentra en color naranja de riesgo alto de contagio de coronavirus de acuerdo al semáforo epidémico. En este momento se tienen 996 casos sospechosos y un acumulado de 20 mil 998 contagios y 1 mil 278 fallecidos. El municipio vecino de Coatepec registró un contagio y un fallecido y se encuentra en color rojo de riesgo máximo de contagio de acuerdo al Semáforo epidémico de la Secretaría de Salud. Tiene en este momento 122 casos sospechosos y su acumulado es de 2 mil 275 contagios y 166 fallecidos en más de dos años de pandemia. Y el vecino municipio de Banderilla registró este sábado dos nuevos contagios y un muerto y se encuentra en color rojo del semáforo epidémico...Esto de ninguna manera ha terminado, al contrario, entre más se relajen las medidas sanitarias de prevención más seguirá repuntando la enfermedad.Solo los mediocres temen a quienes saben más que ellos por el trauma de inseguridad que les genera su ignorancia. Escríbanos a [email protected]