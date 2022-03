... Con los constantes apagones que se han sufrido y padecido en diversos municipios del estado de Veracruz, sobre todo luego de varios “nortes” y un “norte explosivo”, confirmamos una vez más que toda regla tiene su excepción y que no siempre “el diablo sabe más por viejo, que por diablo”.Lo anterior amables lectores, porque el actual director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, quien en febrero pasado cumplió 86 años, teniendo en su historial haber sido gobernador del estado de Puebla, Secretario de Gobernación y bien pagado asesor de Radio Televisión de Veracruz (RTV) entre otros cargos, parece haber olvidado lo que seguramente le enseñó su madre de que “más vale prevenir que lamentar”, lo que insistimos, comprueba lo que cantaba José Alfredo Jiménez de que “nada me – le – han enseñado los años”.Si no hubiera olvidado lo que hace muchos, muchos años le enseñaron en su infancia de que más vale prevenir que lamentar, Bartlett Díaz hoy como titular de la CFE, empresa que se autonombra de clase mundial, se estaría aplicando en realizar labores preventivas de mantenimiento para satisfacer la demanda de sus millones de usuarios que son afectados por los constantes apagones como los que se están suscitando en Veracruz, luego de los constantes “nortes” que se han registrado.Los mismos empleados y trabajadores de a pie de la CFE a quienes recrimina la gente por constantes apagones, confían a los usuarios que los cuestionan, que desafortunadamente las líneas de conducción y los transformadores se encuentran muy sucios, con gran cantidad de “salitre”, pues de unos años para acá se dejaron de lavar esos equipos con chorros de agua como se hacía en la temporada de “nortes”.El “salitre” amables lectores, es ese lodillo que se acumula en los cables conductores de energía eléctrica y sobre todo en los transformadores al aire libre, por efecto del viento con polvo y la humedad de zonas como la costa veracruzana.Ese lodillo si no se lava, como se hacía antes cuando la CFE prevenía y no lamentaba, produce “arcos” o “puentes” de energía eléctrica entre los cables y terminales de los transformadores, provocando cortocircuitos y por supuesto, las interrupciones de energía o apagones.La pregunta de los “64 mil pesos” amables lectores, es qué le hace la CFE a los miles de millones de pesos que recibe por su deficiente servicio e impagables multas que está aplicando a diestra y siniestra para hacerse de más recursos económicos.... A petición de algunos amables lectores, andamos en busca de la respuesta a una pregunta que se hacen los usuarios de la CFE luego de que se le descomponen sobretodo sus refrigeradores con tanto apagón o interrupciones del suministro eléctrico: ¿por qué es tan difícil exigirle a la CFE que reponga los daños que ocasiona por su falta de prevención?... Diversas y encontradas versiones ha generado en la zona de Orizaba, el hecho de que la menor de edad, Angélica “N”, fuera hallada severamente lastimada en el lecho del Rio Blanco, a la altura del puente “La Borda”.La jovencita que fue trasladada al Hospital Regional de Río Blanco, se encontraba inconsciente al momento en que la encontraron.Representantes de organizaciones defensoras de los derechos de la mujer están atentas a este hecho, pues como se mencionó se están dando diversas y encontradas versiones sobre las causas de este hecho. Ojo.... El abogado Roberto Mercado @AbogadoMercado advirtió que los diputados de la LXVI Legislatura veracruzana podrían ser acusados de omisión, al no ordenar la publicación en Gaceta, de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la abrogación del Artículo 131 del Código Penal del estado de Veracruz con relación al Delito de Ultrajes.No cabe duda amables lectores que, a Veracruz, por sus parlamentarios le conoceréis.... Al correo electrónico [email protected] "Las opiniones vertidas en la seccin Columnistas de hoy reflejan el criterio de sus autores en ejercicio de la libertad de expresin y, pueden o no coincidir con la lnea editorial de alcalorpolitico.com "